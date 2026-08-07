  
10:11 · 7 สิงหาคม 2026

📉 ก๊าซธรรมชาติร่วงหนัก หลังสต็อกสหรัฐฯ สูงกว่าคาด

สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด กดดันปัจจัยพื้นฐานตลาด

ตามรายงานของ สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 33 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (bcf) สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 30 bcf และเพิ่มขึ้นจากตัวเลขครั้งก่อนที่ 28 bcf

  • สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 33 bcf ในรายงาน EIA ล่าสุด เทียบกับคาดการณ์ตลาดที่ 30 bcf และตัวเลขก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 28 bcf
  • เมื่อเทียบรายปี ปริมาณก๊าซคงคลังอยู่ที่ระดับต่ำกว่าปีก่อน 12 bcf ขณะเดียวกัน ระดับก๊าซในคลังยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 195 bcf ซึ่งอยู่ที่ 2,922 bcf โดยปริมาณก๊าซสำรองรวมยังคงอยู่ในกรอบปกติเมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีย้อนหลัง
  • แนวโน้มในระยะข้างหน้า ความต้องการใช้ก๊าซเพื่อการทำความเย็นที่ลดลง และคาดการณ์ว่าอุปทานก๊าซจากแหล่ง Permian Basin จะเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดอาจอ่อนตัวลงในช่วงปลายฤดูร้อน
  • อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 วันข้างหน้า อาจเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูกาลที่ความต้องการใช้ก๊าซเพื่อทำความเย็นทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนยังคงดำเนินต่อไป

กราฟ NATGAS (กรอบเวลา D1)

Source: xStation5

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