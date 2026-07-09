ข่าวเด่นวันนี้ 9 ก.ค.

ภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย
- ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศอย่างเป็นทางการระหว่างการประชุม NATO ที่กรุงอังการาว่า ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว พร้อมระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็น "การเสียเวลา" และกล่าวหาเจ้าหน้าที่อิหร่านว่า "โกหก"
- กองทัพสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ต่อ เป้าหมายกว่า 80 แห่งในอิหร่าน รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ
- อิหร่านละเมิดบันทึกความเข้าใจชั่วคราวอายุ 60 วัน ซึ่งลงนามเมื่อเดือนก่อน โดยข้อตกลงดังกล่าวรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือเพื่อแลกกับการระงับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และการเริ่มเจรจาโครงการนิวเคลียร์ การโจมตีของอิหร่านพุ่งเป้าไปยังเรือพาณิชย์อย่างน้อย 3 ลำ รวมถึงเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
- เตหะรานตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ ด้วยการยิงโจมตีพื้นที่ใน บาห์เรน และ คูเวต
- วอชิงตันกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรการค้าน้ำมันอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมยกเลิกข้อยกเว้นทั้งหมดที่เคยมี
- ทรัมป์ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการ กลับมาปิดล้อมท่าเรือ ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงของสงครามเต็มรูปแบบ
- ระหว่างการประชุม NATO ทรัมป์ยังกล่าวว่า อาจมีการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมต่ออิหร่าน พร้อมเตือนว่าตลาดน้ำมันอาจผันผวนในระยะสั้น แต่คาดว่าราคาจะลดลงในระยะยาว และย้ำว่า ยังไม่คาดว่าจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบ
- ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย Brent ทดสอบระดับ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ WTI ปรับขึ้นสู่ 75 ดอลลาร์/บาร์เรล
ตลาดหุ้น: ดัชนีและตลาดทุน
- ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาด นิวยอร์ก ลอนดอน และโตเกียว
- ดัชนี US500 ลดลง 0.4% ขณะที่ US100 ฟื้นตัวจนเกือบลบการขาดทุนทั้งหมด หลังมีรายงานว่าจีนจะอนุญาตให้บริษัท AI ชั้นนำสามารถซื้อชิป H200
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแรงเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยดัชนีหลักลดลง 1.5%–2% เช่น DE40 และ SPA35
- แม้หุ้นกลุ่มหน่วยความจำจะถูกเทขายในช่วงก่อนหน้า แต่วันนี้หุ้นอย่าง SanDisk และ Applied Materials ฟื้นตัวได้
- Alibaba ของจีนดีดตัวแรงจากความคาดหวังต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และแรงซื้อจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น AI ที่มีมูลค่าถูกกว่า โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 10%
สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน
- ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นราว 7% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3% ตั้งแต่เปิดการซื้อขายวันนี้ ก่อนลดช่วงบวกบางส่วนหลังทรัมป์ระบุว่าไม่คาดว่าจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบและยังเปิดทางให้มีการเจรจา
- เส้นโค้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน (Forward Curve) เข้าสู่ภาวะ Backwardation อย่างชัดเจน สะท้อนการพุ่งขึ้นของราคาสัญญาระยะสั้น
- ส่วนต่างราคาสัญญา (Calendar Spread) ขยายตัวอย่างมาก แม้ยังต่ำกว่าระดับ 1 ดอลลาร์
- ตลาดกำลังให้มูลค่าสูงกับการส่งมอบน้ำมันทันที ขณะที่เมื่อเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อน ตลาดยังอยู่ในภาวะ Contango จากการเร่งส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลาง
- สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 3 ล้านบาร์เรล แต่สต็อกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงอย่างมาก ขณะที่ปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ลดลงต่ำกว่า 320 ล้านบาร์เรล
- ราคาทองคำ Spot ร่วงลงสูงสุด 1.5% ต่ำกว่า 4,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนฟื้นตัวเล็กน้อยในเวลาต่อมา
เศรษฐกิจมหภาค ค่าเงิน และพันธบัตร
- การกลับมาของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อทั่วโลกเพิ่มขึ้น จากความเป็นไปได้ที่ห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานจะหยุดชะงัก
- ตลาดการเงินเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ของ นโยบายการเงินแบบเข้มงวด (Hawkish) มากขึ้น โดยเพิ่มโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
- รายงานการประชุม FOMC Minutes แสดงให้เห็นว่า ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่จริง และกรรมการ Fed ส่วนใหญ่มองว่าหากเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อเลวร้ายที่สุด ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะปรับนโยบายการเงิน
- อย่างไรก็ตาม Fed กำลังลดการสื่อสารต่อสาธารณะ ทำให้การตัดสินใจด้านนโยบายในอนาคต คาดการณ์ได้ยากขึ้น
- แม้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเพิ่มขึ้น แต่ EURUSD ฟื้นตัวและทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.1430 หลังการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC
- ในขณะเดียวกัน USDJPY ยังเดินหน้าปรับขึ้นต่อ และกำลังทดสอบระดับ 162.5
คริปโทเคอร์เรนซี
- ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญแรงขายอย่างหนัก หลังนักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง
- Bitcoin (BTC) ลดลง 1.8% สู่ระดับประมาณ 62,200 ดอลลาร์
- Ethereum (ETH) ลดลง 1.7% เหลือประมาณ 1,736 ดอลลาร์
ทรัมป์ที่อังการาไม่ได้ส่งสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งเต็มรูปแบบ น้ำมันจำกัดการปรับขึ้น ขณะที่ Nasdaq ฟื้นตัวลดแรงกดดันจากการขาย
US500 ร่วง 1%
อิหร่าน: ความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบ แต่ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะปรับตัวลงตลอดไป
🛢️ น้ำมันจะกลับไปแตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือไม่? หลังทรัมป์ส่งสัญญาณยุติข้อตกลงหยุดยิง