AeroVironment พุ่งขึ้น 13% หลังได้รับสัญญามูลค่า 500 ล้านดอลลาร์จากกองทัพบกสหรัฐฯ ด้านระบบต่อต้านโดรน

AeroVironment (AVAV.US) ปรับตัวขึ้นราว 15% หลังบริษัทประกาศสัญญามูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ กับกองทัพบกสหรัฐฯ เพื่อจัดหาระบบต่อต้านโดรน (counter-drone systems) ดีลนี้ยิ่งเสริมความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาด ต่อเนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 ที่แข็งแกร่งมากซึ่งประกาศออกมาเพียงไม่กี่วันก่อนหน้า
ปัจจุบันบริษัทไม่ได้เติบโตเฉพาะในธุรกิจระบบอากาศไร้คนขับ (unmanned systems) เท่านั้น แต่ยังขยายตัวอย่างรวดเร็วในธุรกิจ ระบบป้องกันโดรน (counter-UAS) ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเติบโตสำคัญในช่วงหลายปีข้างหน้า ตามมุมมองของผู้บริหาร
Pentagon ให้ความสำคัญกับการป้องกันโดรน
สัญญานี้ได้รับการจัดสรรโดย U.S. Army Contracting Command ที่ Detroit Arsenal ในรูปแบบ สัญญาราคาคงที่ (firm-fixed-price framework agreement)
AeroVironment จะจัดหาระบบ Counter-UAS เชิงพาณิชย์ สำหรับตรวจจับและทำลายโดรนขนาดเล็กที่ใช้ในสนามรบสมัยใหม่
งานจะดำเนินไปจนถึง เดือนมิถุนายน 2029 โดยมีการจัดสรรงบประมาณตามคำสั่งซื้อที่ทยอยเข้ามาจากกองทัพบกสหรัฐฯ
ผลประกอบการแข็งแกร่งก่อนหน้า
เพียงไม่กี่วันก่อนประกาศสัญญา AeroVironment ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 ที่แข็งแกร่งมาก:
- รายได้: 641.6 ล้านดอลลาร์ (+133% YoY)
- EBITDA ปรับปรุง: 140.1 ล้านดอลลาร์
- EBITDA margin: 22%
- EPS ปรับปรุง: 1.84 ดอลลาร์ (เทียบกับ 1.61 ดอลลาร์ปีก่อน)
การเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการ BlueHalo และ Empirical Systems Aerospace แม้การเติบโตแบบ organic ยังอยู่ที่ประมาณ 31%
Backlog เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- Backlog ที่มีการยืนยันเงินทุน: 1.2 พันล้านดอลลาร์ (จาก 726.6 ล้านดอลลาร์ปีก่อน)
- คำสั่งซื้อรวม (bookings): 2.7 พันล้านดอลลาร์
- อัตราส่วน book-to-bill: 1.4
สิ่งนี้สะท้อนว่าบริษัทได้รับคำสั่งซื้อใหม่เร็วกว่าการรับรู้รายได้จริง ทำให้มองเห็นรายได้ในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น
Counter-UAS กำลังกลายเป็นเสาหลักการเติบโตใหม่
แม้ AeroVironment จะเป็นที่รู้จักจากระบบ Switchblade แต่บริษัทกำลังให้ความสำคัญกับธุรกิจ counter-drone มากขึ้น
ในปีงบประมาณ 2026 ธุรกิจ Counter-UAS สร้างรายได้ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์
บริษัทกำลังพัฒนา 3 โซลูชันหลัก:
- ระบบรบกวนสัญญาณวิทยุ Titan
- อาวุธพลังงานกำกับทิศทาง LOCUST
- ระบบสกัดกั้นแบบ kinetic Freedom Eagle-1
ซีอีโอ Wahid Nawabi ประเมินว่า ภายใน 3–5 ปีข้างหน้า ธุรกิจนี้อาจมีขนาดใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าธุรกิจหลักในปัจจุบัน
แนวโน้มและการประเมินมูลค่า
- รายได้ FY2027 คาดการณ์: 2.1–2.2 พันล้านดอลลาร์ (+~10% YoY)
- P/E (ปรับปรุง): ประมาณ 54 เท่า
- ราคาหุ้นยังต่ำกว่าจุดสูงสุดราว 50% (ระดับปี 2025)
แม้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นแรง แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงและการเข้าซื้อกิจการ BlueHalo อย่างไรก็ตาม backlog ที่ทำสถิติใหม่ ความต้องการด้านกลาโหมที่เพิ่มขึ้น และสัญญาใหม่จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนแนวโน้มระยะยาวของบริษัท
Source: xStation 5
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