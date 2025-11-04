ข่าวคริปโต: การขาย Bitcoin ขยายตัว 📉 Ethereum ร่วงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ

สรุปสถานการณ์ตลาดคริปโต – Bitcoin และ Ethereum
คริปโตเคอร์เรนซียังคงพึ่งพาความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเป็นหลัก
ข้อมูลจาก Goldman Sachs แสดงให้เห็นว่า put-call skew ในกลุ่ม Mag7 (เจ็ดบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุด) กลับตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 ซึ่งหมายความว่า ความผันผวนโดยนัยของ call options (เดิมพันราคาขึ้น) มีมากกว่า put options (เดิมพันราคาลง)
ปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างหายาก และอาจเป็นสัญญาณว่าผู้ลงทุนมีการถือสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นมากเกินไป
อย่างไรก็ตาม สภาพทางเทคนิคที่อ่อนแอ (เห็นได้จาก Ethereum) และความสนใจใน ETF สปอตสหรัฐฯ ที่ลดลง ทำให้แนวคิดการฟื้นตัวแรงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของคริปโตเริ่มถูกตั้งคำถาม
ตลาดอาจเริ่มสะท้อนสถานการณ์ในปี 2021 เมื่อครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนเกิดการลดลงอย่างรุนแรงของคริปโต นำไปสู่ ตลาดหมี จนถึงประมาณเดือนธันวาคม 2022
Bitcoin (BTC)
แนวรับสำคัญ:
ระดับจิตวิทยา: $100,000
การปรับฐานของปีนี้: $94,000
หากทั้งสองระดับถูกทำลาย อาจสันนิษฐานอย่างระมัดระวังว่า แนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin สิ้นสุดลง
ราคาปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของนักลงทุนระยะสั้นประมาณ 6% ซึ่งสะท้อนถึงความกดดันและความเสี่ยงที่จะเกิดการขายทำกำไร
หากเกิด bear-market bottom อาจอยู่ในช่วง $50,000–$55,000
ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ได้รับการสนับสนุนแน่นหนาและฟื้นตัว การทะลุเหนือ $110,000 อาจเปิดทางสู่ ระดับสูงสุดใหม่เหนือ $126,000
Ethereum (ETH)
Ethereum กำลังเผชิญแรงกดดัน แต่จาก แรงกระแทกของราคาประวัติศาสตร์ ตลาดยังสนับสนุนการ รวมตัวหรือพักตัว หลังจากการปรับฐานล่าสุด
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการหลุดต่ำกว่า EMA200 วัน มักนำไปสู่การขายลึกกว่าครั้งปัจจุบัน
เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้น ต้องมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเหนือ $3,700
หากไม่สามารถฟื้นตัวได้ แรงกดดันอาจทำให้ราคาลดลงไปยัง $2,500 ซึ่งจะลบการขึ้นของ Ethereum ในช่วงฤดูร้อน
แหล่งข้อมูล: xStation5
Bloomberg Finance L.P. , XTB Research
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉