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🚨 รวมทุกความพิเศษเดือนสิงหาคมไว้ที่นี่

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Workshop ออนไลน์7 ส.ค. 2569 | 19:00 น.

เริ่มต้นลงทุนหุ้นจาก 0

มือใหม่ก็เริ่มลงทุนหุ้นต่างประเทศได้
อยากเริ่มลงทุนในหุ้นต่างประเทศ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน?

เรียนรู้พื้นฐานสำคัญก่อนลงทุนจริง ตั้งแต่การเลือกหุ้น การเข้าใจเงินปันผล ไปจนถึงการวางแผนเริ่มลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ 

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DOUBLE DAY 8.8
ฝาก 1 รับถึง 2

โบนัสสูงถึง $380 พร้อม Swap Rebate*

พิเศษเฉพาะ 01 – 08 สิงหาคม 2026

สำหรับลูกค้า XTB ทุกท่าน

*โปรโมชั่นใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข

*Need help? ติดต่อทีมซัพพอร์ตของเราได้ตลอดเวลา

📧 cs_int@xtb.com | sales_th@xtb.global

☎️ +66 2 026 1622 (จ-ศ 12.00 น. - 23.00 น.)

📞 +66 6000 24059 (จ.-ศ. 13.00 น. - 22.00 น.)

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31 กรกฎาคม 2026, 20:00

🚨 รวมทุกความพิเศษเดือนสิงหาคมไว้ที่นี่
3 กรกฎาคม 2026, 15:32

ตลาดพัก แต่โอกาสไม่เคยหยุด
1 กรกฎาคม 2026, 20:00

🚨 XTB 7.7 Deposit Bonus โปรแรงกลางปี!
30 มิถุนายน 2026, 20:00

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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก