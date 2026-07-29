  
09:15 · 29 กรกฎาคม 2026

US100 ร่วงเกือบ 2% 🚨

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • แรงขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงดำเนินต่อ 📉

ตลาดสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายด้วยแรงกดดัน โดยดัชนีเทคโนโลยีปรับตัวลดลงเกือบ 2%

 

ตลาดได้หลุดต่ำกว่าแนวต้านที่กำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA100 และกำลังเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Extension 161.8% ของรอบขาขึ้นในเดือนพฤษภาคม

ด้านโมเมนตัมพบว่า RSI (14) ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 และอยู่ต่ำกว่า 35 ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่รุนแรงและภาวะอ่อนแอของตลาดในระยะสั้น

ที่มา: xStation5

 

แม้แรงขายครั้งนี้จะมีขนาดใหญ่ แต่การปรับตัวลงยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลัก

หุ้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ บริษัทหน่วยความจำ (Memory) และ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยราคาหุ้นในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเกือบ 10%

ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน CAPEX อาจถูกเพิ่มแรงกดดันจากปัจจัยด้านจีน โดยเฉพาะการ IPO ของ CXMT และกระแสข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอุปกรณ์ DUV ที่พัฒนาโดยจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวม

ก่อนหน้านี้ ภาคส่วนดังกล่าวได้รับประโยชน์อย่างมากจากการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI แต่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอาจเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด

อีกประเด็นที่น่าจับตาคือรายงานจาก Citadel ที่ตั้งข้อสังเกตว่า Fed อาจสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทิศทางของตลาดหุ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

  • การตัดสินใจและท่าทีของ Fed
  • ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ได้แก่ Meta, Microsoft และ Amazon
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