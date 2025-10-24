ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌

- ข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร ประจำเดือนกันยายน
- ข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร ประจำเดือนกันยายน
- EURGBP ปรับตัวลดลง
07:00 น. BST – สหราชอาณาจักร: ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนกันยายน
ยอดขายปลีกรวม (Retail Sales) ปีต่อปี: 1.5% (คาดการณ์ 0.6%; ก่อนหน้า 0.7%)
ยอดขายปลีกรวม เดือนต่อเดือน: 0.5% (คาดการณ์ −0.2%; ก่อนหน้า 0.6%)
ยอดขายปลีกหลัก (Core Retail Sales) ปีต่อปี: 2.3% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 1.3%)
ยอดขายปลีกหลัก เดือนต่อเดือน: 0.6% (ก่อนหน้า 1.0%)
ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ปี 2025 โดยปริมาณขายเพิ่มขึ้น 0.9% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 1.0% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 สภาพอากาศอบอุ่นช่วยกระตุ้นยอดขายเสื้อผ้า ขณะที่ร้านค้าออนไลน์และร้านที่ไม่ใช่หน้าร้านยังคงเติบโตต่อเนื่อง นับเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันของการเติบโต
เพียงเดือนกันยายนยอดขายปรับตัวขึ้น 0.5% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนสิงหาคม โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสูงในร้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และร้านขายเครื่องประดับออนไลน์ โดยเฉพาะทองคำ แม้ว่าจะมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง แต่ปริมาณยอดขายปลีกโดยรวมยัง ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดอยู่ 1.6%
