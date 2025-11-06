อ่านเพิ่มเติม
09:05 · 6 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: 📢 ISM ภาคบริการสหรัฐฯ พุ่งเกินคาด ส่ง S&P 500 ฟื้นต่อเนื่อง

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • ข้อมูล ISM แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง การปรับตัวดีขึ้นมาจาก คำสั่งซื้อใหม่ เป็นหลัก และ ราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อย

ISM Services Index เดือนตุลาคม

  • ดัชนีรวม: 52.4 (คาด 50.8; ก่อนหน้า 50.0)

  • ดัชนีย่อย Prices Paid: 70 (คาด 68; ก่อนหน้า 69.4)

  • ดัชนีย่อย New Orders: 56.2 (คาด 51.0; ก่อนหน้า 50.4)

  • ดัชนีย่อย Employment: 48.2 (คาด 47.6; ก่อนหน้า 47.2)

ภาพรวมสำคัญ:

  • ดัชนี ISM Services สูงสุดในรอบ 8 เดือน สะท้อนว่าภาคบริการสหรัฐฯ กำลังเร่งตัวชัดเจน

  • Business Activity Subindex พุ่งขึ้น 54.3 จาก 49.9 แสดงการขยายตัวแรงและฟื้นตัวของกิจกรรมในภาคบริการ

  • New Orders พุ่งขึ้นแตะ 56.2 สูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ส่งสัญญาณแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง

  • Prices Paid พุ่งขึ้นเป็น 70.0 สูงสุดในรอบ 3 ปี ชี้ว่าผู้ให้บริการยังส่งต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ

  • Employment แม้ยังอยู่ต่ำกว่า 50 (48.2) แต่มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

ข้อสรุป:

  • ภาคบริการเติบโตแข็งแกร่งและเร่งตัว แต่แรงกดดันเงินเฟ้อสูงมาก

  • ทำให้โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลง และสนับสนุนการคงนโยบายเข้มงวดต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

  • รายงานนี้หนุนดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ความคาดหวังลดลงของการลดดอกเบี้ยอาจเป็นลบต่อหุ้น

  • แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ บริษัทสหรัฐฯ ยังคงสามารถทำผลประกอบการได้ดี

สรุปสั้น ๆ: เศรษฐกิจบริการสหรัฐฯ แข็งแกร่ง เงินเฟ้อสูง ดอลลาร์แข็ง หุ้นระยะสั้นอาจผันผวน

 

US500 ฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งบ่งชี้ว่านักลงทุนไม่ควรคาดการณ์ถึงการชะลอตัวของผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯ ในไตรมาส 4

แหล่งข้อมูล: xStation5

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:20

Cocoa ร่วง 3%
7 พฤศจิกายน 2025, 09:17

สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
7 พฤศจิกายน 2025, 09:13

คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก