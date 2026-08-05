  
08:18 · 5 สิงหาคม 2026

แพลทินัมพุ่ง 6% รับแรงหนุนจากโลหะมีค่าฟื้นตัวและดอลลาร์อ่อนค่า

แพลทินัมพุ่งกว่า 6% หลังโลหะมีค่าฟื้นตัว ดอลลาร์อ่อนค่า และความกังวลด้านอุปทานเพิ่มขึ้น

ราคาแพลทินัมปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% ในวันนี้ ต่อเนื่องจากการฟื้นตัว หลังราคาทองคำดีดกลับจากระดับประมาณ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นในตลาดคือ การหยุดดำเนินงานชั่วคราวของหนึ่งในเหมืองแพลทินัมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม บริษัท Impala Platinum (Implats) ได้ระงับการทำเหมืองที่โครงการหลัก Rustenburg ในแอฟริกาใต้ หลังเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานที่มีผู้เสียชีวิตหลายครั้ง

แม้ว่าการหยุดดำเนินงานครั้งนี้จะถูกระบุว่าเป็นมาตรการป้องกัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด แต่ส่งผลให้กำลังการผลิตจากหนึ่งในสินทรัพย์สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมลดลงชั่วคราว

เหตุการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญต่อตลาดแพลทินัม เนื่องจากเหมือง Rustenburg คิดเป็นเกือบ ครึ่งหนึ่งของผลผลิตโลหะกลุ่มแพลทินัม (PGM) ของ Implats ขณะที่แอฟริกาใต้ยังคงเป็นผู้ผลิต PGM รายใหญ่ที่สุดของโลก

ประเด็นสำคัญ

  • Implats ระงับการดำเนินงานที่เหมือง Rustenburg ในแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 24–28 กรกฎาคม เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยครั้งใหญ่
  • การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเหมือง 6 รายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รวมถึง 2 รายในเดือนล่าสุด
  • Rustenburg เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของ Implats มีพนักงานประมาณ 51,500 คน
  • เหมืองแห่งนี้คิดเป็นเกือบ 50% ของกำลังการผลิต PGM ทั้งหมดของบริษัท โดยคาดว่าผลผลิตปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 1.67–1.76 ล้านออนซ์ PGM
  • ระหว่างการหยุดดำเนินงาน บริษัทจะดำเนินการ:
    • ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน
    • ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
    • ฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติม
    • ทบทวนขั้นตอนความปลอดภัยที่สำคัญร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอิสระ
  • Implats ยังประกาศร่วมมือกับผู้ผลิตระบบป้องกันการชนของรถไฟใต้ดินเหมือง หลังเกิดเหตุเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ขนส่งทางรางหลายครั้ง

ฝ่ายบริหารย้ำว่า การลดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยังคงเป็นเป้าหมายหลักของบริษัท

ความเสี่ยงด้านอุปทานยังเป็นปัจจัยสำคัญ

เหตุการณ์ล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเหมืองใต้ดินระดับลึกในแอฟริกาใต้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมการทำเหมืองที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในโลก

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เหมืองแห่งเดียวกันเคยเกิดหนึ่งในอุบัติเหตุเหมืองที่รุนแรงที่สุดของแอฟริกาใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังมีคนงานเสียชีวิต 13 ราย จากอุบัติเหตุระบบลิฟต์ในปล่องเหมือง

Implats ประเมินว่า การหยุดดำเนินงานครั้งนี้จะลดผลผลิตประมาณ 8 วันในปีงบประมาณ 2027 โดยผลกระทบที่แท้จริงจะได้รับการประเมินหลังการกลับมาเปิดดำเนินงานอีกครั้ง

แม้ว่าผลกระทบระยะสั้นต่ออุปทานแพลทินัมทั่วโลกคาดว่าจะยังจำกัด เนื่องจากการหยุดผลิตเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ และบริษัทยังมีสต็อกบนพื้นดิน

แต่หากเกิดการหยุดผลิตเพิ่มเติมที่ Rustenburg อาจกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อตลาดแพลทินัม รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคส่วนต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาโลหะกลุ่มแพลทินัม

วิเคราะห์ทางเทคนิค Platinum (D1)

จากกราฟรายวัน ราคาแพลทินัมปรับตัวลดลงประมาณ 50% จากจุดสูงสุดในเดือนมกราคม ซึ่งราคาเคยขึ้นใกล้ระดับ 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เทียบกับระดับประมาณ 1,500 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

การฟื้นตัวล่าสุดทำให้ราคากลับขึ้นมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential EMA50 ที่บริเวณประมาณ 1,730 ดอลลาร์ต่อออนซ์

หากแรงซื้อสามารถผลักดันราคาให้กลับขึ้นเหนือ EMA200 บริเวณ 1,830 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้สำเร็จ อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเข้าสู่การกลับตัวของแนวโน้ม และช่วยปรับปรุงมุมมองทางเทคนิคในระยะกลาง

Platinum (D1)

Source: xStation5

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