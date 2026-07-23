วอลล์สตรีทกังวลตลาดกระทิง AI แตะจุดสูงสุดแล้ว? หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ผ่านช่วงที่ดีที่สุดไปหรือยัง?

- TSMC รายงานรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ 40.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิพุ่ง 77% สะท้อนอุปสงค์ชิป AI ที่ยังแข็งแกร่งเป็นพิเศษ
- แม้ผลประกอบการจะทำสถิติสูงสุด แต่ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อาจกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดของวัฏจักรการเติบโตของกำไร ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่แรงส่งของตลาดอาจเริ่มชะลอตัว
- ปัจจัยพื้นฐานของทั้ง TSMC และ ASML ยังคงแข็งแกร่ง แต่ปัจจุบันนักลงทุนให้ความสำคัญกับ แนวโน้มการเติบโตในอนาคต มากกว่าตัวเลขรายได้และกำไรที่ทำสถิติสูงสุดเพียงอย่างเดียว
- TSMC รายงานรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ 40.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิพุ่ง 77% สะท้อนอุปสงค์ชิป AI ที่ยังแข็งแกร่งเป็นพิเศษ
- แม้ผลประกอบการจะทำสถิติสูงสุด แต่ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อาจกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดของวัฏจักรการเติบโตของกำไร ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่แรงส่งของตลาดอาจเริ่มชะลอตัว
- ปัจจัยพื้นฐานของทั้ง TSMC และ ASML ยังคงแข็งแกร่ง แต่ปัจจุบันนักลงทุนให้ความสำคัญกับ แนวโน้มการเติบโตในอนาคต มากกว่าตัวเลขรายได้และกำไรที่ทำสถิติสูงสุดเพียงอย่างเดียว
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วอลล์สตรีทไม่ได้คาดหวังเพียงแค่ผลประกอบการที่ทำสถิติสูงสุดจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เท่านั้น แต่ยังต้องการเห็น อัตราการเติบโตของรายได้และกำไรที่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม สัญญาณหลายประการเริ่มบ่งชี้ว่า อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อาจกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของวัฏจักรการเติบโตด้านรายได้และกำไรในรอบปัจจุบัน ซึ่งอาจค่อย ๆ ลดแรงส่งของตลาดที่มักเกิดขึ้นในช่วงตลาดกระทิงขนาดใหญ่
แม้ผลประกอบการของ TSMC จะทำสถิติสูงสุดและแนวโน้มธุรกิจ AI ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก แต่ในอีกมุมหนึ่งอาจยังไม่เพียงพอ หากนักลงทุนเริ่มเชื่อว่า ช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเติบโตเร็วที่สุดอาจผ่านไปแล้ว
ประเด็นสำคัญ
- วอลล์สตรีทคาดว่า บริษัทในดัชนี S&P 500 จะมีการเติบโตของกำไรในไตรมาส 2 ประมาณ 23.6% YoY แม้ในอดีตตัวเลขสุดท้ายมักปรับเพิ่มขึ้นจนเกือบแตะ 29%
- อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตของกำไรสูงที่สุด แต่ประมาณการปัจจุบันชี้ว่า ไตรมาส 2 ปี 2026 อาจเป็นจุดสูงสุดของวัฏจักรการเติบโตครั้งนี้
- TSMC รายงานผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ไตรมาส 3 สะท้อนอุปสงค์ชิป AI ขั้นสูงที่แข็งแกร่งมาก
- แม้ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง แต่ปฏิกิริยาของตลาดกลับมีความหลากหลาย สะท้อนว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับ อัตราการเติบโตในอนาคต มากกว่าผลประกอบการที่ทำสถิติสูงสุดเพียงอย่างเดียว
ผลประกอบการระดับสูงอาจไม่เพียงพออีกต่อไป
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐเริ่มต้นขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยข้อมูลจาก FactSet ระบุว่า นักวิเคราะห์คาดว่า บริษัทในดัชนี S&P 500 จะมีกำไรเติบโต 23.6% YoY ในไตรมาส 2
หากรูปแบบการทำผลงานเหนือความคาดหมายของบริษัทต่าง ๆ ยังคงดำเนินต่อไป ตัวเลขการเติบโตของกำไรสุดท้ายอาจเพิ่มขึ้นเกิน 29% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021
ขณะเดียวกัน 89% ของบริษัทที่ประกาศผลแล้วสามารถทำกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าคาดการณ์
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือ ตลาดหุ้นได้สะท้อนความคาดหวังเชิงบวกไว้ในราคาหุ้นจำนวนมากแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของดัชนี ซึ่งรวมถึง กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
ดังนั้น แม้การเติบโตของกำไรระดับ 30% ก็อาจไม่สร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน หากตลาดเริ่มมองว่าแรงส่งของอุตสาหกรรมกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุด
ปัจจุบันประมาณการของวอลล์สตรีทชี้ว่า การเติบโตของกำไรในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อาจแตะระดับสูงสุดใน ไตรมาส 2 ปี 2026
แม้นักวิเคราะห์ยังคาดว่าบริษัทชิปจะมีการเติบโตของกำไรราว 114% YoY แต่ไตรมาสถัด ๆ ไปมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมกำลังแย่ลง แต่เป็นผลจาก ฐานเปรียบเทียบที่สูงขึ้นหลังจากการเติบโตอย่างรวดเร็วจากกระแส AI
ดังนั้น นักลงทุนจะไม่ได้จับตาเพียงแค่ว่าบริษัทสามารถทำผลงานเหนือความคาดหมายหรือไม่ แต่ยังต้องการเห็นว่า บริษัทเหล่านี้สามารถ ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการ (Guidance) สำหรับไตรมาสถัดไปได้อีกหรือไม่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในระยะต่อไป
ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., Apollo Global Management
TSMC สะท้อนความแข็งแกร่งของ AI แต่ก็ยกระดับความคาดหวังของตลาด
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง TSMC ได้ตอกย้ำอีกครั้งว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการเติบโตของ AI ทั่วโลก
TSMC รายงานรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 36% YoY สู่ 40.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 77% นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังปรับเพิ่มคาดการณ์ไตรมาส 3 โดยคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 44.6–45.8 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่ 65–67%
ซีอีโอของ TSMC ยังระบุว่า ความต้องการชิป AI ขั้นสูงมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงปี 2029–2030 โดยในแง่ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจุบันยังแทบไม่มีสัญญาณว่าผลการดำเนินงานของบริษัทกำลังชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่โดดเด่นเช่นนี้กลับสร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมเช่นกัน เพราะยิ่งผู้นำตลาดทำผลงานได้ดีมากเท่าไร การสร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายในไตรมาสถัดไปก็ยิ่งทำได้ยากขึ้น
ASML และ TSMC ยืนยันว่า AI ยังคงขับเคลื่อนพื้นฐานของอุตสาหกรรม
ผลประกอบการของ TSMC ยังสะท้อนว่า รายได้ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของอุตสาหกรรมยังคงมาจากเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
- กระบวนการผลิต 3nm คิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้ทั้งหมด
- เทคโนโลยีระดับต่ำกว่า 7nm สร้างรายได้ประมาณ 77% ของยอดขายรวม
ขณะเดียวกัน TSMC เริ่มเปิดตัวกระบวนการผลิต 2nm ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในอีกหลายปีข้างหน้า สะท้อนว่าอุปสงค์จาก AI กำลังเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้
ภาพเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับ ASML ผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตชิปแบบลิโทกราฟี (Lithography) รายสำคัญของโลก ซึ่งยังคงเป็นซัพพลายเออร์หลักของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และได้รับประโยชน์จากความต้องการอุปกรณ์สำหรับผลิตชิป AI ขั้นสูงที่ทำสถิติสูงสุด
ทั้ง ASML และ TSMC ยังคงเน้นย้ำว่า ข้อจำกัดหลักของอุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของอุปสงค์ แต่เป็น ความเร็วในการเพิ่มกำลังการผลิต
หลักฐานทั้งหมดชี้ว่า ปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังให้รางวัลกับบริษัทที่ไม่ได้เพียงแค่สร้างผลประกอบการที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ต้องสามารถรักษา อัตราการเติบโตที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
ความแตกต่างนี้อาจเป็นตัวกำหนดว่า บริษัทใดจะยังคงเป็นผู้นำในตลาดกระทิง AI และบริษัทใดอาจเริ่มสูญเสียแรงส่งของตลาด
นักลงทุนควรจดจำบทเรียนจากอดีตเช่นกัน โดยหลังฟองสบู่ดอทคอมปี 2000 หุ้นของ Cisco ปรับตัวลง แม้ว่าบริษัทยังคงรายงานรายได้และกำไรที่ทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนว่า ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นเสมอไป
หุ้น TSMC (TSM.US, กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst
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