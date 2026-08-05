Nasdaq บวก 0.6% กลับมายืนเหนือ 29,000 จุด 🔼 รับแรงหนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ ON Semiconductor และ Palantir

US100 ปรับขึ้น 0.6% กลับมายืนเหนือ 29,000 จุด 🔼 รับแรงหนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่งของ ON Semiconductor และ Palantir
สัญญาฟิวเจอร์ส US100 (Nasdaq 100) ปรับตัวขึ้น 0.6% ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการ โดยแรงหนุนหลักมาจากความเชื่อมั่นต่อธีม AI ที่กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง หลัง Palantir และ ON Semiconductor เปิดเผยผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจที่ดีกว่าคาด สะท้อนว่าการลงทุนมหาศาลด้านปัญญาประดิษฐ์เริ่มสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
นักลงทุนยังจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและผลประกอบการของภาคธุรกิจ
ดัชนี S&P 500 อยู่ห่างจากการทำจุดสูงสุดใหม่เพียงประมาณ 20 จุด ซึ่งอาจเป็นสถิติสูงสุดครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่ Dow Jones ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปัจจัยหนุนสำคัญยังคงมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่มเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นต่อการสร้างรายได้จาก AI
นอกจากนี้ ความเห็นล่าสุดของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยังช่วยเพิ่มความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจค่อย ๆ คลี่คลาย ขณะที่ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงแล้วราว 10% จากจุดสูงสุดล่าสุด
AI ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาด
หลังจาก Microsoft และ Amazon รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุด Palantir ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ทั้งปีอีกครั้ง จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและลูกค้าเชิงพาณิชย์ที่ใช้แพลตฟอร์ม AI ของบริษัท
ขณะที่ ON Semiconductor ให้คาดการณ์ยอดขายสูงกว่าที่ตลาดคาด โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปจัดการพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้น
บรรยากาศเชิงบวกยังส่งต่อไปยังหุ้น AI รายอื่นในช่วง Pre-market ได้แก่
- Micron +2.3%
- Nvidia +0.7%
- Marvell Technology +4.4%
ฤดูกาลประกาศงบยังแข็งแกร่งกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ยังคงออกมาแข็งแกร่ง โดยจากบริษัทในดัชนี S&P 500 จำนวน 304 บริษัท ที่รายงานงบไตรมาส 2 แล้ว มีถึง 85.2% ที่ทำกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ประมาณ 67.5%
สำหรับวันนี้ นักลงทุนจะติดตามผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่
- Merck
- Pfizer
- Caterpillar
- Marathon Petroleum
- McDonald's
ด้าน Snap ปรับตัวขึ้นกว่า 8% หลังรายได้ออกมาสูงกว่าคาด โดยได้รับแรงหนุนจากเม็ดเงินโฆษณาที่เพิ่มขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก และการใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณารายใหญ่ในอเมริกาเหนือ
กราฟ US100 (D1)
สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ฟื้นตัวในลักษณะ V-Shape Recovery และกลับมายืนเหนือระดับ 29,000 จุด อีกครั้ง โดยกำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณเส้น EMA 50 วัน บนกราฟรายวัน
หากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวได้อย่างมั่นคง อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในระยะกลาง และเปิดโอกาสให้ดัชนีเดินหน้าทดสอบระดับสูงสุดใหม่ต่อไป
Source: xStation5
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