ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน ADP, ISM, PMI และดุลการค้าสหรัฐฯ 💲

13:28 4 กันยายน 2025

วันนี้เราจะได้รับรายงานตลาดแรงงานสำคัญอีกฉบับ รวมถึงข้อมูล ISM และ PMI เดือนสิงหาคม และข้อมูล ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ในบริบทของภาษีนำเข้าใหม่

ทั้งสองชุดข้อมูลถือว่าน่าสนใจและควรติดตาม อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของตลาด การประกาศที่สำคัญกว่าชัดเจนคือ รายงานตลาดแรงงาน ADP ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนการจ้างงานภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงในรายเดือน ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน รายงาน NFP วันพรุ่งนี้ ซึ่งในมุมมองของเฟดนั้นสำคัญกว่ามาก

เมื่อพิจารณาจากการปรับท่าทีล่าสุดของ เจอโรม พาวเวลล์ และการให้ความสำคัญกับพันธกิจที่สองของเฟด — คือการสนับสนุนการจ้างงานในเศรษฐกิจ — ทั้ง NFP และ ADP จึงเป็นตัวแปรชี้ขาดต่อการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในอีกเพียงสองสัปดาห์ข้างหน้า และควรจำไว้ว่านี่คือรายงานสุดท้ายก่อนการตัดสินใจดังกล่าว

ไม่นานหลังจากประกาศ ADP เราจะได้รับ รายงานดุลการค้าสหรัฐฯ คาดว่าตัวเลขขาดดุลจะขยายจาก 60 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนก่อนหน้า ไปเกือบ 75 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคม การขาดดุลที่มากขึ้นอาจเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับ ทรัมป์ ว่านโยบายการค้าที่ใช้อยู่ยังไม่ส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงดุลการค้าของสหรัฐฯ หลังจากความผันผวนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

07:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ส.ค.)

  • CPI YoY: คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.2%

  • CPI MoM: คาดการณ์ 0.0%; ก่อนหน้า 0.0%

09:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI (ส.ค.)

  • S&P Global Construction PMI: คาดการณ์ 45.2; ก่อนหน้า 44.3

13:15 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน (ส.ค.)

  • ADP Nonfarm Employment Change: คาดการณ์ 73K; ก่อนหน้า 104K

13:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน

  • Initial Jobless Claims: คาดการณ์ 230K; ก่อนหน้า 229K

  • Jobless Claims 4-Week Avg.: ก่อนหน้า 228.50K

  • Continuing Jobless Claims: คาดการณ์ 1,960K; ก่อนหน้า 1,954K

13:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลดุลการค้า (ก.ค.)

  • Trade Balance: คาดการณ์ -77.70B; ก่อนหน้า -60.20B

  • Imports: ก่อนหน้า 337.50B

  • Exports: ก่อนหน้า 277.30B

14:45 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล PMI (ส.ค.)

  • S&P Global Composite PMI: คาดการณ์ 55.4; ก่อนหน้า 55.1

  • S&P Global Services PMI: คาดการณ์ 55.4; ก่อนหน้า 55.7

15:00 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล ISM (ส.ค.)

  • ISM Non-Manufacturing PMI: คาดการณ์ 50.9; ก่อนหน้า 50.1

  • ISM Non-Manufacturing Business Activity: ก่อนหน้า 52.6

  • ISM Non-Manufacturing Prices: ก่อนหน้า 69.9

  • ISM Non-Manufacturing New Orders: ก่อนหน้า 50.3

  • ISM Non-Manufacturing Employment: ก่อนหน้า 46.4

17:00 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล EIA

  • Weekly Distillates Stocks: คาดการณ์ -0.300M; ก่อนหน้า -1.786M

  • Crude Oil Inventories: คาดการณ์ -2.000M; ก่อนหน้า -2.392M

  • Gasoline Inventories: คาดการณ์ -1.000M; ก่อนหน้า -1.236M

17:05 น. BST, สหรัฐฯ – คำปราศรัยของสมาชิก FOMC Williams

