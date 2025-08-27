วิกฤตการเมืองฝรั่งเศส : การลงมติไม่ไว้วางใจวันที่ 8 กันยายน จุดเปลี่ยนชี้ชะตาสำคัญ

วิกฤตการเมืองฝรั่งเศส: การลงมติไว้วางใจรัฐบาล 8 กันยายน อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
นายกรัฐมนตรี François Bayrou ประกาศว่าจะนำรัฐบาลเข้าสู่การลงมติไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร หลังจากการแถลงนโยบายด้านงบประมาณ หากรัฐบาลถูกลงมติไม่ไว้วางใจ—ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในสาธารณรัฐที่ 5—รัฐบาลจะต้องลาออก ส่งผลให้การยุบสภาเป็นไปได้สูง และอาจทำให้เกิดภาวะทางการเมืองตันซ้ำ พร้อมเลื่อนการจัดทำงบประมาณปี 2026
จุดยืนพรรคการเมือง
ฝ่ายซ้าย: La France Insoumise และ Europe Écologie-Les Verts คาดว่าจะโหวตคัดค้าน ส่วนพรรคสังคมนิยม (PS) ถือเป็นกุญแจสำคัญ เพราะหากเข้าร่วมฝ่ายค้าน รัฐบาลจะล่มทันที แม้การเจรจาและการปรับคณะรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนท่าทีของพวกเขาได้
ฝ่ายขวา: Rassemblement National คาดว่าจะโหวตคัดค้านเช่นกัน เนื่องจากสนับสนุนรัฐบาลจะกระทบภาพลักษณ์ของพรรคต่อผู้เลือกตั้งชนชั้นแรงงานและกลาง
ตัวเลขในสภา
จาก 577 สมาชิกสภา ปัจจุบันมีอย่างน้อย 264 คนชัดเจนว่าจะคัดค้าน แต่ยังไม่ถึง 289 เสียง หากพรรคสังคมนิยมเข้าร่วมหรือแม้แต่งดออกเสียง รัฐบาลอาจล่มทันที ทำให้ PS เป็นตัวแปรสำคัญในการลงมติ 8 กันยายน
ฝรั่งเศสเสี่ยงงบประมาณล่าช้า หลังวิกฤตการเมือง
หากการลงมติไว้วางใจ ถูกปฏิเสธ รัฐบาลจะต้องลาออก และสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบเพื่อเลือกตั้งใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนยาวนาน: ต้องใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเพื่อรวมสภาใหม่ และหลายวันในการตั้งรัฐบาล กระบวนการงบประมาณปี 2026 อาจต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด เพิ่มความเสี่ยงต่อ “ปีว่าง” และกระทบเส้นทางลดหนี้ของฝรั่งเศส
ปฏิกิริยาตลาด
ธนาคารและประกันภัย ได้รับผลกระทบหนัก: Société Générale -8.20%, Crédit Agricole -6.01% เพราะทั้งความเสี่ยงดอกเบี้ย (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐเพิ่ม ลดมูลค่าพันธบัตร) และความเสี่ยงเครดิต
บริษัทก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Vinci, Bouygues, Saint-Gobain ร่วงแรง เนื่องจากพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ
ภาคสากล เช่น สินค้าหรูและสุขภาพ ยังคงทรงตัว: LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi, Kering ทำหน้าที่เป็น safe haven ชัดเจนในช่วงความไม่แน่นอนทางการเมืองและการเงิน
FRA40 (H4)
Matéis, Market Analyst – XTB