ฝรั่งเศสท้าชน Palantir ตลาดตอบสนองทันที

ฝรั่งเศสเตรียมยุติการใช้เทคโนโลยีของ Palantir
ฝรั่งเศสประกาศว่าจะทยอยยุติการใช้งานโซลูชันของ Palantir ซึ่งปัจจุบันถูกใช้งานโดยหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง DGSI (สำนักงานข่าวกรองภายในของฝรั่งเศส) และจะหันไปพัฒนาและใช้โซลูชันที่พัฒนาภายในประเทศแทน
กราฟ PLTR.US (D1)
ไม่ใช่ปัจจัยเดียว แต่เป็นตัวเร่งสำคัญ
การตัดสินใจของฝรั่งเศสไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กดดัน Palantir แต่ถือเป็นตัวเร่งหลักที่ทำให้หุ้นร่วงประมาณ 8% ในการซื้อขายวันอังคาร ส่งผลให้ราคาหุ้นปัจจุบันลดลงราว 40% จากจุดสูงสุด
จุดเริ่มต้นของแบบอย่างที่น่ากังวล
ข่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ Palantir ไม่ใช่เพียงเพราะหน่วยงานข่าวกรองของฝรั่งเศสแห่งหนึ่งเตรียมหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แต่ยังสะท้อนความเสี่ยงต่อการประเมินมูลค่าของบริษัทใน 2 ประเด็นสำคัญ
1. ยุโรปอาจเดินหน้าลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
กรณีของฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของการผลักดันให้ระบบความมั่นคงของยุโรปพึ่งพาเทคโนโลยีภายในภูมิภาคมากขึ้น แทนที่จะใช้โซลูชันจากบริษัทอเมริกัน
แม้ธุรกิจด้านข่าวกรองและความมั่นคงจะมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูงมาก แต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็พร้อมรับต้นทุนและความเสี่ยงในการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง
ท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับ Palantir และความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อบทบาทของสหรัฐฯ ในเวทีโลก ฝรั่งเศสอาจกลายเป็นประเทศต้นแบบที่ผลักดันให้ประเทศอื่นในยุโรปดำเนินรอยตาม ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของ Palantir
2. คู่แข่งรายใหม่อาจพิสูจน์ว่าค่าบริการของ Palantir สูงเกินไป
บริษัทที่ถูกเลือกให้เข้ามาแทนคือ ChapsVision ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีของฝรั่งเศสที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ว่ายังมีขนาดและผลประกอบการด้อยกว่า Palantir ในหลายด้าน
อย่างไรก็ตาม หาก ChapsVision สามารถพัฒนาโซลูชันที่ผ่านมาตรฐานของ DGSI ได้ ก็อาจสะท้อนว่าความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงระดับราคาค่าบริการและอัตรากำไรของ Palantir ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ตลาดเคยเชื่อ
ปัจจัยลบซ้ำเติมความเชื่อมั่น
ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อ Palantir อ่อนแออยู่แล้ว
- Cleveland Research เผยแพร่รายงานเชิงลบ โดยระบุว่าความเชื่อมั่นของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทต่ำกว่าที่คาด
- Michael Burry รวมถึงนักวิเคราะห์อีกหลายราย แสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเติบโตที่อาจไม่ยั่งยืน และระดับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป
- นักลงทุนยังตั้งคำถามต่อการที่ผู้บริหารของบริษัททยอยขายหุ้นจำนวนมากก่อนการประกาศผลประกอบการ แม้เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเคยเกิดขึ้นในอดีตและไม่ได้ตามมาด้วยการปรับตัวลงของราคาหุ้นทุกครั้ง แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับตลาด
อย่างไรก็ตาม มุมมองของนักวิเคราะห์ยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย Oppenheimer และ Baird ยังคงมีมุมมองเชิงบวก และเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของ Palantir
บริบทของตลาด
ปัจจัยทั้งหมดนี้กำลังกดดันราคาหุ้น Palantir อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ตลาดการเงินทั่วโลกยังจับตาผลการประชุม Fed ซึ่งมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น หลัง Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่งประธาน Fed คนใหม่ ทำให้นักลงทุนระมัดระวังต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น
Palantir เป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่อความเชื่อมั่นของตลาดอย่างมาก เนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่า (Valuation) อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อเทียบกับบริษัททั่วไป
ด้วยระดับ Valuation Multiples ที่สูง แม้จะมีการปรับลดประมาณการเพียงเล็กน้อย หรือผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ก็อาจนำไปสู่แรงขายอย่างรุนแรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในสมมติฐานการเติบโต สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น
Palantir มีกำหนดประกาศผลประกอบการในวันที่ 3 สิงหาคม หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ
ตลาดคาดการณ์ว่า
- กำไรต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.34 ดอลลาร์
- รายได้ จะอยู่ที่ประมาณ 18.1 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ได้แก่
- อัตรากำไร (Margins)
- สัดส่วนลูกค้า (Customer Mix)
- แนวโน้มผลประกอบการ (Guidance) สำหรับไตรมาสถัดไป
ซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาหุ้นหลังการประกาศงบอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความอ่อนไหวต่อหุ้นที่มีมูลค่าประเมินสูงอย่าง Palantir
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สรุปตลาดเช้าวันนี้: ตลาดสหรัฐฯ ทรงตัว หลังยุติการโจมตี แต่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์กดดันตลาด (28.07.2026)
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