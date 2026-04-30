AI และ Cloud ดัน Alphabet เข้าสู่ “เฟสใหม่ของการเติบโต”

ผลประกอบการ Alphabet ได้รับแรงตอบรับเชิงบวกจากตลาด หลัง AI และ Cloud กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการล่าสุดของ Alphabet เป็นไปในเชิงบวกอย่างชัดเจน โดยราคาหุ้นปรับขึ้นราว 3–4% ในช่วง after-hours สะท้อนว่านักลงทุนไม่ได้เพียงแค่พอใจกับการ “ชนะคาดการณ์” แต่เริ่มประเมินโครงสร้างการเติบโตของบริษัทใหม่ทั้งหมด
ผลประกอบการ Q1 2026: แข็งแกร่งทั้งรายได้และกำไร
Alphabet รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในทุกมิติ
- รายได้: 109.9 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ตลาดอย่างชัดเจน
- กำไรจากการดำเนินงาน: +30% YoY
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มขึ้นสู่ 36%
สิ่งนี้สะท้อนว่า Alphabet ไม่ได้แค่เติบโต แต่ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้จะเพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจหลัก: Search และโฆษณายังแข็งแกร่ง
- Google Services (โฆษณา): 90 พันล้านดอลลาร์ (+16% YoY)
- Search: โต 19%
สิ่งที่น่าสนใจคือความกังวลว่า AI จะกระทบ Search ไม่ได้เกิดขึ้น ตรงกันข้าม AI กลับช่วยเพิ่ม engagement และจำนวนคำค้น ส่งผลบวกต่อรายได้โฆษณา
Google Cloud: จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง
Cloud กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของรายงานครั้งนี้
- รายได้ Cloud: +63% YoY ทะลุ 20 พันล้านดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า
Google Cloud เริ่มเปลี่ยนสถานะจากธุรกิจลงทุนระยะยาว ไปสู่แหล่งกำไรสำคัญของบริษัท โดยมีแรงหนุนจากการใช้งาน AI models เช่น Gemini และความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น
Capex สูง แต่เริ่มเห็นผลตอบแทน
- Capex: 35.7 พันล้านดอลลาร์ มากกว่า 2 เท่าจากปีก่อน
แม้การลงทุนจะสูงมาก แต่ตลาดเริ่มเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนขึ้นจาก AI และ cloud infrastructure ทำให้มุมมองเริ่มเปลี่ยนจาก “ต้นทุนหนัก” เป็น “การลงทุนที่เริ่มสร้างผลจริง”
จุดอ่อนเล็กน้อย
- YouTube ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
แต่ไม่กระทบภาพรวมของธุรกิจหลัก
ภาพรวม: การเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ
Alphabet กำลังเปลี่ยนจากบริษัทที่พึ่งพาโฆษณาเป็นหลัก ไปสู่โครงสร้างใหม่ที่มีสองเครื่องยนต์หลัก
- ธุรกิจโฆษณาที่มั่นคงและทำกำไรสูง
- Google Cloud ที่เติบโตเร็วและเริ่มทำกำไรจริง
AI ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในทั้งสองส่วน และเริ่มส่งผลต่อรายได้จริง ไม่ใช่แค่ศักยภาพในอนาคต
สรุป
รายงานครั้งนี้เปลี่ยนมุมมองต่อ Alphabet อย่างมีนัยสำคัญ
AI ไม่ใช่แค่แนวคิด
Cloud ไม่ใช่แค่การลงทุนระยะยาว
แต่ทั้งสองกำลังกลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตจริงของบริษัท ทำให้ Alphabet ถูกมองมากขึ้นในฐานะหนึ่งในผู้นำสำคัญของยุค AI ไม่ใช่เพียงบริษัทโฆษณาอีกต่อไป
Source: xStation5
