ข่าวเด่นวันนี้ 8 มิ.ย.

📉 สรุปตลาดประจำวัน: Nasdaq 100 ร่วงกว่า 3% ขณะที่ทองคำและ Bitcoin ดิ่งลงจากแรงหนุนดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญความผันผวนอย่างหนักในวันนี้ ท่ามกลางแรงเทขายรุนแรงในหุ้นกลุ่ม AI โดยเฉพาะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์, Big Tech และหุ้นหน่วยความจำที่ก่อนหน้านี้ร้อนแรงเกินไปอย่าง SanDisk และ Micron
ขณะเดียวกัน หุ้นของ NVIDIA และ TSMC ร่วงเกือบ 5% ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลงถึง 3.3% ส่วน S&P 500 ลดลง 1.7% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงเป็นประวัติการณ์ราว 35% ของดัชนี กลายเป็นแรงกดดันหลักต่อตลาดโดยรวม
หุ้นที่ยังเคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่าตลาดในสหรัฐฯ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร, Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard และ Coca-Cola
📉 ตลาดยุโรปอ่อนแอเช่นกัน
บรรยากาศการลงทุนในยุโรปยังคงซบเซา โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดลบ 0.75% ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับตัวลงเล็กน้อย ส่วน FTSE 100 ของอังกฤษสามารถปิดบวกได้เล็กน้อย
ในโปแลนด์ ดัชนี WIG20 ร่วงเกือบ 2% โดยหุ้นกลุ่มธนาคารอ่อนแอกว่าตลาด และหุ้นของ Creotech Instruments (CRI.PL) ดิ่งมากกว่า 10% จากแรงขายทำกำไรในหลายกลุ่มหุ้นที่ร้อนแรงเกินไปในตลาดวอร์ซอว์ รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศ
NFP แข็งแกร่ง กดดันตลาดเพิ่ม
นักลงทุนวิตกหลังตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด เมื่อรวมกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้ตลาดตีความว่า Fed อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบ Hawkish ต่อไปในปี 2026
ผลลัพธ์คือ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรง
ตัวเลขสำคัญจากรายงาน NFP เดือนพฤษภาคม:
• การจ้างงานเพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ที่ 89,000 ตำแหน่ง
• ตัวเลขเดือนก่อนอยู่ที่ 115,000 ตำแหน่ง
• การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 120,000 ตำแหน่ง
• อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.3%
• การจ้างงานภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 7,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดที่ 2,000
• การจ้างงานภาครัฐพุ่งขึ้น 52,000 ตำแหน่ง
• ค่าจ้างเฉลี่ยรายปีเพิ่มขึ้น 3.4% ตามคาดการณ์
• อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานคงที่ที่ 61.8%
ดอลลาร์แข็ง กดดันทองคำและคริปโต
การพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) กำลังกดดันตลาดโลหะมีค่าอย่างหนัก
• Silver ร่วงกว่า 7%
• Gold ลดลงมากกว่า 3% ทดสอบระดับ 4,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์:
• สัญญาโกโก้ ICE (COCOA) ร่วงเกือบ 5%
• สัญญาข้าวสาลี CBOT ปรับตัวลงต่อ หลุดระดับ 580
ขณะที่ตลาดคริปโตเผชิญภาวะ Panic Sell:
• Bitcoin ร่วงสู่ระดับ 60,500 ดอลลาร์
• Ethereum ดิ่งเกือบ 10% จากแรงขายทั่วทั้งตลาดคริปโต
Source: xStation5
Source: xStation5
3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์: US100, ทองคำ (GOLD), EURUSD
Silver ร่วงแรง 7% 📉 โลหะมีค่าเผชิญแรงขายกดดันหนักทั่วตลาด
🚨 ด่วน: Nasdaq ร่วง 2.4% ขณะที่ Bitcoin กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ $60K
NFP: จุดเปลี่ยนของดอลลาร์ และจุดเริ่มต้นของการปรับฐานในตลาดหุ้น?