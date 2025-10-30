อ่านเพิ่มเติม
09:31 · 30 ตุลาคม 2025

สหรัฐฯ ประกาศลงทุน 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในพลังงานนิวเคลียร์ หุ้น Cameco พุ่งขึ้น 20% หลังความคืบหน้าในดีลกับ Westinghouse

  • หุ้น Cameco ปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันนี้ หลังการประกาศดีลระหว่าง สหรัฐฯ กับ Westinghouse โดยสหรัฐฯ ยืนยันลงทุน 80 พันล้านดอลลาร์ ในพลังงานนิวเคลียร์

รัฐบาลสหรัฐฯ ลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์ – Cameco พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่

สรุปข่าวสำคัญ:

  • รัฐบาล Trump ประกาศลงทุนกว่า 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของ Westinghouse

  • สหรัฐฯ อาจถือหุ้นประมาณ 8% ในบริษัท หาก Westinghouse ทำกำไรถึงเกณฑ์ที่กำหนด และอาจมี IPO หากมูลค่าบริษัทเกิน 30 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029

  • หุ้น Cameco ปรับตัวขึ้น 23.4% ทะลุจุดสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากการถือหุ้น 49% ใน Westinghouse

  • หุ้นยูเรเนียมออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มเฉลี่ย 10% โดยนำโดย Boss Energy, Peninsula Energy และ Alligator Energy

แรงหนุนในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์:

  • Microsoft เริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ Three Mile Island ใหม่

  • Amazon ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ ในเทคโนโลยี SMR

  • Cameco ประกาศลดการผลิต 19%

  • ขณะเดียวกัน ปัญหาด้านปฏิบัติการที่ Paladin และ Boss Energy ยังคงสะท้อนความผันผวนในตลาดยูเรเนียม

รายละเอียดดีล U.S.–Westinghouse:

  • รัฐบาลสหรัฐฯ จะเป็นผู้ซื้อหลักของเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ ช่วยให้โครงการเริ่มต้นและจัดหาอุปกรณ์สำคัญล่วงหน้า

  • โครงสร้างการลงทุนอาจทำให้รัฐบาลถือหุ้น 8% ใน Westinghouse หลังบรรลุเป้าหมายกำไร

  • มีการแบ่งกำไรกับผู้เสียภาษีเมื่อผลตอบแทนเกิน 17.5 พันล้านดอลลาร์

  • IPO อาจเกิดขึ้นหากมูลค่า Westinghouse เกิน 30 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029

Cameco:

  • เป็นผู้ผลิตยูเรเนียมอันดับสองของโลก

  • ถือหุ้น 49% ใน Westinghouse ส่วนที่เหลือ 51% เป็นของ Brookfield Asset Management และ Brookfield Renewable Partners

  • หลังข่าวดี หุ้นยูเรเนียมในตลาดสหรัฐฯ เช่น Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy และ Uranium Royalty Corp ปรับขึ้น 5–20% ในวันเดียว

Source: xStation5

 

31 ตุลาคม 2025, 09:42

