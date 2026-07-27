🔴ก๊าซยุโรปร่วง 7.5%

- การระงับการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานปรับตัวลง
- การระงับการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานปรับตัวลง
ราคาก๊าซธรรมชาติยุโรป (Dutch TTF) ร่วงแรง ตลาดคลายกังวลความขัดแย้งตะวันออกกลาง
ราคาก๊าซธรรมชาติยุโรป ซึ่งอ้างอิงจากดัชนี Dutch TTF ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันจันทร์ โดยสัญญาที่ใกล้หมดอายุปรับตัวลงมากถึง 8.5% และร่วงลงชั่วคราวต่ำกว่า 58 ยูโร/MWh
ก่อนหน้านี้ ราคาก๊าซปิดตลาดเหนือระดับ 60 ยูโร/MWh หลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าระดับสูงสุดรายวันในเดือนมีนาคมจะสูงกว่า แต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดพบว่าราคาปิดสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2023
ตลาดมองบวกเกินไปหรือไม่?
ในระยะสั้น การปรับตัวลงของราคาช่วยลดแรงกดดันด้านพลังงาน แต่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด:
• ความตึงเครียดลดลงชั่วคราว
การระงับการสู้รบช่วยให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อุปทานจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะหยุดชะงักในทันที
• ทิศทางการส่งออก LNG จากสหรัฐฯ
ส่วนต่างราคาพลังงานในปัจจุบันทำให้การส่งออก LNG จากสหรัฐฯ ไปยังยุโรปมีความน่าสนใจกว่าการส่งไปเอเชีย ซึ่งอาจช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซเข้าสู่ยุโรป
• ราคายังคงอยู่ในระดับสูง
แม้ราคาจะลดลงในวันจันทร์ แต่ก๊าซธรรมชาติยุโรปยังคงมีราคาสูงกว่า:
- ประมาณ 80% เมื่อเทียบกับก่อนเกิดความขัดแย้งในเดือนกุมภาพันธ์
- ประมาณ 100% เมื่อเทียบกับต้นปี
• ระดับก๊าซสำรองต่ำ
ปริมาณก๊าซสำรองของยุโรปอยู่ที่เพียงประมาณ 55% เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ประมาณ 71%
• การนำเข้า LNG ลดลง
ปริมาณนำเข้า LNG เฉลี่ยในช่วง 30 วันล่าสุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีถึง 23%
• ผู้ส่งออกยังระมัดระวัง
QatarEnergy เสนอให้เช่าเรือขนส่ง LNG ต่อจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังไม่เร่งรีบที่จะกลับสู่ระดับการขนส่งเต็มรูปแบบในอ่าวเปอร์เซีย
สรุป:
แม้การลดลงของราคาก๊าซยุโรปสะท้อนความหวังต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ดีขึ้น แต่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเปราะบางจากระดับสต็อกที่ต่ำ การนำเข้า LNG ที่ลดลง และความไม่แน่นอนด้านอุปทาน ทำให้ตลาดยังต้องระมัดระวังต่อความผันผวนในระยะต่อไป
Storage filling in Europe is 55%, very similar to 2021, when prices in September reached 100 EUR/MWh. Source: Bloomberg Finance LP
Is there a risk of a return to 100 EUR/MWh?
The risk of another sharp price increase (including testing higher price levels) remains very high. Storage filling is not accelerating, and the prospects for additional imports remain limited.
- Fragility of the ceasefire: The current decline is due to the suspension of attacks, not a lasting peace agreement. As Citigroup analysts point out, the market is extremely sensitive and individual headlines can immediately reverse the trend.
- Race against time before winter: The slow pace of filling storage (55%) combined with logistical difficulties creates a risk that Europe will not manage to rebuild stocks before the heating season.
- Higher summer consumption and competition with Asia: Heat waves in Europe and Asia increase demand for energy (air conditioning), which intensifies competition for available LNG cargoes on the spot market.
พฤติกรรมราคาก๊าซในปัจจุบันคล้ายกับปี 2021
การเคลื่อนไหวของราคาก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในปี 2021 อย่างมาก โดยในช่วงเวลานั้น ราคาก๊าซพุ่งขึ้นแตะระดับ 100 ยูโร/MWh ในเดือนกันยายน
ที่มา: Bloomberg Finance LP
ราคาก๊าซมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจยุโรป
แม้ว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีการนำไปใช้เป็นหลักในการทำความร้อน แต่ภาคอุตสาหกรรมยุโรปจำนวนมากก็ยังพึ่งพาก๊าซเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต
ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้:
- ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
- ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมลดลง
- ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ปิโตรเคมี และการกลั่นโลหะ
ดังนั้น ราคาก๊าซจึงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ เงื่อนไขการค้า (Terms of Trade) ของเงินยูโร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับราคาก๊าซเกือบ 100%
ความผันผวนของราคาก๊าซจึงสามารถส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโร และนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่สำคัญของคู่เงิน EUR/USD ได้ในที่สุด
TTF and EURUSD since 2025. It is worth noting that such levels in 2025 gave us EURUSD very close to parity. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
ในระยะสั้น ความสัมพันธ์ระหว่างราคาก๊าซและค่าเงินยูโรยังคงเห็นได้อย่างชัดเจน
หากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลงสู่ระดับประมาณ 40 ยูโร/MWh อาจเปิดโอกาสให้คู่เงิน EUR/USD ขยับขึ้นสู่บริเวณ 1.18
ที่มา: xStation5
TTF ปรับฐานวันนี้ หยุดใกล้ระดับ Fibonacci Retracement 23.6%
ราคาก๊าซธรรมชาติยุโรป TTF กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวใกล้กับระดับ Fibonacci Retracement 23.6%
แนวรับสำคัญที่ตลาดจับตาอยู่บริเวณ 52 ยูโร/MWh
ที่มา: xStation5
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