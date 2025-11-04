อ่านเพิ่มเติม
17:12 · 4 พฤศจิกายน 2025

ข่าวคริปโต: การขาย Bitcoin ขยายตัว 📉 Ethereum ร่วงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ

สรุปสถานการณ์ตลาดคริปโต – Bitcoin และ Ethereum

คริปโตเคอร์เรนซียังคงพึ่งพาความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเป็นหลัก

  • ข้อมูลจาก Goldman Sachs แสดงให้เห็นว่า put-call skew ในกลุ่ม Mag7 (เจ็ดบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุด) กลับตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 ซึ่งหมายความว่า ความผันผวนโดยนัยของ call options (เดิมพันราคาขึ้น) มีมากกว่า put options (เดิมพันราคาลง)

  • ปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างหายาก และอาจเป็นสัญญาณว่าผู้ลงทุนมีการถือสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม สภาพทางเทคนิคที่อ่อนแอ (เห็นได้จาก Ethereum) และความสนใจใน ETF สปอตสหรัฐฯ ที่ลดลง ทำให้แนวคิดการฟื้นตัวแรงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของคริปโตเริ่มถูกตั้งคำถาม

  • ตลาดอาจเริ่มสะท้อนสถานการณ์ในปี 2021 เมื่อครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนเกิดการลดลงอย่างรุนแรงของคริปโต นำไปสู่ ตลาดหมี จนถึงประมาณเดือนธันวาคม 2022

Bitcoin (BTC)

แนวรับสำคัญ:

  • ระดับจิตวิทยา: $100,000

  • การปรับฐานของปีนี้: $94,000

  • หากทั้งสองระดับถูกทำลาย อาจสันนิษฐานอย่างระมัดระวังว่า แนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin สิ้นสุดลง

  • ราคาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนระยะสั้นประมาณ 6% ซึ่งสะท้อนถึงความกดดันและความเสี่ยงที่จะเกิดการขายทำกำไร

  • หากเกิด bear-market bottom อาจอยู่ในช่วง $50,000–$55,000

  • ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ได้รับการสนับสนุนแน่นหนาและฟื้นตัว การทะลุเหนือ $110,000 อาจเปิดทางสู่ ระดับสูงสุดใหม่เหนือ $126,000

Ethereum (ETH)

  • Ethereum กำลังเผชิญแรงกดดัน แต่จาก แรงกระแทกของราคาประวัติศาสตร์ ตลาดยังสนับสนุนการ รวมตัวหรือพักตัว หลังจากการปรับฐานล่าสุด

  • อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการหลุดต่ำกว่า EMA200 วัน มักนำไปสู่การขายลึกกว่าครั้งปัจจุบัน

  • เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้น ต้องมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเหนือ $3,700

  • หากไม่สามารถฟื้นตัวได้ แรงกดดันอาจทำให้ราคาลดลงไปยัง $2,500 ซึ่งจะลบการขึ้นของ Ethereum ในช่วงฤดูร้อน

แหล่งข้อมูล: xStation5

Sources: xStation5

Source: xStation5

Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

Source: Bloomberg Finane L.P. , XTB Research

