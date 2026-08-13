  
20:00 · 13 สิงหาคม 2026

ฝาก $50 รับหุ้น Grab ฟรี! 🎁

📅 ระยะเวลาแคมเปญ: 7–31 สิงหาคม 2026
🎁 รางวัล: หุ้น Grab Holdings Ltd (GRAB.US) จำนวน 1 หุ้น
👥 จำกัด: 100 คนแรกที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
💰 เงินฝากขั้นต่ำ: $50 สำหรับการฝากครั้งแรก

วิธีรับสิทธิ์
เปิดบัญชีจริง → ยอมรับ T&C → ฝากเงินครั้งแรกอย่างน้อย $50 → ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม → รับหุ้นฟรีภายใน 3 วันทำการ

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ

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เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก