โกโก้ร่วง 7% ท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและอุปสงค์ที่อ่อนตัวลง 📉

- ปัจจัยหลักที่กดดันราคาคือผลผลิตในแอฟริกาตะวันตกซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นภูมิภาคผู้ผลิตโกโก้หลักของโลก สภาวะอุปทานที่ดีขึ้นทำให้นักวิเคราะห์ต้องปรับลดคาดการณ์ภาวะขาดแคลนเดิมสำหรับฤดูกาล 2025/26 ส่งผลให้ราคาถูกกดดันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดฟิวเจอร์ส
- ราคายังถูกกดดันจากอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงของผู้ผลิตอาหาร ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุด หลายบริษัทได้ลดปริมาณโกโก้ในผลิตภัณฑ์และปรับสูตรเพื่อลดต้นทุน ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเห็นได้ในปัจจุบัน
- แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวลดลง แต่ราคาช็อกโกแลตในร้านค้ายังไม่ลดลง สาเหตุหลักมาจากสัญญาระยะยาวที่ถูกล็อกไว้ในระดับราคาที่สูงกว่าเดิม รวมถึงความไม่เต็มใจของผู้ผลิตในการกลับไปใช้สูตรเดิมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มเติม
- ดังนั้นตลาดจึงอยู่ในช่วง “การส่งผ่านราคาที่ล่าช้า” ซึ่งหมายความว่าราคาวัตถุดิบที่ลดลงยังไม่ถูกสะท้อนไปยังราคาสินค้าปลายทางอย่างทันที ในระยะสั้นโอกาสที่ราคาช็อกโกแลตจะลดลงอย่างชัดเจนสำหรับผู้บริโภคจึงยังมีค่อนข้างต่ำ
- สภาพอากาศในโกตดิวัวร์ยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อฤดูเก็บเกี่ยวโกโก้รอบกลาง ในหลายพื้นที่ปลูกไม่มีรายงานฝนตกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่เกษตรกรระบุว่าความต้องการความชื้นเพิ่มสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของผลผลิตในช่วงฤดูกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม
- แม้ว่าประเทศจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ปริมาณฝนยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการพัฒนาฝักที่ช้าลงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม แม้ในขณะเดียวกันบนต้นไม้ยังมีฝักในหลายระยะการเจริญเติบโต
- พื้นที่ที่ขาดฝนมากที่สุดถูกพบในภูมิภาคผลิตหลัก เช่น Soubre, Agboville, Divo, Abengourou, Daloa, Bongouanou และ Yamoussoukro โดยบางพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้แรงกดดันต่อสภาพไร่เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรยังรายงานว่าความชื้นในดินลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญต่อการตลาด เนื่องจากโกตดิวัวร์ยังเป็นผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดของโลก และปัญหาสภาพอากาศในพื้นที่นี้สามารถส่งผลต่อคาดการณ์อุปทานโลกได้อย่างรวดเร็ว
- การเก็บเกี่ยวในขณะนี้ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่เกษตรกรคาดว่าจะดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยสมมติฐานพื้นฐานคาดว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตามยังขึ้นอยู่กับการกลับมาของปริมาณฝนที่สม่ำเสมอ
นอกจากปัจจัยด้านอุปสงค์แล้ว สภาพอากาศอาจกลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาโกโก้อีกครั้ง หากภาวะฝนแล้งยังคงอยู่ อาจจำกัดศักยภาพการฟื้นตัวของผลผลิตฤดูกลาง และเพิ่มความอ่อนไหวของราคาต่อความเสี่ยงด้านอุปทาน ในทางกลับกัน อุปสงค์โกโก้ยังคงอ่อนแอ ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกทำให้ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหดตัวของอุปสงค์ และอาจกลายเป็นแรงกดดันหลักต่อแนวโน้มราคาในอนาคต แม้จะมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศก็ตาม
COCOA (H1 chart)
Source: xStation5
