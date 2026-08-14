  
08:26 · 14 สิงหาคม 2026

BREAKING: เปิดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ อีกระลอก เผยอะไรบ้าง?

Michał Jóźwiak
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Analityk Rynków Finansowych

เงินเฟ้อ PPI เดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าคาดในภาพรวม แต่ตัวเลขพื้นฐานยังมีบางส่วนที่น่าจับตา
  • Headline PPI: เพิ่มขึ้น 4.7% YoY และทรงตัว 0.0% MoM
  • Core PPI: เพิ่มขึ้น 4.2% YoY และ 0.2% MoM ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3%

Figure 1: อัตราเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐฯ (2018–2026)

หมายเหตุ: ในข้อความต้นฉบับระบุ Core PPI ที่ 4.7% YoY และ 0.4% MoM แต่ตัวเลข PPI เดือนกรกฎาคมจาก BLS ระบุ Core PPI ที่ 4.2% YoY และ 0.2% MoM ดังนั้นแนะนำให้แก้ตัวเลขก่อนนำไปเผยแพร่

Source: XTB Research, 13.08.2026

เจาะลึกรายละเอียดตัวเลข

  • สินค้า (-0.7% MoM): ราคาสินค้าปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีแรงกดดันหลักจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง 3.1% และราคาอาหารที่ลดลง 0.9%
    • มากกว่าครึ่งหนึ่งของการลดลงในหมวดสินค้าเกิดจากราคาน้ำมันเบนซินที่ร่วงลง 5.7% ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน และผักสด/ผักแห้งก็ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
    • หากไม่รวมอาหารและพลังงานซึ่งมีความผันผวนสูง ราคาสินค้ากลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1%
  • บริการ (+0.2% MoM): ราคาบริการยังคงปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนหลักจากบริการที่ไม่รวมการค้า การขนส่ง และคลังสินค้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.6%
    • ปัจจัยสำคัญคือค่าบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่พุ่งขึ้น 6.5% รวมถึงส่วนต่างราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มรถยนต์ อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • การก่อสร้าง (+2.2% MoM): ต้นทุนการก่อสร้างปรับตัวขึ้นอย่างมากในเดือนนี้ ช่วยชดเชยการลดลงของราคาสินค้า
  • Supercore (+0.4% MoM)

Figure 2: อัตราเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ และราคาน้ำมัน WTI (2012–2026)

 

Source: XTB Research, 13.08.2026

ขณะเดียวกัน Initial Jobless Claims ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 209,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 202,000 ราย โดยสอดคล้องกับข้อมูล NFP ที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา และสะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะค่อนข้างตึงตัว

Figure 2: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ (2022–2026)

Source: XTB Research, 13.08.2026

การตอบสนองของ EUR/USD ค่อนข้างจำกัด โดยคู่เงินปรับตัวขึ้น 0.2% ในวันนี้ ขณะที่ข้อมูล PPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดช่วยลดแรงกดดันต่อการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ลงบางส่วน

ด้านตลาดหุ้นฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ทรงตัวในวันนี้ ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.2%


Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงินจาก XTB

Michał Jóźwiak

Analityk Rynków Finansowych

Analityk rynków finansowych w XTB, wielokrotnie nagradzany za trafność prognoz walutowych w rankingach Bloomberga. W swojej pracy skupia się na analizie makroekonomicznej, działaniach banków centralnych oraz polityce międzynarodowej. Wiedzę i warsztat analityczny zdobywał w Szkole Głównej Handlowej oraz w paryskim Instytucie Nauk Politologicznych (Sciences Po).

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