ปฏิทินเศรษฐกิจ: การกล่าวสุนทรพจน์จากผู้บริหารธนาคารกลาง; ผลประกอบการไตรมาสจาก Ferrari, AMD และ Pfizer (04.11.2025)

ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลดลงเป็นส่วนใหญ่ ตามทิศทางความเชื่อมั่นที่ผสมผสานจากวอลล์สตรีท แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า
ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลงประมาณ 0.36%, Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 1.6% และ Shanghai Composite ลดลง 0.19%
ในทางกลับกัน ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงปรับเพิ่มขึ้น 0.2%
แม้จะมีความเชื่อมั่นเชิงบวกจากกระแสหุ้นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นและสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.6% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเน้นว่าส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในไตรมาส 3 นั้นเป็นเพียงชั่วคราว
ในตลาดยุโรป ฟิวเจอร์สดัชนีชี้ถึงการเปิดตลาดที่อ่อนตัว — Euro Stoxx 50 ฟิวเจอร์สลดลง 0.8% หลังจากปรับขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ทรงตัว ขณะที่สกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อ่อนค่าหลังการตัดสินใจของ RBA
ส่วนเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและคำแถลงของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
เหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ ได้แก่
การแถลงข่าวของรัฐมนตรีคลังอังกฤษ Reeves ซึ่งอาจประกาศเลื่อนคำมั่นว่าจะไม่ขึ้นภาษีรายได้
ข้อมูลเศรษฐกิจจากแคนาดาและนิวซีแลนด์
คำกล่าวสำคัญจากผู้บริหารธนาคารกลาง
รวมถึงผลประกอบการไตรมาสจากบริษัทใหญ่หลายแห่ง เช่น Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer และ Uber ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางของตลาดในระยะต่อไป
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจรายวัน (เวลา BST):
-
08:40 น. ยูโรโซน – คำกล่าวของประธาน ECB Christine Lagarde
-
09:00 น. สเปน – ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนตุลาคม
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราการว่างงาน: คาดการณ์ +5.2K; ก่อนหน้า -4.8K
-
09:00 น. นิวซีแลนด์ – รายงานเสถียรภาพทางการเงินจาก RBNZ
-
11:00 น. ยูโรโซน – คำกล่าวของประธาน ECB Lagarde (เพิ่มเติม)
-
12:35 น. สหรัฐฯ – คำกล่าวของสมาชิก FOMC Bowman
-
14:30 น. แคนาดา – ดุลการค้าเดือนกันยายน
• มูลค่าส่งออกก่อนหน้า: 60.58B
• มูลค่านำเข้าก่อนหน้า: 66.91B
• ดุลการค้าก่อนหน้า: -6.32B
-
22:30 น. สหรัฐฯ – รายงานน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA
• ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบ API ก่อนหน้า: -4,000M
-
22:45 น. นิวซีแลนด์ – ข้อมูลตลาดแรงงานไตรมาส 3 (ต้นทุนแรงงาน การจ้างงาน การว่างงาน)
-
23:00 น. นิวซีแลนด์ – คำกล่าวของผู้ว่าการ RBNZ Orr
ตลาดเด่นวันนี้ - Gold (06.11.2025)
ข่าวเด่น: รายงาน Challenger: การปลดพนักงานในเดือนตุลาคมพุ่งสูงสุดในรอบ 20 ปี
ข่าวเด่น: Norges Bank ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม
ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE เป็นประเด็นหลักที่ครองความสนใจในวันนี้