ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎

- ภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรมีการขยายตัวอย่างพอประมาณในเดือนตุลาคม ส่งสัญญาณการเติบโตเล็กน้อยเป็นเดือนที่สอง ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจแตะจุดต่ำสุดในเดือนกันยายน
9:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนตุลาคม
S&P Global Services PMI: ตัวเลขจริง 51.1, คาดการณ์ 51.0, ก่อนหน้า 50.8
S&P Global Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 49.6, คาดการณ์ 46.6, ก่อนหน้า 46.2
S&P Global Composite PMI: ตัวเลขจริง 51.1, คาดการณ์ 50.6, ก่อนหน้า 50.1
ภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรมีการขยายตัวเล็กน้อยในเดือนตุลาคม โดย Composite PMI ปรับขึ้นเป็น 51.1 จาก 50.1 ส่งสัญญาณการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง Services PMI ปรับขึ้นสู่ 51.1 ขณะที่การผลิตขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบปี โดย Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นเป็น 49.6 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือน
การเติบโตครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งและการเติมสต็อกสินค้าบางส่วน แต่ถูกชดเชยด้วยการส่งออกที่อ่อนแอจากผลกระทบภาษีของสหรัฐฯ และความต้องการทั่วโลกที่อ่อนตัว การสูญเสียงานลดลง และเงินเฟ้อต้นทุนปัจจัยการผลิตลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน จากราคาวัตถุดิบที่ถูกลงและปอนด์แข็งค่าขึ้น แม้ว่าค่าแรงและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคยังคงสูง เงินเฟ้อด้านราคาสินค้าส่งออกก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน
Chris Williamson จาก S&P Global ระบุว่าตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจแตะจุดต่ำสุดในเดือนกันยายน แต่การเติบโตโดยรวมยังคงอ่อนแอ ราว 0.1% ของ GDP เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ยังคงระมัดระวังรอการประกาศงบประมาณเดือนพฤศจิกายน และแม้ว่าความเชื่อมั่นจะปรับดีขึ้น แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
