BREAKING: เปิดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ อีกระลอก เผยอะไรบ้าง?

- Headline PPI: เพิ่มขึ้น 4.7% YoY และทรงตัว 0.0% MoM
- Core PPI: เพิ่มขึ้น 4.2% YoY และ 0.2% MoM ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3%
Figure 1: อัตราเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐฯ (2018–2026)
หมายเหตุ: ในข้อความต้นฉบับระบุ Core PPI ที่ 4.7% YoY และ 0.4% MoM แต่ตัวเลข PPI เดือนกรกฎาคมจาก BLS ระบุ Core PPI ที่ 4.2% YoY และ 0.2% MoM ดังนั้นแนะนำให้แก้ตัวเลขก่อนนำไปเผยแพร่
Source: XTB Research, 13.08.2026
เจาะลึกรายละเอียดตัวเลข
- สินค้า (-0.7% MoM): ราคาสินค้าปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีแรงกดดันหลักจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง 3.1% และราคาอาหารที่ลดลง 0.9%
- มากกว่าครึ่งหนึ่งของการลดลงในหมวดสินค้าเกิดจากราคาน้ำมันเบนซินที่ร่วงลง 5.7% ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน และผักสด/ผักแห้งก็ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่รวมอาหารและพลังงานซึ่งมีความผันผวนสูง ราคาสินค้ากลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1%
- บริการ (+0.2% MoM): ราคาบริการยังคงปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนหลักจากบริการที่ไม่รวมการค้า การขนส่ง และคลังสินค้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.6%
- ปัจจัยสำคัญคือค่าบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่พุ่งขึ้น 6.5% รวมถึงส่วนต่างราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มรถยนต์ อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
- การก่อสร้าง (+2.2% MoM): ต้นทุนการก่อสร้างปรับตัวขึ้นอย่างมากในเดือนนี้ ช่วยชดเชยการลดลงของราคาสินค้า
- Supercore (+0.4% MoM)
Figure 2: อัตราเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ และราคาน้ำมัน WTI (2012–2026)
Source: XTB Research, 13.08.2026
ขณะเดียวกัน Initial Jobless Claims ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 209,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 202,000 ราย โดยสอดคล้องกับข้อมูล NFP ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา และสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะค่อนข้างตึงตัว
Figure 2: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ (2022–2026)
Source: XTB Research, 13.08.2026
การตอบสนองของ EUR/USD ค่อนข้างจำกัด โดยคู่เงินปรับตัวขึ้น 0.2% ในวันนี้ ขณะที่ข้อมูล PPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดช่วยลดแรงกดดันต่อการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ลงบางส่วน
ด้านตลาดหุ้นฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ทรงตัวในวันนี้ ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.2%
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Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB
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