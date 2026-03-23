🚨-8.5% ทองคำร่วงแรงที่สุดในรอบหลายปี

ราคาทองคำ (GOLD) ร่วงเกือบ 6% ในวันนี้ และทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ซึ่งเส้นนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่มั่นคงสำหรับนักลงทุนระยะยาวหลายเดือนที่ผ่านมา และเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างของแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางเทคนิคสำคัญ: ราคาทองคำซึ่งต้นปีนี้เคยทำระดับสูงสุดประวัติการณ์เหนือ $5,500 ต่อออนซ์ สูญเสียมูลค่ากว่า 25% ภายในไม่กี่สัปดาห์ ร่วงลงสู่ช่วง $4,200–$4,300 การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดจากปัจจัยที่เสริมซึ่งกันและกันอย่างน้อยสามประการ
- ปัจจัยแรกและสำคัญที่สุดคือการปรับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการประชุม FOMC เดือนมีนาคม Fed ไม่เพียงคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ยังปรับลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในปี 2026 จาก 2 ครั้งเหลือเพียง 1 ครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณชัดเจนว่าการควบคุมเงินเฟ้อยังคงเป็นลำดับความสำคัญของนโยบายการเงิน ตลาดสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้ทันที: ความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยครั้งแรกถูกเลื่อนออกไปถึงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แท้จริงสูงขึ้น พร้อมกับทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในเชิงประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กลับกับราคาทองคำ การแข็งค่าของ USD นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งกับอิหร่าน ส่งผลให้ราคาทองคำในสกุลเงินท้องถิ่นของนักลงทุนที่อยู่นอกโซนดอลลาร์สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้ความต้องการทองคำลดลงในช่วงที่ตลาดบางส่วนกำลังมองหาสาเหตุในการทำกำไรหลังตลาดขาขึ้นหลายเดือน
- ปัจจัยสำคัญที่สองคือความย้อนแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สะท้อนตรรกะตลาดในปัจจุบันอย่างชัดเจน ความขัดแย้งกับอิหร่านและความเสี่ยงต่อการลำเลียงผ่านช่องแคบฮอร์มุซผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น โดย Brent อยู่เหนือ $100 ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันในสหรัฐฯ สูงที่สุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม แทนที่จะสนับสนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อคลาสสิก สถานการณ์นี้กลับสวนทางกับทองคำ—ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยิ่งเน้นเรื่อง “ดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง” ในสายตานักลงทุน หมายถึงดอกเบี้ยสูงจะดำรงอยู่ต่อไปนานขึ้น ซึ่งเพิ่มผลตอบแทนของสินทรัพย์สร้างรายได้ในขณะที่ทองคำที่ไม่สร้างกระแสเงินสดเองจะถูกละเลย
- ปัจจัยที่สามคือการปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วของตลาดหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงและผันผวนสูง: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นประมาณ 64–67% ในปี 2025 ดึงดูดเงินทุนเก็งกำไรและเงินยืมจำนวนมหาศาล ด้วยโครงสร้างของการถือสถานะ Long ขนาดใหญ่ เพียงข่าว Fed เข้มงวดชัดเจนเพียงครั้งเดียวก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดขาดทุนและการล้างพอร์ต leveraged อย่างรุนแรง ตลาด options ได้ส่งสัญญาณการวางตำแหน่งเพื่อรอการแข็งค่าของดอลลาร์มาระยะหนึ่งแล้ว และค่าเบี้ยประกัน USD call option ก็พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 การทะลุเส้น EMA 200 วันในปัจจุบันไม่ได้สื่อถึงจุดจบของแนวโน้มขาขึ้นหลายปีโดยอัตโนมัติ แต่การเปิดหน้าต่างทางเทคนิคครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เล่นสถาบัน และอาจทำให้แรงกดดันด้านอุปทานยาวนานขึ้นจนกว่าตลาดจะได้รับสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ราคาทองคำร่วงต่ำกว่าเส้น EMA 200 วัน และ RSI ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันอยู่ราว 21.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 การปรับตัวลดลงในครั้งนี้มีขนาดใหญ่ และในเชิงเทคนิคถือว่าเป็นการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวสำหรับสินทรัพย์นี้ ทิศทางราคาต่อไปดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด
ที่มา: xStation
