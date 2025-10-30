สหรัฐฯ ประกาศลงทุน 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในพลังงานนิวเคลียร์ หุ้น Cameco พุ่งขึ้น 20% หลังความคืบหน้าในดีลกับ Westinghouse

- หุ้น Cameco ปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันนี้ หลังการประกาศดีลระหว่าง สหรัฐฯ กับ Westinghouse โดยสหรัฐฯ ยืนยันลงทุน 80 พันล้านดอลลาร์ ในพลังงานนิวเคลียร์
- หุ้น Cameco ปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันนี้ หลังการประกาศดีลระหว่าง สหรัฐฯ กับ Westinghouse โดยสหรัฐฯ ยืนยันลงทุน 80 พันล้านดอลลาร์ ในพลังงานนิวเคลียร์
รัฐบาลสหรัฐฯ ลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์ – Cameco พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่
สรุปข่าวสำคัญ:
-
รัฐบาล Trump ประกาศลงทุนกว่า 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของ Westinghouse
-
สหรัฐฯ อาจถือหุ้นประมาณ 8% ในบริษัท หาก Westinghouse ทำกำไรถึงเกณฑ์ที่กำหนด และอาจมี IPO หากมูลค่าบริษัทเกิน 30 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029
-
หุ้น Cameco ปรับตัวขึ้น 23.4% ทะลุจุดสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากการถือหุ้น 49% ใน Westinghouse
-
หุ้นยูเรเนียมออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มเฉลี่ย 10% โดยนำโดย Boss Energy, Peninsula Energy และ Alligator Energy
แรงหนุนในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์:
-
Microsoft เริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ Three Mile Island ใหม่
-
Amazon ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ ในเทคโนโลยี SMR
-
Cameco ประกาศลดการผลิต 19%
-
ขณะเดียวกัน ปัญหาด้านปฏิบัติการที่ Paladin และ Boss Energy ยังคงสะท้อนความผันผวนในตลาดยูเรเนียม
รายละเอียดดีล U.S.–Westinghouse:
-
รัฐบาลสหรัฐฯ จะเป็นผู้ซื้อหลักของเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ ช่วยให้โครงการเริ่มต้นและจัดหาอุปกรณ์สำคัญล่วงหน้า
-
โครงสร้างการลงทุนอาจทำให้รัฐบาลถือหุ้น 8% ใน Westinghouse หลังบรรลุเป้าหมายกำไร
-
มีการแบ่งกำไรกับผู้เสียภาษีเมื่อผลตอบแทนเกิน 17.5 พันล้านดอลลาร์
-
IPO อาจเกิดขึ้นหากมูลค่า Westinghouse เกิน 30 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029
Cameco:
-
เป็นผู้ผลิตยูเรเนียมอันดับสองของโลก
-
ถือหุ้น 49% ใน Westinghouse ส่วนที่เหลือ 51% เป็นของ Brookfield Asset Management และ Brookfield Renewable Partners
-
หลังข่าวดี หุ้นยูเรเนียมในตลาดสหรัฐฯ เช่น Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy และ Uranium Royalty Corp ปรับขึ้น 5–20% ในวันเดียว
Source: xStation5
