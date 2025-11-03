AbbVie ปรับลงใกล้ระดับต่ำสุด 1 เดือน หลังรายงานผลประกอบการ 📉

AbbVie รายงานผลประกอบการเหนือคาด แต่หุ้นปรับลงใกล้ระดับต่ำสุด 1 เดือน 📉
หุ้น: ปรับลงเกือบ 4% วันนี้ แตะต่ำสุดตั้งแต่ 26 กันยายน
กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS): $1.86 (คาด $1.77)
รายได้รวม: $15.7 พันล้าน (คาด $15.5 พันล้าน)
แนวโน้ม: ปรับเพิ่ม guidance กำไรทั้งปี แสดงความมั่นใจในธุรกิจหลัก
จุดอ่อน:
Oncology: ลดลง 0.3% เหลือ $1.68 พันล้าน
Aesthetics (Botox, Juvederm): ลดลง 3.7% เหลือ $1.19 พันล้าน
การอ่อนตัวในธุรกิจความงามสะท้อน แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภค และความระมัดระวังต่อการใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่จำเป็น
จุดแข็ง:
Immunology: รายได้เพิ่ม 12%
Neuroscience: รายได้เพิ่ม 20%
ยาเด่น: Skyrizi และ Rinvoq ยังคงทำผลงานเหนือคาด ยืนยันความเป็นผู้นำด้านการรักษาโรคภูมิต้านตัวเอง
Humira: รายได้ลด 55% เหลือ $993 ล้าน เนื่องจาก biosimilars ราคาถูกแย่งส่วนแบ่งตลาด
ภาพรวม:
AbbVie อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสำเร็จ โดยพอร์ตโฟลิโอยาใหม่ช่วยชดเชยการลดลงของ Humira แต่ความอ่อนตัวในธุรกิจ Oncology และ Aesthetics กดดัน sentiment นักลงทุน ทำให้ราคาหุ้นปรับลงแม้ guidance บวกและการเติบโตของเงินปันผล
ราคาหุ้นต่ำกว่า EMA50 แต่ยังเหนือ EMA200
หุ้นลดลงกว่า 10% จากจุดสูงสุดตลอดกาล
Source: xStation5
