อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 6 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 6 เม.ย

Open account Download free app

ตลาดการเงินโลกกำลัง “พักหายใจ” ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ เนื่องจากตลาดหลักส่วนใหญ่ทั่วโลกปิดทำการในวัน Good Friday

 สภาพการซื้อขายเบาบางทั่วโลก

  • ตลาดยุโรปส่วนใหญ่, วอลล์สตรีท และหลายตลาดในเอเชียแปซิฟิก ปิดทำการ
  • การซื้อขายถูกหยุดชะงักในตลาดหลักเกือบทั้งหมด

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐ

  • ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 และ S&P 500 ลดลงประมาณ -0.3%
  • หุ้นจีนและเกาหลีใต้ฟิวเจอร์สปรับตัวลดลง
  • ขณะที่ Nikkei 225 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

น้ำมันยังเป็นศูนย์กลาง

  • ไม่มีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์หลักเปิดทำการในสหรัฐและยุโรป
  • ราคาน้ำมัน Brent ยังคงอยู่ใกล้ระดับ $110/บาร์เรล
  • ความตึงเครียดในอิหร่านยังคงกดดันตลาดพลังงาน

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

  • สหรัฐฯ ประกาศเพิ่มการโจมตีทางอากาศ
  • อิหร่านเพิ่มการโจมตีในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน
  • มีรายงานการเจรจาระหว่าง Iran และ Oman เพื่อจัดระบบการเดินเรือผ่าน Strait of Hormuz โดยอาจมีการเก็บ “ค่าผ่านทาง” สูง ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
  • รายงานล่าสุดระบุว่าเรือคอนเทนเนอร์สัญชาติฝรั่งเศสสามารถผ่านช่องแคบ Hormuz ได้สำเร็จ
  • สหรัฐฯ ยืนยันว่าเครื่องบินรบ F-15 ถูกยิงตกในอิหร่าน โดยยังไม่ทราบชะตานักบิน

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ (แม้ตลาดปิด)

  • Nonfarm Payrolls: +186K (สูงกว่าคาดมาก)
  • Unemployment: ลดลงเหลือ 4.3%
  • Wage growth: ชะลอเหลือ 3.5%
  • Services PMI: ลดลงสู่ 49.8 (เข้าสู่ภาวะหดตัว)

ภาพรวม:

  • ตลาดแรงงานแข็งแกร่งมาก
  • แต่ภาคบริการเริ่มอ่อนแรง

FX & Crypto

  • EURUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐแข็งแกร่ง
  • ตลาดคริปโตโดยรวมยังบวก
  • Bitcoin อ่อนตัวเล็กน้อยต่ำกว่า $67,000

สรุปภาพรวม

  • ตลาดเงียบเพราะวันหยุด → สภาพคล่องต่ำ
  • แต่แรงกดดันยังสูงจาก 3 ปัจจัยหลัก:
    (1) น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์
    (2) ข้อมูลแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งมาก
    (3) สัญญาณชะลอตัวจาก PMI ภาคบริการ
ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก