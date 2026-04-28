สรุปข่าวเช้า 📈 น้ำมันสูงสุดตั้งแต่ 7 เม.ย. ตลาด Wall Street ยังไม่แน่นอนก่อน Federal Reserve

- ดัชนีหุ้นเริ่มชะลอตัวเล็กน้อยหลังจากปรับขึ้นทำสถิติสูงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา แต่ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุด ท่ามกลางการรอผลประกอบการหลังปิดตลาดสหรัฐฯ จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Microsoft, Alphabet และ Meta Platforms โดยนักลงทุนกำลังจับตาทั้งรายงานของหุ้น megacap และสัญญาณจากธนาคารกลางเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งกับอิหร่าน
- เวลา 20:00 น. วันนี้ Federal Reserve จะประกาศผลการประชุม ซึ่งแทบจะแน่นอนว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ขณะที่ตลาดจะโฟกัสไปที่มุมมองของ Jerome Powell
- แรงบวกของตลาดหุ้นเริ่มชะลอลงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ โดยดัชนี S&P 500 มีแนวโน้มปิดเดือนดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 วันนี้นักลงทุนให้ความสำคัญกับผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 16 ล้านล้านดอลลาร์ และคิดเป็นประมาณ 25% ของมูลค่าตลาดในดัชนี
- Donald Trump ได้เรียกประชุมทีมความมั่นคงแห่งชาติเพื่อหารือข้อเสนอของ Iran ในการยุติความขัดแย้ง โดยอิหร่านเสนอแนวทางชั่วคราว เช่น การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แลกกับการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ซึ่งฝั่งสหรัฐฯ กำลังพิจารณาข้อเสนอนี้ แต่ยังย้ำ “เส้นแดง” สำคัญ เช่น การป้องกันไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
- ในช่วงการซื้อขายเอเชีย Bank of Japan คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปรับตัวลงมากกว่า 1.5% แม้ Topix จะเพิ่มขึ้น 0.7% ขณะที่ Hang Seng ของจีนลดลงมากกว่า 1% และลดลงเกือบ 3% นับตั้งแต่ต้นปี
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยทะลุระดับ Fibonacci retracement 71.8% ของการปรับตัวลงในช่วงต้นเดือนเมษายน ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความเสี่ยงในการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาพลังงานให้ปรับตัวสูงขึ้น
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 28 เม.ย.
