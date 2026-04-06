ข่าวเด่นวันนี้ 6 เม.ย

ตลาดการเงินโลกกำลัง “พักหายใจ” ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ เนื่องจากตลาดหลักส่วนใหญ่ทั่วโลกปิดทำการในวัน Good Friday
สภาพการซื้อขายเบาบางทั่วโลก
- ตลาดยุโรปส่วนใหญ่, วอลล์สตรีท และหลายตลาดในเอเชียแปซิฟิก ปิดทำการ
- การซื้อขายถูกหยุดชะงักในตลาดหลักเกือบทั้งหมด
ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ
- ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 และ S&P 500 ลดลงประมาณ -0.3%
- หุ้นจีนและเกาหลีใต้ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง
- ขณะที่ Nikkei 225 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
น้ำมันยังเป็นศูนย์กลาง
- ไม่มีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์หลักเปิดทำการในสหรัฐและยุโรป
- ราคาน้ำมัน Brent ยังคงอยู่ใกล้ระดับ $110/บาร์เรล
- ความตึงเครียดในอิหร่านยังคงกดดันตลาดพลังงาน
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
- สหรัฐฯ ประกาศเพิ่มการโจมตีทางอากาศ
- อิหร่านเพิ่มการโจมตีในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน
- มีรายงานการเจรจาระหว่าง Iran และ Oman เพื่อจัดระบบการเดินเรือผ่าน Strait of Hormuz โดยอาจมีการเก็บ “ค่าผ่านทาง” สูง ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
- รายงานล่าสุดระบุว่าเรือคอนเทนเนอร์สัญชาติฝรั่งเศสสามารถผ่านช่องแคบ Hormuz ได้สำเร็จ
- สหรัฐฯ ยืนยันว่าเครื่องบินรบ F-15 ถูกยิงตกในอิหร่าน โดยยังไม่ทราบชะตานักบิน
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ (แม้ตลาดปิด)
- Nonfarm Payrolls: +186K (สูงกว่าคาดมาก)
- Unemployment: ลดลงเหลือ 4.3%
- Wage growth: ชะลอเหลือ 3.5%
- Services PMI: ลดลงสู่ 49.8 (เข้าสู่ภาวะหดตัว)
ภาพรวม:
- ตลาดแรงงานแข็งแกร่งมาก
- แต่ภาคบริการเริ่มอ่อนแรง
FX & Crypto
- EURUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐแข็งแกร่ง
- ตลาดคริปโตโดยรวมยังบวก
- Bitcoin อ่อนตัวเล็กน้อยต่ำกว่า $67,000
สรุปภาพรวม
- ตลาดเงียบเพราะวันหยุด → สภาพคล่องต่ำ
- แต่แรงกดดันยังสูงจาก 3 ปัจจัยหลัก:
(1) น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์
(2) ข้อมูลแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งมาก
(3) สัญญาณชะลอตัวจาก PMI ภาคบริการ
