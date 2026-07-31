  
13:30 · 31 กรกฎาคม 2026

AI หนุนการฟื้นตัว หุ้นเทคฯ กลับมาแข็งแกร่ง

Morning Wrap: AI หนุนการฟื้นตัว หุ้นเทคฯ กลับมาแข็งแกร่ง

📈 ตลาดหุ้น – Wall Street และผลประกอบการ

Wall Street ปิดตลาดในแดนบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ฟื้นตัวพร้อมกัน

  • Dow Jones +1.2%
  • S&P 500 +1.7%
  • Nasdaq +2.8% นำตลาด

แรงหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

  • Microsoft พุ่งราว 15% หลังประกาศผลประกอบการแข็งแกร่ง
  • Micron +18%
  • AMD +15%
  • Sandisk +25%

หลังปิดตลาด Amazon รายงานผลประกอบการโดดเด่น โดยรายได้เพิ่มขึ้น 20% YoY สู่ 200.6 พันล้านดอลลาร์

ไฮไลต์สำคัญคือธุรกิจ AWS ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 37% YoY แตะ 42.2 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส สะท้อนว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและ AI เริ่มสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตาการใช้จ่ายด้าน CapEx ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 5.75 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกำไรพิเศษจากการลงทุนใน Anthropic

ด้าน Apple ก็รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งเช่นกัน

  • รายได้เพิ่มขึ้น 16% YoY สู่ 109.4 พันล้านดอลลาร์
  • EPS อยู่ที่ 2.02 ดอลลาร์
  • ยอดขาย iPhone เพิ่มขึ้นกว่า 20% YoY
  • ธุรกิจ Services ทำสถิติสูงสุดใหม่สำหรับไตรมาสเดือนมิถุนายน

แม้ผลประกอบการจะดีกว่าคาด แต่ตลาดมองว่ายังไม่มีปัจจัยที่สร้างความประหลาดใจ โดยรายได้จากธุรกิจบริการต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ และยอดขายในจีนยังมีสัญญาณผสม ส่งผลให้หุ้น Apple เผชิญแรงขายในการซื้อขายหลังปิดตลาด

🌏 ตลาดเอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวตาม Wall Street หลังนักลงทุนตอบรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท AI ในสหรัฐฯ

  • KOSPI ของเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นราว 1.7% นำโดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Samsung Electronics และ SK Hynix
  • Nikkei 225 ของญี่ปุ่น พุ่งกว่า 5% จากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่ม AI

นักลงทุนเริ่มเชื่อว่าการลงทุนมหาศาลด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังแปลงเป็นผลประกอบการจริง ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นและกระตุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง

🏛️ เศรษฐกิจมหภาคและธนาคารกลาง

GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 2 ขยายตัว 1.5% ต่ำกว่าคาดที่ 2.1% แต่รายละเอียดของรายงานยังสะท้อนว่าการบริโภคภาคเอกชนยังแข็งแกร่ง

  • PCE Inflation อยู่ที่ 3.4% ตามคาด
  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลงเหลือ 197,000 ราย สะท้อนตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง

ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ส่งสัญญาณที่ชัดเจน เนื่องจากการเติบโตที่ชะลอลงถูกชดเชยด้วยเงินเฟ้อที่ทรงตัวและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง

ด้าน ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด ด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 โดยตลาดให้ความสำคัญกับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตมากกว่าผลการประชุม

ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังออกมาดีกว่าคาด

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 1.3% MoM (คาด 0.7%)
  • เงินเฟ้อพื้นฐานของกรุงโตเกียวอยู่ที่ 1.9% YoY สูงกว่าคาดที่ 1.7%

แม้ตัวเลขเงินเฟ้อจะสูงกว่าคาด แต่เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ BoJ เร่งขึ้นดอกเบี้ย

ด้านจีน PMI ภาคการผลิต เดือนกรกฎาคม ลดลงสู่ 49.2 จุด ต่ำกว่าคาดที่ 50.0 จุด สะท้อนภาคการผลิตยังอยู่ในภาวะหดตัว ท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ

ขณะที่ออสเตรเลีย PPI ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 1.3% QoQ สูงกว่าคาดที่ 0.5% และเร่งตัวเป็น 3.6% YoY สะท้อนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง

💱 ค่าเงิน

USD/JPY ฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับ 160 แม้ BoJ จะคงดอกเบี้ยและทางการญี่ปุ่นพยายามพยุงค่าเงินเยน แต่แรงกดดันต่อเยนยังคงอยู่

🥇 สินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวอ่อนตัว

  • Gold ลดลงประมาณ 0.5% เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์/ออนซ์
  • Silver ลดลงราว 0.7%

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี

ตลาดคริปโทเริ่มต้นวันด้วยแรงขาย

  • Bitcoin ลดลงประมาณ 0.6% ทดสอบระดับ 64,000 ดอลลาร์
  • Ethereum เคลื่อนไหวบริเวณ 1,900 ดอลลาร์

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