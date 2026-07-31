Morning Wrap: AI หนุนการฟื้นตัว หุ้นเทคฯ กลับมาแข็งแกร่ง
📈 ตลาดหุ้น – Wall Street และผลประกอบการ
Wall Street ปิดตลาดในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ฟื้นตัวพร้อมกัน
- Dow Jones +1.2%
- S&P 500 +1.7%
- Nasdaq +2.8% นำตลาด
แรงหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- Microsoft พุ่งราว 15% หลังประกาศผลประกอบการแข็งแกร่ง
- Micron +18%
- AMD +15%
- Sandisk +25%
หลังปิดตลาด Amazon รายงานผลประกอบการโดดเด่น โดยรายได้เพิ่มขึ้น 20% YoY สู่ 200.6 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลต์สำคัญคือธุรกิจ AWS ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 37% YoY แตะ 42.2 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส สะท้อนว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและ AI เริ่มสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตาการใช้จ่ายด้าน CapEx ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 5.75 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกำไรพิเศษจากการลงทุนใน Anthropic
ด้าน Apple ก็รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งเช่นกัน
- รายได้เพิ่มขึ้น 16% YoY สู่ 109.4 พันล้านดอลลาร์
- EPS อยู่ที่ 2.02 ดอลลาร์
- ยอดขาย iPhone เพิ่มขึ้นกว่า 20% YoY
- ธุรกิจ Services ทำสถิติสูงสุดใหม่สำหรับไตรมาสเดือนมิถุนายน
แม้ผลประกอบการจะดีกว่าคาด แต่ตลาดมองว่ายังไม่มีปัจจัยที่สร้างความประหลาดใจ โดยรายได้จากธุรกิจบริการต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ และยอดขายในจีนยังมีสัญญาณผสม ส่งผลให้หุ้น Apple เผชิญแรงขายในการซื้อขายหลังปิดตลาด
🌏 ตลาดเอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวตาม Wall Street หลังนักลงทุนตอบรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท AI ในสหรัฐฯ
- KOSPI ของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นราว 1.7% นำโดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Samsung Electronics และ SK Hynix
- Nikkei 225 ของญี่ปุ่น พุ่งกว่า 5% จากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่ม AI
นักลงทุนเริ่มเชื่อว่าการลงทุนมหาศาลด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังแปลงเป็นผลประกอบการจริง ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นและกระตุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง
🏛️ เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง
GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 2 ขยายตัว 1.5% ต่ำกว่าคาดที่ 2.1% แต่รายละเอียดของรายงานยังสะท้อนว่าการบริโภคภาคเอกชนยังแข็งแกร่ง
- PCE Inflation อยู่ที่ 3.4% ตามคาด
- ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลงเหลือ 197,000 ราย สะท้อนตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง
ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจน เนื่องจากการเติบโตที่ชะลอลงถูกชดเชยด้วยเงินเฟ้อที่ทรงตัวและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
ด้าน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด ด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 โดยตลาดให้ความสำคัญกับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตมากกว่าผลการประชุม
ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังออกมาดีกว่าคาด
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 1.3% MoM (คาด 0.7%)
- เงินเฟ้อพื้นฐานของกรุงโตเกียวอยู่ที่ 1.9% YoY สูงกว่าคาดที่ 1.7%
แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะสูงกว่าคาด แต่เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ BoJ เร่งขึ้นดอกเบี้ย
ด้านจีน PMI ภาคการผลิต เดือนกรกฎาคม ลดลงสู่ 49.2 จุด ต่ำกว่าคาดที่ 50.0 จุด สะท้อนภาคการผลิตยังอยู่ในภาวะหดตัว ท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ
ขณะที่ออสเตรเลีย PPI ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 1.3% QoQ สูงกว่าคาดที่ 0.5% และเร่งตัวเป็น 3.6% YoY สะท้อนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง
💱 ค่าเงิน
USD/JPY ฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 160 แม้ BoJ จะคงดอกเบี้ยและทางการญี่ปุ่นพยายามพยุงค่าเงินเยน แต่แรงกดดันต่อเยนยังคงอยู่
🥇 สินค้าโภคภัณฑ์
ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวอ่อนตัว
- Gold ลดลงประมาณ 0.5% เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์/ออนซ์
- Silver ลดลงราว 0.7%
🪙 คริปโทเคอร์เรนซี
ตลาดคริปโทเริ่มต้นวันด้วยแรงขาย
- Bitcoin ลดลงประมาณ 0.6% ทดสอบระดับ 64,000 ดอลลาร์
- Ethereum เคลื่อนไหวบริเวณ 1,900 ดอลลาร์
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