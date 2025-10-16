Abbott รายงานไตรมาส 3 ตามคาด แต่ความเสี่ยงจากภาษีและการปรับลดประมาณการดึงราคาหุ้นลง💡

- Abbott รายงานผลไตรมาส 3 เป็นไปตามคาด แต่ความกังวลเรื่องภาษีดันราคาหุ้นปรับลดก่อนเปิดตลาด Wall Street
Abbott (ABT.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2025 ตามคาด โดยปรับ EPS อยู่ที่ $1.30 และรายได้ $11.4 พันล้าน เติบโตตามคาด อัตราการเติบโตยอดขายออร์แกนิก 5.5% ต่อปี ส่วนธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์เติบโต 15%
บริษัทปรับประมาณการ EPS ประจำปีเป็น $5.12–5.18 (คาด $5.15) และคาดยอดขายออร์แกนิกปี 2025 เติบโต 7.5–8% (ไม่รวมการทดสอบ COVID-19)
แม้ผลประกอบการเป็นไปตามคาด ความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ต่ออุปกรณ์การแพทย์ดันราคาหุ้นลดลงกว่า 4% ก่อนเปิดตลาด Wall Street แต่ Abbott ยังคงขยายการลงทุนในสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับตัวตามข้อกำหนดใหม่
Abbott Q3 2025: earnings, sales, and forecasts. Source: XTB
