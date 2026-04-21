กราฟประจำวัน 📈 บิตคอยน์ฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือระดับ $76k กำลังพยายามกลับทิศแนวโน้มขาลง (21.04.2026)

ในวันอังคาร บิตคอยน์ปรับตัวกลับขึ้นเหนือระดับ $76,000 โดยพยายามกลับเข้าสู่โมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกที่ดีขึ้นในตลาดหุ้น ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นตามความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ซึ่งช่วยสนับสนุนความต้องการในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น
- นักลงทุนกำลังจับตาการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านที่จะจัดขึ้นที่อิสลามาบัด โดยมีกำหนดก่อนเส้นตายการหยุดยิงในวันพุธ ความคาดหวังต่อความคืบหน้าทางการทูตได้ช่วยหนุนบรรยากาศโดยรวมของตลาด
- การปรับตัวขึ้นของบิตคอยน์ยังสอดคล้องกับการฟื้นตัวของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งดัชนีหลักปรับตัวขึ้นจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง และความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาด BTC แสดงรูปแบบที่เกิดซ้ำอย่างต่อเนื่อง คือช่วงขาขึ้นมักถูกตามด้วยการย่อตัวอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังสามารถปรับขึ้นได้ แต่ยังไม่สามารถรักษาโมเมนตัมได้เมื่อราคาถึงแนวต้านสำคัญ
- บิตคอยน์ยังได้รับแรงหนุนจากความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่ยังคงต่อเนื่อง รวมถึงเงินไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอในผลิตภัณฑ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
- ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์ของ IG ความผันผวนของตลาดยังได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมของ “วาฬ” (whales) โดยผู้ถือครองรายใหญ่ได้ทยอยสะสมบิตคอยน์ในช่วงที่ราคาย่อตัว ซึ่งช่วยจำกัดแรงกดดันฝั่งขาลง
- ขณะเดียวกัน ตลาดยังหันไปจับตาการพิจารณารับรองตำแหน่งของ Kevin Warsh ผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) การไต่สวนในวุฒิสภาวันอังคารนี้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายดอกเบี้ยในอนาคต
- ในการให้ความเห็นเมื่อวันจันทร์ Warsh เน้นย้ำความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลาง แต่ระบุว่า Fed ควร “อยู่ในขอบเขตของตนเอง” โดยมุ่งเน้นหลักไปที่นโยบายการเงิน มากกว่าวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองในภาพรวม
- นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนยังประเมินมุมมองของ Warsh ต่อการกำกับดูแลด้านการเงิน เนื่องจากแนวทางของเขาต่อกฎระเบียบและโครงสร้างตลาดอาจมีผลต่อการพัฒนาระยะยาวของสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐฯ
บิตคอยน์ (กรอบเวลา D1)
การปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $76,000 ทำให้เกิดความหวังว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไป โดยบิตคอยน์อาจทดสอบโซน $82,000–$83,000 ซึ่งเป็นบริเวณของเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) ที่เคยเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้าน และยังไม่สามารถทะลุขึ้นได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025
ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า EMA50 (เส้นสีส้ม) บริเวณประมาณ $75,000 อาจเป็นสัญญาณของการกลับสู่แนวโน้มขาลงและการทำกำไรระยะสั้น พร้อมความเสี่ยงของการปรับตัวลงแรงไปยังโซน $60,000
Source: xStation5
