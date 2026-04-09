ข่าวเด่นวันนี้ 9 เม.ย.

- การหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานก่อนการโจมตีระลอกวันที่ 7 เมษายน 2026 ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงจาก $120 เหลือเพียงระดับต่ำสุดที่ $90 แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดยังคงตึงตัว อิหร่านเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดการโจมตีเลบานอน พร้อมขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว
- ประเทศต่าง ๆ เช่น กาตาร์และคูเวตรายงานว่าการโจมตีจากอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งอาจสะท้อนถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ขณะที่อิหร่านปฏิเสธที่จะยอมรับการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน
- แหล่งข่าวจากทำเนียบขาวรายงานว่า แผนสันติภาพ 10 ข้อของอิหร่านที่เผยแพร่ในวันนี้ แตกต่างจากที่สหรัฐฯ ได้รับผ่านปากีสถาน อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงหยุดยิงยังคงต้องได้รับการเคารพ และการเจรจาสันติภาพมีกำหนดเริ่มในวันที่ 10 เมษายน แต่ยังมีหลายประเด็นความตึงเครียดที่อาจไม่สามารถยอมรับได้จากทั้งสองฝ่าย
- มีเรือมากกว่า 800 ลำ (ประมาณ 150–200 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบและ LNG) ติดค้างอยู่ในภูมิภาค แม้จะเกิดสันติภาพเต็มรูปแบบ การกลับสู่กำลังการผลิตและการขนส่งปกติอาจต้องใช้เวลาหลายปี (เนื่องจากความเสียหายในกาตาร์ คูเวต และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของอิหร่าน)
- อิหร่านกำลังพยายามกำหนดค่าธรรมเนียมการผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ ($2 ล้านต่อเรือ) ซึ่งอาจกลายเป็นองค์ประกอบถาวรใหม่ของราคาน้ำมันต่อบาร์เรล
น้ำมัน (Oil)
สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.08 ล้านบาร์เรล (เพิ่มต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7) ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบต่อราคาพลังงาน แต่ราคายังได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ โดยล่าสุดฟื้นตัวขึ้นไปที่ $95 หลังมีรายงานความตึงเครียดในเส้นทางเดินเรือ
สต็อกผลิตภัณฑ์กลั่นลดลงอย่างมาก (-3.14 ล้านบาร์เรล) ทำให้มาร์จิ้นโรงกลั่นยังแข็งแรง และช่วยพยุงราคาดีเซล
โครงสร้างราคาล่วงหน้า (forward curve) ยังทรงตัว โดยสัญญาเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคมยังซื้อขายต่ำกว่าระดับ $80
ค่าเงิน (FX)
EURUSD ปรับขึ้นสู่ระดับ 1.1700 จากแรงกดดันดอลลาร์อ่อนค่า ก่อนย่อตัวเล็กน้อยระหว่างวัน
หุ้นสหรัฐ
ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ฟื้นตัว 2–3% โดยดัชนี US500 ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 6 มีนาคม
คริปโต
Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นสู่ $72,000 ท่ามกลางดอลลาร์อ่อนค่า โดยมีรายงานว่าอิหร่านอาจใช้คริปโตในการเก็บค่าธรรมเนียมช่องแคบฮอร์มุซ
โลหะมีค่า
ทองคำปรับตัวขึ้นแตะ $4,800 ต่อออนซ์ ขณะที่เงินขึ้นไปที่ $77 ต่อออนซ์ ก่อนอ่อนตัวลงเล็กน้อย
สินค้าโภคภัณฑ์อื่น
ข้าวโพด น้ำตาล และข้าวสาลีปรับตัวลงแรง จากแรงขายทำกำไรหลังแรงกดดันน้ำมันเริ่มคลี่คลาย
เศรษฐกิจมหภาค
รายงาน FOMC เดือนมีนาคมระบุว่า การขึ้นดอกเบี้ยอาจกลับมาได้หากเงินเฟ้อเร่งตัวต่อเนื่อง แต่เฟดยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเมินได้ยาก
เฟดอยู่ในภาวะ “ความเสี่ยงสองด้าน” ระหว่างเงินเฟ้อกับตลาดแรงงานที่เปราะบาง โดยมีความเป็นไปได้ว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางอาจกระทบการจ้างงานอย่างรุนแรง
ตลาดยังไม่ตอบสนองต่อเฟด โดยให้น้ำหนักกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าข้อมูลเก่าจากเดือนมีนาคม
น้ำมันปรับตัวฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังมีรายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนได้รับการมองในเชิงลบจากอิหร่าน
BREAKING: รายงานการประชุม “hawkish” ที่ล้าสมัย ไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้
➡️ EURUSD ปรับตัวลงต่ำกว่า 1.17 ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC Minutes
สต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ขณะที่สต็อกเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง
📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง