แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำปรับตัวลงจากจุดสูงสุดใหม่ 🔔

- ทองคำ ร่วงจาก 4,190 ดอลลาร์ เหลือ 4,130 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- RSI อยู่ที่ 82 จุด สะท้อนถึงภาวะ ซื้อเกิน (overbought)
- ช่วงแรงขาขึ้นก่อนหน้านี้มีขนาดการเคลื่อนไหวใกล้เคียง 1:1 กับการปรับฐานครั้งนี้
ทองคำ ร่วงจากราว 4,190 ดอลลาร์ เหลือ 4,130 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
RSI อยู่ใกล้ 82 จุด บ่งชี้ตลาดยังอยู่ในภาวะ ซื้อเกิน (overbought)
- ย้อนดูแรงขาขึ้นก่อนหน้า ที่ตามด้วยการปรับฐานราว 3,300–3,400 ดอลลาร์ จะเห็นความคล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทองคำพุ่งอย่างรวดเร็วจากประมาณ 3,300 ไปเกือบ 4,200 ดอลลาร์
- หากเกิด สภาวะ 1:1 การปรับฐานลึกจากระดับปัจจุบันและการรวมตัวราว 3,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเกิดขึ้นได้ แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดสปอตยังคงตึงตัวมากขึ้น และแนวโน้มพื้นฐานสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำต่อไป
Source: xStation5
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์