SK Hynix Earnings: ตลาดเทขายมากเกินไปหรือไม่?

บริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำ DRAM จากเกาหลีใต้ และคู่แข่งหลักของ Micron รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 แม้ว่ากำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมาก แต่ราคาหุ้นกลับถูกกดดันอย่างหนัก โดยปรับตัวลงมากถึง 9%
ตัวเลขสำคัญจากผลประกอบการ
รายได้ (Revenue)
ตลาดคาดการณ์รายได้ประมาณ 84 พันล้านวอน แต่บริษัทประกาศออกมาที่ 79.3 พันล้านวอน
แม้จะต่ำกว่าคาด แต่ยังเพิ่มขึ้นถึง 257% YoY
กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit)
บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 60.54 พันล้านวอน เทียบกับตลาดคาดการณ์ประมาณ 64 พันล้านวอน
แม้จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 557% YoY แต่ยังต่ำกว่าคาดประมาณ 5%
อัตรากำไร (Margin)
ตัวเลขที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนมากที่สุดคือ Operating Margin ซึ่งอยู่ที่ 76.3%
- เป็นไปตามที่ตลาดคาด
- เพิ่มขึ้นประมาณ 5 จุดเปอร์เซ็นต์ QoQ
แม้ว่าตัวเลขหลักจะสร้างความผิดหวังเล็กน้อย แต่ข้อมูลด้านยอดขายยังมีหลายปัจจัยที่สนับสนุนมุมมองเชิงบวก
ยอดขาย DRAM และ NAND ยังแข็งแกร่ง
ยอดขาย DRAM และ NAND เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนในระดับตั้งแต่หลายเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงเลขสองหลักต้น ๆ
ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30%-50% ขึ้นอยู่กับแต่ละเซกเมนต์
ยอดขาย Enterprise SSD เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
HBM4: ความหวังสำคัญ แต่ยังเป็นจุดกังวล
ส่วนที่ตลาดจับตามากที่สุดคือ HBM4 Memory ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ AI
บริษัทระบุว่ายังคงอยู่ในช่วง "โค้งสุดท้าย" ก่อนเข้าสู่การผลิตจำนวนมาก (Mass Production)
อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในเซกเมนต์นี้กำลังกดดันทั้งผลประกอบการและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ประเด็นเรื่องเงินสดและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อีกหนึ่งข้อกังวลของตลาดไม่ใช่ขนาดเงินสดของบริษัท แต่เป็นการที่บริษัทไม่ได้ส่งผ่านเงินสดกลับไปยังผู้ถือหุ้นมากพอ
ฝ่ายบริหารระบุว่าจะประกาศแผนการจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นภายในสิ้นปีนี้ แต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม
แนวโน้มไตรมาส 3 (Guidance)
สำหรับไตรมาส 3 บริษัทคาดการณ์ว่า:
- ปริมาณการขาย DRAM เพิ่มขึ้นประมาณ 10% QoQ
- ปริมาณการขาย NAND เพิ่มขึ้นในระดับใกล้เคียงกัน
- เร่งการผลิต HBM4
- งบลงทุน (CAPEX) ไม่เกิน 50 พันล้านวอน
แม้ตัวเลขดังกล่าวจะต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวังเล็กน้อย แต่สะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาที่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
บทสรุป
ผลประกอบการของ SK Hynix ถือว่า ดีมากในเชิงพื้นฐาน แต่ในสภาพตลาดปัจจุบัน คำว่า "ดี" อาจยังไม่เพียงพอสำหรับหุ้นกลุ่มเติบโตสูง
แนวคิดสำคัญในการประเมินมูลค่าบริษัท Hyper-growth อย่าง SK Hynix และ Micron คือเรื่องของ Terminal Value
เมื่อบริษัทถูกคาดหวังว่าจะเติบโตในระดับหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ และซื้อขายด้วย Valuation Multiple ที่สูง แม้ผลประกอบการจะต่ำกว่าคาดเพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลให้ตลาดปรับลดมูลค่าระยะยาวของบริษัทลงอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญคือกลไกดังกล่าวอาจไม่สามารถอธิบายแรงเทขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ ซึ่งอาจสะท้อนว่าการปรับตัวลงของหุ้นมาจาก Sentiment และแรงเก็งกำไร มากกว่าปัญหาด้านการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ของบริษัท
แน่นอนว่า การคาดหวังให้ SK Hynix รักษาอัตราการเติบโตในปัจจุบันต่อเนื่องหลายปีอาจเป็นมุมมองที่มองโลกในแง่ดีเกินไป
แต่ราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนความเสี่ยงจำนวนมากเกี่ยวกับคุณภาพของผลประกอบการในอนาคตไปแล้ว
SK Hynix Price vs EPS Expectations
(ราคาหุ้น SK Hynix เทียบกับการคาดการณ์กำไรต่อหุ้น)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ประมาณการ EPS Consensus ของตลาด และ ราคาหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นปรับตัวลงกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในปัจจุบันยังสูงกว่าช่วงดังกล่าวหลายเท่า และในระยะหนึ่งยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตในลักษณะ Hyper-growth ต่อไป
มุมมองด้านเทคนิคและ Valuation
Valuation
- P/E ปัจจุบัน: ประมาณ 13 เท่า
- Forward P/E: ต่ำกว่า 4 เท่า
- PEG Ratio (P/E หารด้วยอัตราการเติบโตของ EPS ที่คาดการณ์): ประมาณ 0.1
โดยทั่วไป ค่า PEG ต่ำกว่า 1 มักสะท้อนว่าหุ้นอาจมีมูลค่าถูกเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไร
มุมมองทางเทคนิค
ดัชนี RSI อยู่บริเวณประมาณ 35 ซึ่งสะท้อนว่าหุ้นเข้าสู่ระดับ Oversold
นั่นหมายความว่า แรงขายในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง และราคาหุ้นอาจมีโอกาสเกิดการฟื้นตัวทางเทคนิคได้ หากปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มกลับมา
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตาปัจจัยสำคัญ ได้แก่ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ AI, การผลิต HBM4, และความสามารถของบริษัทในการรักษาการเติบโตของกำไรในระยะยาว
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