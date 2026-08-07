น้ำมันฟื้นตัว ทะลุ $80/บาร์เรล 🔼

น้ำมันฟื้นตัวกลับเหนือ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล 🔼 ตลาดจับตาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กระทบอุปทาน
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี หลังนักลงทุนกลับมาให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลก
ตลาดกำลังจับตาการเจรจาระหว่าง อิหร่านและโอมาน เกี่ยวกับอนาคตของการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) รวมถึงรายงานการโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี
นอกจากนี้ แรงหนุนราคาน้ำมันยังมาจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนด้านอุปทาน
ท่ามกลางปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าว ซาอุดีอาระเบียได้ปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบเกรด Arab Light สำหรับการส่งมอบเดือนกันยายนไปยังเอเชียเล็กน้อย แม้สะท้อนถึงการแข่งขันเพื่อแย่งชิงความต้องการจากตลาดเอเชีย แต่ปัจจัยดังกล่าวถูกบดบังด้วยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมันในขณะนี้
ประเด็นสำคัญ
- ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นเข้าใกล้ระดับ 81 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ WTI เคลื่อนไหวใกล้ 76 ดอลลาร์/บาร์เรล
- การเจรจาระหว่าง อิหร่านและโอมาน เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของตลาด แม้ผลลัพธ์ยังมีความไม่แน่นอน
- ยูเครนดำเนินการโจมตีด้วยโดรนต่อโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย 2 แห่ง รวมถึงเรือที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันดิบรัสเซีย เพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทาน
การเจรจาอิหร่าน-โอมานยังเป็นปัจจัยหลักของตลาด
ปัจจัยที่ผลักดันราคาน้ำมันมากที่สุดในขณะนี้ คือการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับรูปแบบการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือที่เสนอแล้ว โดยคาดว่าจะมีแถลงการณ์ร่วมหลังจากหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเสร็จสิ้น
ตามรายงานของ Reuters ข้อตกลงดังกล่าวอาจให้อิหร่านมีบทบาทควบคุมเรือที่เข้าสู่อ่าวเปอร์เซียมากขึ้น
สำหรับตลาดน้ำมัน ข้อตกลงนี้อาจเปิดทางให้การขนส่งผ่านหนึ่งในเส้นทางพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกกลับมาเป็นปกติบางส่วน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากความพยายามเจรจาในอดีตหลายครั้งยังไม่สามารถนำไปสู่ข้อตกลงระยะยาวได้
ช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุปทานน้ำมันโลก
ก่อนเกิดความขัดแย้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ประมาณ 20% ของโลก ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ดังนั้น ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือ หรือโอกาสที่การขนส่งจะกลับมาเป็นปกติ จึงส่งผลโดยตรงต่อราคาพลังงาน
ขณะเดียวกัน ข้อมูลการเดินเรือแสดงให้เห็นว่า การส่งออกน้ำมันดิบและคอนเดนเสทจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียยังอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ 40% สะท้อนว่าอุปทานจริงยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
การโจมตีของกลุ่มฮูตีเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
รายงานล่าสุดเกี่ยวกับการโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตีในทะเลแดงและอ่าวเอเดน ได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด
แม้ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่เพียงรายงานเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะเพิ่ม Geopolitical Risk Premium ในราคาน้ำมัน
นักวิเคราะห์ระบุว่า การโจมตีของกลุ่มฮูตีในอดีตยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโลก
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงกังวลว่าการยกระดับความขัดแย้งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักของการส่งออกพลังงานในภูมิภาค
อิหร่านเตือนความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในภูมิภาค
ตามรายงานของ Reuters อิหร่านได้เตือนประเทศในอ่าวเปอร์เซียว่า หากสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม อาจนำไปสู่การตอบโต้ต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสำคัญทั่วภูมิภาค
ถ้อยแถลงดังกล่าวเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลาง และช่วยสนับสนุนค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สะท้อนอยู่ในราคาน้ำมัน
ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซีย
สถานการณ์ในรัสเซียยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด หลังยูเครนประกาศโจมตีด้วยโดรนต่อ
- โรงกลั่น Bashneft-Novoil
- โรงกลั่น Slavneft-Yanos
- เรือที่ใช้ขนส่งน้ำมันดิบรัสเซียในทะเลดำ
ทางการรัสเซียระบุว่า โรงกลั่นในเมืองยาโรสลาฟล์ได้รับความเสียหายจากหนึ่งในการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงคราม และทำให้เกิดเพลิงไหม้ภายในโรงงาน
แม้ผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลกในทันทีจะยังจำกัด แต่ตลาดยังมองว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทาน
แนวโน้มทางเทคนิค OIL (กราฟ D1)
ราคาน้ำมันฟื้นตัวกลับขึ้นเหนือระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ของรอบขาล่าสุด บริเวณ 80.6 ดอลลาร์/บาร์เรล
สำหรับฝั่งขาขึ้น แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับ 87.3 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งตรงกับ Fibonacci Retracement 38.2% และได้รับแรงเสริมจากการเคลื่อนไหวในอดีต รวมถึงเส้นค่าเฉลี่ย EMA50
ด้านแนวรับ ระดับจิตวิทยาที่ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล ยังคงเป็นแนวรับแรกที่สำคัญ หากหลุดลงมา แนวรับถัดไปอยู่บริเวณจุดต่ำสุดล่าสุดที่ประมาณ 78.5 ดอลลาร์/บาร์เรล
Source: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
Nasdaq 100 เผชิญแรงขายต่อเนื่อง 🚩 SanDisk ร่วงหนัก 10% หลังงบต่ำกว่าคาด กดดันหุ้นชิป
📉 ก๊าซธรรมชาติร่วงหนัก หลังสต็อกสหรัฐฯ สูงกว่าคาด
ราคาข้าวสาลีเดินหน้าปรับฐาน แตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ 10 ก.ค. 🚩 นักลงทุนจับตาภัยแล้ง, El Niño และปัจจัยจากทะเลดำ
เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ