15:49 · 24 ตุลาคม 2025

ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌

ประเด็นหลัก
  • ข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร ประจำเดือนกันยายน
  • EURGBP ปรับตัวลดลง

07:00 น. BST – สหราชอาณาจักร: ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนกันยายน

  • ยอดขายปลีกรวม (Retail Sales) ปีต่อปี: 1.5% (คาดการณ์ 0.6%; ก่อนหน้า 0.7%)

  • ยอดขายปลีกรวม เดือนต่อเดือน: 0.5% (คาดการณ์ −0.2%; ก่อนหน้า 0.6%)

  • ยอดขายปลีกหลัก (Core Retail Sales) ปีต่อปี: 2.3% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 1.3%)

  • ยอดขายปลีกหลัก เดือนต่อเดือน: 0.6% (ก่อนหน้า 1.0%)

ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปี 2025 โดยปริมาณขายเพิ่มขึ้น 0.9% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 1.0% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 สภาพอากาศอบอุ่นช่วยกระตุ้นยอดขายเสื้อผ้า ขณะที่ร้านค้าออนไลน์และร้านที่ไม่ใช่หน้าร้านยังคงเติบโตต่อเนื่อง นับเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันของการเติบโต

เพียงเดือนกันยายนยอดขายปรับตัวขึ้น 0.5% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสูงในร้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และร้านขายเครื่องประดับออนไลน์ โดยเฉพาะทองคำ แม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง แต่ปริมาณยอดขายปลีกโดยรวมยัง ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดอยู่ 1.6%

24 ตุลาคม 2025, 16:30

