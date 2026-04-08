ข่าวเด่นวันนี้ 8 เม.ย

- ทรัมป์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน 2 สัปดาห์ วอลล์สตรีทผันผวน 🗽
ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลงมากกว่า 1% ขณะที่ FTSE ของอังกฤษลดลงกว่า 0.85% และ CAC40 ของฝรั่งเศสปรับตัวลง 0.65% หลังตัวเลข PMI ภาคบริการออกมาผสมผสาน ข้อมูล Sentix ชี้ว่าความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและนักลงทุนในยูโรโซนทรุดตัวลงแรง แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 (-19.2 เทียบกับคาดการณ์ -8 และครั้งก่อน -3.1)
ตลาดสหรัฐฯ
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.3% ฟื้นตัวบางส่วนจากช่วงเปิดที่ร่วงมากกว่า 1% คำสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 1.4% MoM แย่กว่าคาดที่ -1.2% หลังจากก่อนหน้าอยู่ที่ 0% อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อพื้นฐาน (ไม่รวมการขนส่ง) เพิ่มขึ้น 0.8% สูงกว่าคาดที่ 0.5%
ความคาดหวังเงินเฟ้อ 1 ปีของ NY Fed ขยับขึ้นเป็น 3.4% ขณะที่ Austan Goolsbee จากเฟดเตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจกดดันเศรษฐกิจและทำให้การควบคุมนโยบายการเงินยากขึ้น
John Williams จากเฟดยังคงมุมมองเป็นกลาง โดยระบุว่านโยบายการเงินยังเหมาะสม และไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อแรงกดดันเงินเฟ้อเพียงครั้งเดียว เขาคาดว่าเงินเฟ้ออาจอยู่ราว 2.75% ในปี 2026 โดยแรงกดดันจะชัดเจนขึ้นช่วงกลางปี อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 3.5%–3.75% และเฟดยังส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้
ภูมิรัฐศาสตร์ & น้ำมัน
โดนัลด์ ทรัมป์ยังคงขู่โจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ แม้ยังเปิดช่องว่าการตัดสินใจสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่อิหร่านประกาศถอนตัวจากการเจรจากับสหรัฐฯ และเตือนว่าจะตอบโต้รุนแรงหากถูกโจมตี
ราคาน้ำมันยังทรงตัวบริเวณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนความกังวลต่อความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซ
สินค้าโภคภัณฑ์
โกโก้ ICE ลดลงเกือบ 7% จากแรงกดดันของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและความกังวลด้านอุปสงค์ ทองคำปรับขึ้น 0.5% แตะ 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ค่าเงิน & คริปโต
EURUSD ปรับขึ้น 0.3% ขณะที่บิตคอยน์อ่อนตัวลงมาแถว 68,500 ดอลลาร์ หลังไม่สามารถทะลุระดับ 70,000 ดอลลาร์ได้
หุ้นและบริษัท
- UnitedHealth Group พุ่งขึ้น 10% จากความคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการ Medicaid
- Broadcom เพิ่มขึ้น 5% หลังดีลชิปกับ Google และ Anthropic
- Microsoft ถูก Bank of America เพิ่มเข้าลิสต์หุ้นเด่น แต่ราคายังไม่ตอบสนองมาก เนื่องจากความเชื่อมั่นกลุ่มเทคโนโลยียังอ่อนแอ
Source: xStation5
