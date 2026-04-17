21:26 · 17 เมษายน 2026

🛢️ น้ำมันหลุด $90 ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน 📉 อิหร่านจะส่งยูเรเนียมให้สหรัฐฯ จริงหรือ? ❓

🛢️ Brent crude oil contracts (OIL) ร่วงหนัก ลึกถึง -11% หลุด $90 ครั้งแรกในรอบกว่า 1 เดือน

สัญญาน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยร่วงมากถึง -11% และหลุดระดับ $90 ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่าหนึ่งเดือน

แรงเทขายที่เร่งตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายวันนี้ เกิดจากรายงานล่าสุดของ Axios ซึ่งระบุว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังหารือข้อเสนอ “แผนสันติภาพ” ความยาว 3 หน้า โดยแกนหลักของข้อตกลงคือการโอนยูเรเนียมของอิหร่านไปยังสหรัฐฯ แลกกับการปลดล็อกเงินทุนอิหร่านที่ถูกอายัดมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์

ประเด็น “สิทธิในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม” ของอิหร่านยังคงเป็นจุดขัดแย้งหลักในการเจรจาอย่างเป็นทางการ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในสถานะชะงักงัน

อย่างไรก็ตาม การให้สัมภาษณ์ล่าสุดของ Donald Trump มีท่าทีประนีประนอมมากขึ้น สะท้อนความพร้อมในการเดินหน้าการเจรจาต่อ โดยเขาระบุว่าจะขยายเวลาหยุดยิงหากทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้ข้อตกลงมากขึ้น และพร้อมเดินทางไปปากีสถานซึ่งเป็นสถานที่จัดการเจรจา

ตามรายงานของ Trump ผู้เจรจาทั้งสองฝ่ายเตรียมกลับมาเจรจากันในสุดสัปดาห์นี้ และอิหร่าน “พร้อมจะดำเนินขั้นตอนที่ไม่เคยพิจารณามาก่อน”

 LAST MINUTE:
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงเปิดเต็มรูปแบบสำหรับเรือพาณิชย์ภายใต้เงื่อนไขหยุดยิง ขณะที่ Trump ยืนยันการเปิดเส้นทางดังกล่าว

👉 โดยรวม: ตลาดกำลัง price-in ความคืบหน้าทางการทูตอย่างรวดเร็ว → กดดันราคาน้ำมันลงแรงในระยะสั้น

Source: xStation5

17 เมษายน 2026, 21:30

⬇️ น้ำมัน WTI ร่วงเกือบ 9%
14 เมษายน 2026, 08:24

ข่าวเด่นวันนี้ 14 เม.ย
14 เมษายน 2026, 08:21

📈 US2000 ฟื้นตัวขึ้น 1%
14 เมษายน 2026, 08:17

โลหะมีค่ากลับมาอยู่ในแดนลบอีกครั้ง 📉 ทองคำและเงินถูกกดดันจากความต้องการดอลลาร์ 🟡
สินค้าโภคภัณฑ์
