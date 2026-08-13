ฝาก $50 รับหุ้น Grab ฟรี! 🎁

📅 ระยะเวลาแคมเปญ: 7–31 สิงหาคม 2026
🎁 รางวัล: หุ้น Grab Holdings Ltd (GRAB.US) จำนวน 1 หุ้น
👥 จำกัด: 100 คนแรกที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
💰 เงินฝากขั้นต่ำ: $50 สำหรับการฝากครั้งแรก
วิธีรับสิทธิ์
เปิดบัญชีจริง → ยอมรับ T&C → ฝากเงินครั้งแรกอย่างน้อย $50 → ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม → รับหุ้นฟรีภายใน 3 วันทำการ
*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ
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