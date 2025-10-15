อ่านเพิ่มเติม
แนวโน้มทางเทคนิค: ทองคำปรับตัวลงจากจุดสูงสุดใหม่ 🔔

ประเด็นหลัก

 

  •  ทองคำ ร่วงจาก 4,190 ดอลลาร์ เหลือ 4,130 ดอลลาร์ต่อออนซ์
  •  RSI อยู่ที่ 82 จุด สะท้อนถึงภาวะ ซื้อเกิน (overbought)
  • ช่วงแรงขาขึ้นก่อนหน้านี้มีขนาดการเคลื่อนไหวใกล้เคียง 1:1 กับการปรับฐานครั้งนี้

 

ทองคำ ร่วงจากราว 4,190 ดอลลาร์ เหลือ 4,130 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
RSI อยู่ใกล้ 82 จุด บ่งชี้ตลาดยังอยู่ในภาวะ ซื้อเกิน (overbought)

  • ย้อนดูแรงขาขึ้นก่อนหน้า ที่ตามด้วยการปรับฐานราว 3,300–3,400 ดอลลาร์ จะเห็นความคล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทองคำพุ่งอย่างรวดเร็วจากประมาณ 3,300 ไปเกือบ 4,200 ดอลลาร์
  • หากเกิด สภาวะ 1:1 การปรับฐานลึกจากระดับปัจจุบันและการรวมตัวราว 3,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเกิดขึ้นได้ แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดสปอตยังคงตึงตัวมากขึ้น และแนวโน้มพื้นฐานสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำต่อไป

Source: xStation5

17 ตุลาคม 2025, 16:33

