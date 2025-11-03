อ่านเพิ่มเติม
AbbVie ปรับลงใกล้ระดับต่ำสุด 1 เดือน หลังรายงานผลประกอบการ 📉

AbbVie รายงานผลประกอบการเหนือคาด แต่หุ้นปรับลงใกล้ระดับต่ำสุด 1 เดือน 📉

  • หุ้น: ปรับลงเกือบ 4% วันนี้ แตะต่ำสุดตั้งแต่ 26 กันยายน

  • กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS): $1.86 (คาด $1.77)

  • รายได้รวม: $15.7 พันล้าน (คาด $15.5 พันล้าน)

  • แนวโน้ม: ปรับเพิ่ม guidance กำไรทั้งปี แสดงความมั่นใจในธุรกิจหลัก

จุดอ่อน:

  • Oncology: ลดลง 0.3% เหลือ $1.68 พันล้าน

  • Aesthetics (Botox, Juvederm): ลดลง 3.7% เหลือ $1.19 พันล้าน

  • การอ่อนตัวในธุรกิจความงามสะท้อน แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภค และความระมัดระวังต่อการใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่จำเป็น

จุดแข็ง:

  • Immunology: รายได้เพิ่ม 12%

  • Neuroscience: รายได้เพิ่ม 20%

  • ยาเด่น: Skyrizi และ Rinvoq ยังคงทำผลงานเหนือคาด ยืนยันความเป็นผู้นำด้านการรักษาโรคภูมิต้านตัวเอง

  • Humira: รายได้ลด 55% เหลือ $993 ล้าน เนื่องจาก biosimilars ราคาถูกแย่งส่วนแบ่งตลาด

ภาพรวม:
AbbVie อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสำเร็จ โดยพอร์ตโฟลิโอยาใหม่ช่วยชดเชยการลดลงของ Humira แต่ความอ่อนตัวในธุรกิจ Oncology และ Aesthetics กดดัน sentiment นักลงทุน ทำให้ราคาหุ้นปรับลงแม้ guidance บวกและการเติบโตของเงินปันผล

  • ราคาหุ้นต่ำกว่า EMA50 แต่ยังเหนือ EMA200

  • หุ้นลดลงกว่า 10% จากจุดสูงสุดตลอดกาล

 

