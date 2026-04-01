รายงาน ADP ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด ดัชนี USDIDX ตอบสนองทันที 📊

US ADP report (Private Employment Change) ออกมาสูงกว่าคาด 📊
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 62,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 40,000 ตำแหน่ง
รายงานจาก ADP Research Institute และ Stanford Digital Economy Lab ระบุว่า การจ้างงานภาคเอกชนยังคงขยายตัวในเดือนมีนาคม แม้จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างชะลอเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
- การจ้างงานภาคเอกชนเดือนมีนาคม: +62k (คาดการณ์ +40k)
- เดือนกุมภาพันธ์ถูกปรับแก้: +66k
- ช่วงประมาณการนักเศรษฐศาสตร์: +33k ถึง +96k (จาก 25 นักวิเคราะห์)
รายละเอียดโครงสร้างการจ้างงาน
- ภาคการผลิตสินค้า (Goods-producing): +30,000
- ภาคบริการ (Service-providing): +32,000
📈 หลังตัวเลขออกมา สัญญาฟิวเจอร์สดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) ปรับตัวขึ้นทันที สะท้อนมุมมองว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งกว่าคาดการณ์
👉 โดยรวมข้อมูลนี้ช่วยยืนยันว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยัง “resilient” แม้จะมีสัญญาณชะลอตัวในบางช่วง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลมหภาคถูกกลบด้วยกระแส TACO 🔎
Federal Reserve Bank of New York แบบสำรวจชี้สัญญาณเงินเฟ้อพุ่งในสหรัฐฯ 🗽 EUR/USD อยู่ที่ 15.7
BREAKING: EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูล PMI ภาคบริการของยูโรโซน 💡