แพลเลเดียมพุ่งขึ้นมากกว่า 6%! 📈🚨

- นโยบายการเงินผ่อนคลายทั่วโลกและระดับหนี้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ กำลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดโลหะมีค่ากลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเห็นมานานหลายทศวรรษ
- ความต้องการซื้อ แพลเลเดียม และ แพลทินัม ที่เพิ่มขึ้นมาจากตลาด อินเดียและจีน เป็นหลัก ซึ่งนักลงทุนและผู้บริโภคเครื่องประดับกำลังมองหา “ทางเลือกใหม่แทนสินทรัพย์แบบดั้งเดิม”
- กระแสความเชื่อมั่นเชิงบวกนี้ครอบคลุมทั้งกลุ่มโลหะมีค่า การเคลื่อนไหวของตลาดในขณะนี้จึงสะท้อนความพยายามที่จะ “ปรับสมดุลส่วนต่างราคาที่กว้างในประวัติศาสตร์ระหว่างทองคำกับโลหะอื่น ๆ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดแพลเลเดียมที่มีสภาพคล่องต่ำกว่าทองคำ ยิ่งทำให้เกิดความผันผวนของราคาได้มากขึ้น
ตลาดโลหะมีค่ากำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นระดับความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเห็นมานานหลายทศวรรษ แรงขับหลักของกระแสดังกล่าวมาจาก นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายทั่วโลก ที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงมีระดับหนี้อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์
ผลลัพธ์คือ นักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับ มูลค่าระยะยาวของสกุลเงินกระดาษ (fiat currencies) เริ่มหันกลับมาสนใจ สินทรัพย์ที่มีมูลค่าจับต้องได้ อีกครั้ง โดยโลหะมีค่ากลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากแนวโน้มนี้
สำหรับ แพลเลเดียม และ แพลทินัม ปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมคือ ความต้องการจากภาคเครื่องประดับและนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย เช่น อินเดียและจีน ซึ่งความสนใจในโลหะเพื่อการลงทุนมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการซื้ออย่างชัดเจน นักลงทุนท้องถิ่นที่มีทางเลือกจำกัดในการปกป้องทุน จึงเริ่มหันมาลงทุนในโลหะที่เคยอยู่ในเงาของทองคำมากขึ้น
นอกจากนี้ การเติบโตที่เห็นในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเฉพาะโลหะชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่สะท้อนถึง กระแสความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดโลหะมีค่าทั้งกลุ่ม โดยการเคลื่อนไหวในตอนนี้สามารถตีความได้ว่าเป็น ความพยายามในการปรับสมดุลส่วนต่างราคาทางประวัติศาสตร์ระหว่างทองคำกับโลหะอื่น ๆ เช่น เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม
อีกประเด็นที่สำคัญคือ ตลาดแพลเลเดียมมีสภาพคล่องต่ำกว่าตลาดโลหะอื่น ๆ ซึ่งทำให้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนระยะสั้น และตอบสนองต่อแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและการเก็งกำไรได้อย่างรุนแรง
ดังนั้น แม้เพียงเงินทุนขนาดปานกลางไหลเข้ามาในตลาด ก็สามารถทำให้ราคาขยับขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ — ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในตลาดตอนนี้
PALLADIUM (D1)
กราฟราคา แพลเลเดียม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงสัญญาณยืนยันชัดเจนของแนวโน้มขาขึ้น ราคาสามารถ “ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA)” สำคัญจากด้านล่างขึ้นมาทีละระดับ ได้แก่ EMA200 → EMA100 → EMA50 ซึ่งทุกครั้งที่เกิดการทะลุขึ้น จะตามมาด้วยแรงซื้อที่แข็งแกร่งและการเร่งตัวของโมเมนตัมขาขึ้น
สัญญาณยืนยันสุดท้ายของพลังตลาดกระทิงคือการ ทะลุแนวต้านบริเวณจุดสูงสุดก่อนหน้า ที่ระดับ 1,326 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเปิดทางให้ราคามีโอกาสขยับขึ้นต่อในระยะกลาง
ณ ตอนนี้ การรักษาระดับราคาให้อยู่เหนือ 1,326 ดอลลาร์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการ ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น และตอกย้ำ ความได้เปรียบของฝั่งผู้ซื้อในตลา
