🚩 น้ำมันร่วง 7% หลัง Donald Trump ส่งสัญญาณเจรจากับอิหร่านสุดสัปดาห์นี้

ราคาน้ำมัน (OIL) ร่วงลงมากกว่า 7% มาอยู่บริเวณ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลัง Donald Trump ส่งสัญญาณว่าการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานอาจกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกัน ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ตลาดเริ่มมีความหวังอย่างระมัดระวัง โดยข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในปัจจุบันจะหมดอายุในวันที่ 21 เมษายน
น้ำมัน Brent Crude Oil กำลังมุ่งหน้าสู่การปรับตัวลงรายสัปดาห์ ขณะที่ WTI Crude Oil ร่วงลงเกือบ 10% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดย Trump ระบุว่า วอชิงตันและเตหะราน “ใกล้มาก” ที่จะบรรลุข้อตกลง และอิหร่านได้ตกลงที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความขัดแย้ง
ปัจจัยสำคัญยังคงอยู่ที่ Strait of Hormuz ซึ่งขณะนี้ยังถูกปิดบางส่วน (คิดเป็นราว 20% ของอุปทานน้ำมันโลก) หากมีสัญญาณที่น่าเชื่อถือว่าจะเปิดเส้นทางนี้อีกครั้ง จะหมายถึงปริมาณน้ำมันจำนวนมากกลับเข้าสู่ตลาด และกดดันราคาลง
ตลาดอยู่ในภาวะ “สองทางเลือก” (Binary)
- ความคืบหน้าในการเจรจา → กดดันราคาลง
- การล่มของการเจรจาหรือความตึงเครียดเพิ่มขึ้น → ราคาดีดตัวแรง
ระดับราคาปัจจุบัน (~90–100 ดอลลาร์) สะท้อนสมดุลระหว่าง:
- ความหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้ง
- ปัญหาอุปทานที่ยังคงมีอยู่
อุปทานยังคงตึงตัว
ปริมาณการขนส่งผ่าน Hormuz ยังต่ำกว่าปกติอย่างมาก และมาตรการปิดกั้นของสหรัฐฯ ยังคงจำกัดการส่งออกของอิหร่าน แม้เส้นทางจะเปิดอีกครั้ง การฟื้นตัวของอุปทานก็จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ราคายังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงในระยะสั้น
ขณะเดียวกัน ฝั่งอุปสงค์เริ่มเป็นแรงกดดันเพิ่มเติม โดยทั้ง International Energy Agency และ OPEC ส่งสัญญาณว่าอุปสงค์น้ำมันโลกอาจอ่อนตัวลงในช่วงเดือนข้างหน้า
ความผันผวนยังสูง
ตลาดในช่วงนี้ตอบสนองต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าปัจจัยพื้นฐานระยะสั้น ทำให้ความผันผวนมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไป
ในระยะยาว ความเสี่ยงยังคงอยู่ เนื่องจากการฟื้นฟูกำลังการผลิตที่หยุดชะงักอาจใช้เวลานานถึง 2 ปี และสถานการณ์การควบคุมช่องแคบ Hormuz ยังไม่ชัดเจน
มุมมองทางเทคนิค (กรอบเวลา D1)
เมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันเข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ และเผชิญแรงต้านอย่างแข็งแกร่ง ก่อนจะปรับตัวลงต่ำกว่าเส้น EMA50 (เส้นสีส้ม) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาลงที่ต่อเนื่อง
- หากการเจรจามีความคืบหน้า → ราคามีโอกาสปรับลงสู่โซน 80 ดอลลาร์ และอาจลึกถึง 70–75 ดอลลาร์ (ระดับก่อนสงคราม)
- หากการเจรจาล้มเหลว และอิหร่านยังคงจุดยืนเดิม → ราคาน้ำมัน Brent อาจกลับขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง
ปัจจุบัน การปรับฐานจากจุดสูงสุดล่าสุดได้เกิน 20% แล้ว สะท้อนถึงแรงกดดันฝั่งขาลงที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น
Source: xStation5
💲 ดอลลาร์ดิ่งลง หลังการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ 📉 จุดเริ่มต้นของการปรับฐานแรงหรือไม่? ❓
หุ้นสายการบินยุโรปพุ่งขึ้นแรง
⬇️ น้ำมัน WTI ร่วงเกือบ 9%
🛢️ น้ำมันหลุด $90 ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน 📉 อิหร่านจะส่งยูเรเนียมให้สหรัฐฯ จริงหรือ? ❓