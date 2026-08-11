ผลประกอบการ Berkshire สะท้อนอะไรเกี่ยวกับทิศทางของตลาด?

กองทุนระดับตำนานของ Warren Buffett ซึ่งปัจจุบันไม่มี Buffett เป็นผู้บริหารแล้ว ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม
ตลาดมีความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัทในระดับปานกลาง และแม้ว่า “Oracle of Omaha” จะเกษียณจากตำแหน่งไปแล้ว แต่ผลประกอบการล่าสุดก็ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารชุดใหม่อาจยังเผชิญความท้าทายในการสร้างการเติบโตและผลกำไรได้ในระดับที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
ผลประกอบการ
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รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.018 แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ราว 9.65 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเติบโตประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
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กำไรจากการดำเนินงานของ Berkshire เพิ่มขึ้นเป็น 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน
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กำไรสุทธิ (GAAP) สูงถึง 2.56 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนกำไรจากการลงทุนที่ 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 107% และ 155% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อน
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ตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 6 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 5 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม การนำเสนอกำไรของ Berkshire ในลักษณะดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนสถานะที่แท้จริงของบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2026 ได้อย่างน่าเชื่อถือ
จากกำไรจากการดำเนินงานของ Berkshire ที่ 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์:
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326 ล้านดอลลาร์ มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ในช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 877 ล้านดอลลาร์
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เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานที่แท้จริงอยู่ที่เพียง 5%
กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม
การแยกผลประกอบการตามกลุ่มธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น
- ธุรกิจประกันภัย (Underwriting) มีกำไร 1.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก GEICO ซึ่งยังทำผลงานได้ไม่ดีนัก
- BNSF Railway มีกำไร 1.56 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6%
- Berkshire Energy และธุรกิจบริการและค้าปลีกมีกำไรเพิ่มขึ้นอีก 27% และ 24% ตามลำดับ โดยมีกำไรรวมมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์
- ธุรกิจพลังงานยังทำผลงานได้ดี โดยได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการส่งผ่านพลังงานและการขนส่งสินค้า
- อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการและค้าปลีกไม่ได้เติบโตแข็งแกร่งเท่าที่ตัวเลขอาจสะท้อน เนื่องจากกำไรส่วนสำคัญมาจากการได้รับเงินคืนจากภาษีศุลกากรที่เคยจ่ายไปก่อนหน้านี้
กระแสเงินสด
- ผลประกอบการดังกล่าวทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 2.09 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็น 2.16 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 3.2%
- กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) อยู่ที่ 1.102 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.185 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีก่อน ลดลง 7%
- แม้จะเป็นเช่นนั้น Greg Abel ซีอีโอคนใหม่ก็ประกาศการซื้อหุ้นคืนเป็นประวัติการณ์ มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์
ปฏิกิริยาของตลาดเป็นไปตามคาด โดยราคาหุ้นในช่วงเปิดตลาดหลังประกาศผลประกอบการเคลื่อนไหวต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้าเล็กน้อย
การจัดสรรเงินทุน
สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสำหรับตลาดโดยรวมคือข้อมูลที่ยังเปิดเผยไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะการนำเงินสดสำรองมหาศาลที่ Warren Buffett ทิ้งไว้ให้ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์ กลับเข้าสู่ตลาด
ในไตรมาส 2 ปี 2026 บริษัทมียอดซื้อสุทธิคิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่ชัดเจน หลังจากบริษัทขายหุ้นสุทธิติดต่อกันถึง 14 ไตรมาส
หนึ่งในหุ้นที่กำลังกลายเป็นหนึ่งในสัดส่วนการลงทุนที่สำคัญที่สุดของ Berkshire คือ Alphabet โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทเทคโนโลยีรายนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของ Berkshire ภายใต้การบริหารของ Greg Abel และทำให้ Alphabet ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงที่สุดของ Berkshire
ผลการดำเนินงานของ Berkshire [BRKA.US] เทียบกับ US500 Futures
ที่มา: xStation5
นี่ถือเป็นสัญญาณที่สำคัญอย่างมากเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน โดย Berkshire ใช้เวลานานถึง 4 ปี กว่าจะกลับมาเข้าซื้อหุ้นอีกครั้ง หลังจากการซื้อครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2022
สิ่งที่ควรจดจำคือ นับตั้งแต่ตลาดร่วงลงอย่างหนักในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน Berkshire สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตลาดโดยรวมประมาณ 5% ต่อปีในรูปแบบ Annualized
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