📉 ก๊าซธรรมชาติร่วงหนัก หลังสต็อกสหรัฐฯ สูงกว่าคาด

สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด กดดันปัจจัยพื้นฐานตลาด
ตามรายงานของ สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 33 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (bcf) สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 30 bcf และเพิ่มขึ้นจากตัวเลขครั้งก่อนที่ 28 bcf
- สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 33 bcf ในรายงาน EIA ล่าสุด เทียบกับคาดการณ์ตลาดที่ 30 bcf และตัวเลขก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 28 bcf
- เมื่อเทียบรายปี ปริมาณก๊าซคงคลังอยู่ที่ระดับต่ำกว่าปีก่อน 12 bcf ขณะเดียวกัน ระดับก๊าซในคลังยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 195 bcf ซึ่งอยู่ที่ 2,922 bcf โดยปริมาณก๊าซสำรองรวมยังคงอยู่ในกรอบปกติเมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีย้อนหลัง
- แนวโน้มในระยะข้างหน้า ความต้องการใช้ก๊าซเพื่อการทำความเย็นที่ลดลง และคาดการณ์ว่าอุปทานก๊าซจากแหล่ง Permian Basin จะเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดอาจอ่อนตัวลงในช่วงปลายฤดูร้อน
- อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 วันข้างหน้า อาจเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูกาลที่ความต้องการใช้ก๊าซเพื่อทำความเย็นทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนยังคงดำเนินต่อไป
กราฟ NATGAS (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
Nasdaq 100 เผชิญแรงขายต่อเนื่อง 🚩 SanDisk ร่วงหนัก 10% หลังงบต่ำกว่าคาด กดดันหุ้นชิป
น้ำมันฟื้นตัว ทะลุ $80/บาร์เรล 🔼
ราคาข้าวสาลีเดินหน้าปรับฐาน แตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ 10 ก.ค. 🚩 นักลงทุนจับตาภัยแล้ง, El Niño และปัจจัยจากทะเลดำ
เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ