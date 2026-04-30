09:07 · 30 เมษายน 2026

AI และ Cloud ดัน Alphabet เข้าสู่ “เฟสใหม่ของการเติบโต”

ผลประกอบการ Alphabet ได้รับแรงตอบรับเชิงบวกจากตลาด หลัง AI และ Cloud กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

ปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการล่าสุดของ Alphabet เป็นไปในเชิงบวกอย่างชัดเจน โดยราคาหุ้นปรับขึ้นราว 3–4% ในช่วง after-hours สะท้อนว่านักลงทุนไม่ได้เพียงแค่พอใจกับการ “ชนะคาดการณ์” แต่เริ่มประเมินโครงสร้างการเติบโตของบริษัทใหม่ทั้งหมด

ผลประกอบการ Q1 2026: แข็งแกร่งทั้งรายได้และกำไร

Alphabet รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในทุกมิติ

  • รายได้: 109.9 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ตลาดอย่างชัดเจน
  • กำไรจากการดำเนินงาน: +30% YoY
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มขึ้นสู่ 36%

สิ่งนี้สะท้อนว่า Alphabet ไม่ได้แค่เติบโต แต่ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้จะเพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจหลัก: Search และโฆษณายังแข็งแกร่ง

  • Google Services (โฆษณา): 90 พันล้านดอลลาร์ (+16% YoY)
  • Search: โต 19%

สิ่งที่น่าสนใจคือความกังวลว่า AI จะกระทบ Search ไม่ได้เกิดขึ้น ตรงกันข้าม AI กลับช่วยเพิ่ม engagement และจำนวนคำค้น ส่งผลบวกต่อรายได้โฆษณา

Google Cloud: จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง

Cloud กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของรายงานครั้งนี้

  • รายได้ Cloud: +63% YoY ทะลุ 20 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า

Google Cloud เริ่มเปลี่ยนสถานะจากธุรกิจลงทุนระยะยาว ไปสู่แหล่งกำไรสำคัญของบริษัท โดยมีแรงหนุนจากการใช้งาน AI models เช่น Gemini และความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น

Capex สูง แต่เริ่มเห็นผลตอบแทน

  • Capex: 35.7 พันล้านดอลลาร์ มากกว่า 2 เท่าจากปีก่อน

แม้การลงทุนจะสูงมาก แต่ตลาดเริ่มเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนขึ้นจาก AI และ cloud infrastructure ทำให้มุมมองเริ่มเปลี่ยนจาก “ต้นทุนหนัก” เป็น “การลงทุนที่เริ่มสร้างผลจริง”

จุดอ่อนเล็กน้อย

  • YouTube ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

แต่ไม่กระทบภาพรวมของธุรกิจหลัก

ภาพรวม: การเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ

Alphabet กำลังเปลี่ยนจากบริษัทที่พึ่งพาโฆษณาเป็นหลัก ไปสู่โครงสร้างใหม่ที่มีสองเครื่องยนต์หลัก

  • ธุรกิจโฆษณาที่มั่นคงและทำกำไรสูง
  • Google Cloud ที่เติบโตเร็วและเริ่มทำกำไรจริง

AI ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในทั้งสองส่วน และเริ่มส่งผลต่อรายได้จริง ไม่ใช่แค่ศักยภาพในอนาคต

สรุป

รายงานครั้งนี้เปลี่ยนมุมมองต่อ Alphabet อย่างมีนัยสำคัญ

AI ไม่ใช่แค่แนวคิด
Cloud ไม่ใช่แค่การลงทุนระยะยาว

แต่ทั้งสองกำลังกลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตจริงของบริษัท ทำให้ Alphabet ถูกมองมากขึ้นในฐานะหนึ่งในผู้นำสำคัญของยุค AI ไม่ใช่เพียงบริษัทโฆษณาอีกต่อไป

 

Source: xStation5

 

30 เมษายน 2026, 09:09

Amazon เปิดปี 2026 ด้วยผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ตลาดโฟกัสไปที่ความเร็วในการทำเงินจาก AI
30 เมษายน 2026, 09:06

Amazon ถูกกดดันจากความคาดหวัง แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่งมาก
30 เมษายน 2026, 09:04

🤳 Meta รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง: แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับตลาดหรือไม่?
30 เมษายน 2026, 09:03

💻 Microsoft ทำให้กลุ่มนักวิเคราะห์ที่เคยสงสัยต้องเงียบลง ด้วยกระแสเงินสดจำนวนมหาศาล: ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดแข็งแกร่งอย่างมาก
