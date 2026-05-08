08:22 · 8 พฤษภาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 8 พ.ค.

ประเด็นหลัก
  • ตลาดถูกขับเคลื่อนโดย “ข่าวภูมิรัฐศาสตร์แบบรายชั่วโมง” โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นเปลี่ยนทิศอย่างรวดเร็วจากบวกเป็นลบในช่วงท้ายวัน และตอกย้ำความอ่อนไหวของตลาดพลังงานและสินทรัพย์เสี่ยงต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนในวันนี้คือสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซและการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน

ช่วงเช้าตลาดปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังเชิงบวก หลังมีรายงานจาก Axios ว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุ “บันทึกข้อตกลงสันติภาพ 14 ข้อ” ทำให้นักลงทุนคาดหวังการคลี่คลายความตึงเครียด

แต่ในช่วงบ่ายบรรยากาศกลับตาลปัตร หลังมีรายงานว่า หากทรัมป์กลับจากจีนโดยไม่มีข้อตกลง ตัวเลือกทางทหารยังคงถูกนำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง พร้อมกันนั้นซาอุดีอาระเบียและคูเวตได้ยกเลิกข้อจำกัดการใช้ฐานทัพและน่านฟ้าของสหรัฐฯ ซึ่งเปิดทางให้ปฏิบัติการ “Project Freedom” อาจกลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งกลับขึ้นอย่างรุนแรงและลบการปรับตัวลงก่อนหน้า

 ภูมิรัฐศาสตร์

  • สหรัฐฯ เตรียมกลับมาใช้ปฏิบัติการคุ้มกันเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีการสนับสนุนทางอากาศและทางเรือ
  • อิหร่านยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอจากสหรัฐฯ แต่ประเด็นสำคัญเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมยังไม่คลี่คลาย
  • การประชุมทรัมป์–สี จิ้นผิง สัปดาห์หน้า เพิ่มความไม่แน่นอนด้านภาษี ไต้หวัน และชิปเทคโนโลยี

 ดัชนีหุ้น

  • S&P 500: ทำจุดสูงสุดระหว่างวัน แต่ปิดลบ ~0.3%
  • Dow Jones: -260 จุด (~-0.5%)
  • Nasdaq: ทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวัน แต่ปิดใกล้เคียงศูนย์
  • SOX (ชิป): +60% YTD ยังคงนำตลาด
  • ยุโรป: อ่อนแอหนัก
    • DE40: -1.84%
    • ITA40: -1.96%
    • EU50: -1.98%

 หุ้นรายตัว

  • Datadog (DDOG): +22% จากผลประกอบการแข็งแกร่ง รายได้โต 32% YoY และปรับเพิ่มคาดการณ์
  • Fortinet (FTNT): +15% จากแนวโน้มธุรกิจไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง
  • McDonald’s (MCD): กำไรดีกว่าคาด แต่ยอดขายสาขาเดิมต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
  • Whirlpool (WHR): -18% ปรับลดคาดการณ์ EPS อย่างหนัก โดยอ้างผลกระทบจากสงครามอิหร่าน
  • Shake Shack (SHAK): ร่วง ~17% จากผลประกอบการ Q1 ที่อ่อนแอ

 Fx

  • ดอลลาร์ (DXY): ทรงตัว (+0.10%)
  • EUR/USD: -0.04% ที่ ~1.1744
  • USD/JPY: +0.36% ที่ 156.79
  • เงินโซนยุโรปตะวันออก (PLN): แข็งค่าหลังท่าที hawkish ของธนาคารกลางโปแลนด์

 สินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมัน: ผันผวนรุนแรง จาก -5% ช่วงเช้า ก่อนเด้งกลับเหนือ $95 (WTI) และ $100 (Brent) หลังข่าวความตึงเครียด
  • ทองคำ & เงิน: ย่อลงหลังช่วงแรกที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
  • ทิศทางต่อไปขึ้นอยู่กับการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน

 คริปโต

  • Bitcoin: -2.11% อยู่ที่ ~79,716 ดอลลาร์
  • ถูกกดดันจากภาวะ risk-off หลังความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นในช่วงบ่าย

 

