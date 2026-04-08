สรุปข่าวเช้า 8 เม.ย

- ภาพรวมของตลาดในวงกว้าง เรากำลังเห็นการ “กลับทิศ” ของแนวโน้มที่เกิดขึ้นตลอดเดือนที่ผ่านมาในวันนี้ หลังจาก Donald Trump ประกาศ “พักการดำเนินการทางทหาร” เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเปิดทางให้มีการเจรจากับอิหร่าน
- ตลาดตอบสนองในเชิงบวกอย่างรุนแรง: ราคาน้ำมันปรับตัวลง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ขณะที่ตลาดหุ้นและทองคำปรับตัวขึ้น โดยข้อเสนอการเจรจานี้อ้างอิงจากแผน 10 ข้อของอิหร่านที่ถูกมองว่า “สามารถนำไปปฏิบัติได้”
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นราว 2.50–3.10% ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ลดลง 0.90% ทองคำเพิ่มขึ้น 2.26% ขณะที่น้ำมันดิบ Brent และ WTI ร่วงลง 10.30% และ 12.80% ตามลำดับ สู่ระดับประมาณ 94 และ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- อิหร่านเรียกร้องเงื่อนไขหลายประการ เช่น การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด การคงอิทธิพลในภูมิภาค และการควบคุมเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ถูกมองว่า “ยากต่อการยอมรับ” สำหรับสหรัฐ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงลดโอกาสในการบรรลุข้อตกลงระยะยาว แม้ว่าการหยุดยิงอาจเป็นเพียงกลยุทธ์ชั่วคราว แต่ปฏิกิริยาของตลาดนั้นชัดเจนและรุนแรง
- แม้จะมีการหยุดยิง ปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz อาจยังคงจำกัดอยู่ที่เพียง 10–15 ลำต่อวัน ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาคอขวดและข้อจำกัดด้านอุปทานที่ยังคงอยู่ อิหร่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและเพิ่มการควบคุมการขนส่ง ส่งผลให้แนวโน้มอุปทานน้ำมันยังคงตึงตัวในเชิงโครงสร้าง
- อิสราเอลส่งสัญญาณว่าการหยุดยิงนี้ “ไม่ครอบคลุม” ปฏิบัติการของตนในเลบานอน โดยท่าทีของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านอย่างเต็มที่
- อิหร่านยืนยันว่าการเจรจาจะจัดขึ้นที่อิสลามาบัดในวันที่ 10 เมษายน โดยปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญ กรอบเวลานี้สะท้อนถึง “หน้าต่างโอกาสที่จำกัด” ในการบรรลุข้อตกลง และผลลัพธ์ของการเจรจาจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางของความขัดแย้งในระยะถัดไป
- รองประธาน Fed อย่าง Jefferson ชี้ถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ราคาน้ำมันที่สูงยังคงเป็นปัจจัยซับซ้อนต่อแนวโน้มนโยบายการเงิน โดย Fed ส่งสัญญาณ “รอดูสถานการณ์” และมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ย
- ธนาคารกลางนิวซีแลนด์คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% แต่เตือนถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตที่ชะลอตัว โดยเงินเฟ้ออาจแตะระดับ 4.2% จากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และยังเปิดโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังต่อเนื่อง
- ค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 5 ปี เสริมความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- Anthropic ได้ระงับการเปิดตัวโมเดล AI ขั้นสูงสู่สาธารณะชั่วคราว เนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ โดยโมเดลดังกล่าวมีความสามารถในการตรวจจับช่องโหว่ได้อย่างรวดเร็วในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน และกำลังถูกนำไปใช้แบบจำกัดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกัน
📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉