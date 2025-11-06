อ่านเพิ่มเติม
09:00 · 6 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: รายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดการณ์!

  • รายงาน ADP แสดงผลลัพธ์ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

รายงานการจ้างงาน ADP เดือนตุลาคม:

  • ตัวเลขจริง: +42,000 ตำแหน่ง (คาดการณ์ 30,000; ก่อนหน้า -32,000)

รายงานการจ้างงาน ADP เดือนตุลาคมแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนเพิ่มตำแหน่งงาน 42,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 30,000 ตำแหน่งอย่างมาก ในเดือนก่อนหน้านี้ ภาคเอกชนสูญเสียตำแหน่งงาน 32,000 ตำแหน่ง ดังนั้นข้อมูลเดือนตุลาคมจึงสะท้อนการฟื้นตัวอย่างชัดเจน และเปลี่ยนแนวโน้มจากลบเป็นบวก

ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่น แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของ Federal Reserve เรื่องอัตราดอกเบี้ย
การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานภาคเอกชนยังบ่งชี้ถึงการสนับสนุนที่เป็นไปได้สำหรับการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความต้องการภายในประเทศ

รายงานนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ข้อมูลแรงงานทางการบางส่วนไม่ได้ถูกเผยแพร่ ทำให้ ADP เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในการติดตามสภาพการจ้างงาน

 
 

