สรุปข่าวเช้า 7 เม.ย

อิหร่าน - เส้นตายคืนนี้
Trump ย้ำอีกครั้งว่า คืนนี้ (วันพุธ เวลา 03:00 น. CET/เวลาโปแลนด์) คือ “เส้นตาย” ที่อิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ มิฉะนั้นเขาขู่ว่าจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ ขณะเดียวกันเขายังกล่าวว่าการเจรจา “เป็นไปได้ดี” และต้องการบรรลุข้อตกลง ซึ่งตลาดมองว่าเป็นกลยุทธ์การต่อรองแบบปกติ
อิหร่านได้ปฏิเสธคำขาดอย่างเป็นทางการ โดยเรียกคำขู่ของ Trump ว่าเป็น “วาทศิลป์ที่หยิ่งยโส” แต่ Axios รายงานว่าสหรัฐฯ มองว่าการตอบสนองนี้เป็นเพียงกลยุทธ์การเจรจา ไม่ใช่การปิดประตูอย่างสิ้นเชิง การติดต่อเชิงหลังฉากระหว่างสองฝ่ายยังคงดำเนินอยู่ และวอชิงตันยังเปิดทางสำหรับการเลื่อนปฏิบัติการทางทหาร หากมีเส้นทางที่น่าเชื่อถือไปสู่ข้อตกลง
เบื้องหลังปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ
Wall Street Journal เปิดเผยรายละเอียดภารกิจช่วยเหลือแบบลับ กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิด 100 ลูก แต่ละลูกน้ำหนัก 900 กิโลกรัม โดยใช้เครื่องบิน 155 ลำ เพื่อปกป้องนักบิน F-15 ที่ถูกยิงตก และตัดกำลังไม่ให้กองกำลัง IRGC เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ มีเจ้าหน้าที่อิหร่านหลายรายเสียชีวิตในปฏิบัติการครั้งนี้
วิกฤตผู้นำในอิหร่าน
The Times เปิดเผยเอกสารลับระบุว่า ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน Mojtaba Khamenei อยู่ในภาวะโคม่าในโรงพยาบาลที่เมืองกอม และอาการอยู่ในขั้นวิกฤต รายงานนี้ตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับศูนย์กลางการตัดสินใจที่แท้จริงในเตหะรานท่ามกลางความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่
ซาอุดีอาระเบีย - การโจมตีด้วยขีปนาวุธ
ระบบป้องกันของซาอุดีอาระเบียยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยไกล 7 ลูกที่มุ่งเป้าไปยังภาคตะวันออกของประเทศ ใกล้ศูนย์กลางปิโตรเคมีเชิงยุทธศาสตร์ที่จูไบล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนประมาณ 7% ของ GDP ซาอุดีอาระเบีย วิดีโอระบุว่าบางการโจมตีอาจกระทบเป้าหมายภาคพื้นดิน แต่การประเมินความเสียหายยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
น้ำมัน - กลับมาปรับตัวขึ้น
WTI ทะลุระดับ 115–116 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากเส้นตายของอิหร่านใกล้เข้ามาและความคาดหวังเชิงบวกของสัปดาห์ก่อนลดลง Brent (OIL CFD) เพิ่มขึ้น 1.3% อยู่ที่ 111 ดอลลาร์ ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 2.4% อยู่ที่ 115.20 ดอลลาร์ สะท้อนปฏิกิริยาของตลาดพลังงานต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงต่อการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ
ฟิวเจอร์ส - ความเสี่ยงกลับมา
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนตลาดเปิด S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลงประมาณ 0.5% ท่ามกลางความไม่แน่นอนก่อนเส้นตายคืนนี้ ฟิวเจอร์สยุโรปคาดว่าเปิดใกล้เคียงทรงตัว (+0.1%) หลัง Euro Stoxx 50 ปิดลดลง 0.7% ในวันก่อนหน้า
Samsung - ผลประกอบการหนุนการเติบโตในเอเชียและอาจหนุนหุ้นเทคโนโลยีโลก
Samsung Electronics รายงานผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาส 1 ปี 2026 โดยกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 8 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ถือเป็นสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เปิดแข็งแกร่ง และอาจส่งแรงหนุนไปยังหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ในยุโรปและสหรัฐฯ (ASML, NVDA, INTC)
ตลาด FX และอื่น ๆ
DXY ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 99.87 ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นและความระมัดระวังก่อนเส้นตายอิหร่าน EURUSD อ่อนค่าลงเล็กน้อยที่ 1.1537 หลังถ้อยแถลงของตัวแทน ECB Stournaras ระบุว่านโยบายการเงินจะขึ้นอยู่กับ “ขนาดและลักษณะของแรงกระแทกด้านพลังงาน”
