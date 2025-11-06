ข่าวเด่น: 📢 ISM ภาคบริการสหรัฐฯ พุ่งเกินคาด ส่ง S&P 500 ฟื้นต่อเนื่อง

- ข้อมูล ISM แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง การปรับตัวดีขึ้นมาจาก คำสั่งซื้อใหม่ เป็นหลัก และ ราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อย
ISM Services Index เดือนตุลาคม
ดัชนีรวม: 52.4 (คาด 50.8; ก่อนหน้า 50.0)
ดัชนีย่อย Prices Paid: 70 (คาด 68; ก่อนหน้า 69.4)
ดัชนีย่อย New Orders: 56.2 (คาด 51.0; ก่อนหน้า 50.4)
ดัชนีย่อย Employment: 48.2 (คาด 47.6; ก่อนหน้า 47.2)
ภาพรวมสำคัญ:
ดัชนี ISM Services สูงสุดในรอบ 8 เดือน สะท้อนว่าภาคบริการสหรัฐฯ กำลังเร่งตัวชัดเจน
Business Activity Subindex พุ่งขึ้น 54.3 จาก 49.9 แสดงการขยายตัวแรงและฟื้นตัวของกิจกรรมในภาคบริการ
New Orders พุ่งขึ้นแตะ 56.2 สูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ส่งสัญญาณแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง
Prices Paid พุ่งขึ้นเป็น 70.0 สูงสุดในรอบ 3 ปี ชี้ว่าผู้ให้บริการยังส่งต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ
Employment แม้ยังอยู่ต่ำกว่า 50 (48.2) แต่มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
ข้อสรุป:
ภาคบริการเติบโตแข็งแกร่งและเร่งตัว แต่แรงกดดันเงินเฟ้อสูงมาก
ทำให้โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลง และสนับสนุนการคงนโยบายเข้มงวดต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
รายงานนี้หนุนดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ความคาดหวังลดลงของการลดดอกเบี้ยอาจเป็นลบต่อหุ้น
แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ บริษัทสหรัฐฯ ยังคงสามารถทำผลประกอบการได้ดี
สรุปสั้น ๆ: เศรษฐกิจบริการสหรัฐฯ แข็งแกร่ง เงินเฟ้อสูง ดอลลาร์แข็ง หุ้นระยะสั้นอาจผันผวน
US500 ฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งบ่งชี้ว่านักลงทุนไม่ควรคาดการณ์ถึงการชะลอตัวของผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯ ในไตรมาส 4
แหล่งข้อมูล: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉