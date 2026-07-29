ASML ร่วงแรง: ความฝันและข่าวลือยังไม่สามารถทำลายการผูกขาดได้

ASML ร่วงแรง: ข่าวลือและความคาดหวังยังไม่สามารถทำลายการผูกขาดได้
หุ้น ASML ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและถูกมองโดยหลายฝ่ายว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค ปรับตัวลงมากถึง 8% ในการซื้อขายวันจันทร์ที่ผ่านมา
สถานการณ์รุนแรงจนตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัมต้อง ระงับการซื้อขายหุ้นชั่วคราว
ปัจจัยกดดันหลักมาจากข่าวที่ระบุว่า จีนกำลังเตรียมเริ่มการผลิตระบบ DUV (ที่ใช้เทคโนโลยี ArF) ในระดับจำนวนมาก
แต่ความหมายที่แท้จริงของข่าวนี้ต่อตลาดและต่อ ASML คืออะไร?
คำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบ
แม้ข่าวดังกล่าวจะดูเหมือนเป็นประเด็นที่เข้าใจง่าย แต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอน และคำถามจำนวนมาก โดยแทบไม่มีรายละเอียดที่ยืนยันได้
บริษัทลึกลับที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน
แหล่งข้อมูลหลักที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดคือบทความของ Reuters ซึ่งระบุถึงแหล่งข่าวนิรนามจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีน
แหล่งข่าวดังกล่าวระบุว่า บริษัทขนาดเล็กที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของในเซี่ยงไฮ้ อาจพยายามผลิตเครื่องจักร DUV
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวบนโลกออนไลน์แทบไม่มีอยู่เลย
ในเวลานี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันว่า บริษัทหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความพยายามดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่
"การผลิตจำนวนมาก" อาจไม่ได้มากอย่างที่ตลาดเข้าใจ
คำว่า Mass Production ที่ถูกกล่าวถึงในบางรายงาน หมายถึงแผนการผลิต
- ประมาณ 5 เครื่องในปี 2026
- เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด 20 เครื่องในปี 2027
คำถามคือ ระดับดังกล่าวถือเป็น "การผลิตจำนวนมาก" จริงหรือ?
เมื่อเทียบกับ ASML ซึ่งสามารถผลิตเครื่อง DUV ได้ หลายสิบเครื่องต่อปี ตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในระดับเล็กมาก
การแข่งขันที่จีนกำลังไล่ตาม อาจเป็นเทคโนโลยีเมื่อหลายสิบปีก่อน
สำหรับ ASML ธุรกิจ DUV ถือเป็นเซกเมนต์ที่บริษัทกำลังลดความสำคัญลง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานที่เก่ากว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจหลักอย่าง
EUV (Extreme Ultraviolet)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการผลิตชิปขั้นสูงในปัจจุบัน
เครื่อง DUV ไม่ได้มีคุณภาพเท่ากันทั้งหมด
แม้ว่าจีนจะสามารถพัฒนาเครื่อง DUV โดยเฉพาะระบบ ArF ได้จริง แต่ตลาดยังไม่ทราบรายละเอียดสำคัญ เช่น
- ความละเอียดในการผลิต (Resolution)
- ความเสถียรในการทำงาน (Reliability)
- ความเร็วในการผลิต (Throughput)
- อัตราผลผลิตที่ใช้งานได้ (Yield)
แม้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในปัจจัยเหล่านี้ ก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรของเครื่องจักรเหล่านี้
ดังนั้น แม้จีนอาจกำลังก้าวหน้าในเทคโนโลยี DUV แต่การท้าทายตำแหน่งผู้นำของ ASML ในตลาดเครื่องจักรผลิตชิปขั้นสูงยังคงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและพิสูจน์อีกมาก
ที่มา: ASML
โดยสรุป แม้กลุ่มธุรกิจ DUV ยังคงมีความสำคัญต่อ ASML (คิดเป็นสัดส่วนยอดขายต่ำกว่า 30%) แต่เป็นธุรกิจที่บริษัทกำลังลดการพึ่งพาอย่างชัดเจน เนื่องจากเทคโนโลยี EUV (Extreme Ultraviolet) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักของบริษัท สามารถสร้างอัตรากำไรที่สูงกว่าอย่างมาก และมีศักยภาพการเติบโตที่มากพอจะชดเชยผลกระทบจากตลาดจีน หากในอนาคต ASML สูญเสียตลาดดังกล่าวไปอย่างรวดเร็ว
การผูกขาดที่ไม่มีวันถูกทำลาย?
คำถามที่สำคัญกว่าคือ หากจีนมีเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร DUV แล้วจริง หรืออย่างน้อยมีแหล่งข่าวนิรนามอ้างเช่นนั้นโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน นั่นหมายความว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นหรือไม่ ก่อนที่จีนจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี EUV ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลักของ ASML?
คำตอบคือ ไม่ใช่อย่างแน่นอน
หากจีนสามารถผลิตเครื่องจักร DUV (ArF) ได้จริงในระดับเพียงไม่กี่เครื่องต่อปี นั่นเป็นเพียงการเติมเต็มช่องว่างบางส่วนในความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตชิปของจีนเท่านั้น
แม้สมมติฐานนี้จะเป็นจริง แต่จีนก็ยังตามหลัง ASML ของยุโรปอยู่หลายสิบปี และเป็นเรื่องยากที่จะมองว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีของ ASML ไม่ใช่สิ่งที่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย
สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ ผลิตภัณฑ์ของ ASML ไม่ใช่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่สามารถถอดแบบและผลิตตามได้
การก้าวจาก DUV ไปสู่ EUV ไม่ใช่เพียง "ก้าวเดิน" หรือ "การเดินทางระยะไกล"
แต่มันเปรียบเสมือน การบินจากโลกไปดาวอังคาร
เพื่อมาถึงจุดที่ ASML อยู่ในปัจจุบัน บริษัทต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรและซัพพลายเออร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวนมาก ซึ่งใช้เวลาหลายทศวรรษในการพัฒนาชิ้นส่วนทุกองค์ประกอบของเครื่องจักรให้สมบูรณ์แบบ
แม้แต่การได้ครอบครองเครื่อง EUV ของ ASML อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการปกป้องในระดับใกล้เคียงกับเทคโนโลยีความมั่นคงขั้นสูง เช่น ระบบป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ ก็ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดขึ้นมาใหม่
การสร้าง ASML ขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลาหลายปี
แม้ในกรณีที่ดีที่สุด การพยายามสร้างความสำเร็จแบบ ASML ผ่านการวิจัยและพัฒนาแบบดั้งเดิม (Classic R&D) จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี
และมีความเป็นไปได้มากกว่าว่าจะใช้เวลาประมาณ 20 ปีหรือมากกว่า
ดังนั้น แม้ความก้าวหน้าด้าน DUV ของจีนจะเป็นประเด็นที่ตลาดต้องจับตา แต่ในปัจจุบันยังไม่ใช่สัญญาณว่าตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยี EUV ของ ASML กำลังถูกท้าทายอย่างแท้จริง
ผลประกอบการ ASML [2018–2026]
การเทขายหุ้น ASML ในปัจจุบันเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดจากข้อมูลซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยัน และตลาดได้ตีความข่าวดังกล่าวเกินจริงไปอย่างมาก
ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มในอนาคตของ ASML ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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