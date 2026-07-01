  
20:00 · 1 กรกฎาคม 2026

🚨 XTB 7.7 Deposit Bonus โปรแรงกลางปี!

🎯 ระยะเวลาโปรโมชั่น
1 – 7 กรกฎาคม 2026 เท่านั้น

💸 ฝากเท่าไหร่ รับเท่าไหร่?
• ฝาก $500 – $999 👉 รับโบนัส $70
• ฝาก $1,000 – $1,999 👉 รับโบนัส $170
• ฝาก $2,000+ 👉 รับโบนัส $370 + รับเงินคืนสว็อปสูงสุด $70 (เดือน ก.ค.)

เข้าร่วมผ่านลิ้งค์ DOUBLE DAY 7.7 

 

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

🔥 รีบฝากช่วง 7.7 รับสิทธิ์ก่อนหมดเวลา!

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