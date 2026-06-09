OpenAI เข้าร่วมกระแส IPO ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ยิ่งมีอิทธิพลมากขึ้น

เราเริ่มต้นการซื้อขายในวันอังคารด้วยอีกหนึ่งเรื่องราว IPO โดย OpenAI ได้ยื่นเอกสาร IPO แบบเป็นความลับ (confidential filing) ร่วมกับ SpaceX และ Anthropic ข่าวของ OpenAI ทำให้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราจะได้เห็นรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับรายได้ที่บริษัทสร้างได้ รวมถึงกระแสเงินสดที่กำลัง “เผาเงิน” อยู่ ปี 2026 ถูกคาดว่าจะเป็น “brat summer” ของกลุ่มหุ้น AI เหล่านี้ ด้วยมูลค่าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคำมั่นสัญญาขนาดใหญ่เกี่ยวกับการที่ AI จะเปลี่ยนโลกและผลักดันรายได้ให้เติบโตอย่างมหาศาล
ข่าวจาก OpenAI เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ SpaceX จะเตรียมเข้าตลาด บริษัทจะเริ่มซื้อขายบน Nasdaq ในวันศุกร์นี้ โดยคาดว่ามูลค่าบริษัทจะพุ่งถึง 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ วาณิชธนกิจวอลล์สตรีทและซีอีโอต่างตื่นเต้นอย่างมากกับการเข้าตลาดของบริษัทขนาดยักษ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ในฝั่งนักลงทุนเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้น แม้ว่าเราคาดว่า IPO ของ SpaceX จะประสบความสำเร็จ แต่ตัว IPO เองอาจไม่ใช่เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุด สิ่งที่สำคัญกว่าคือผลประกอบการในอนาคตของ SpaceX ซึ่งต้องแข็งแกร่งมากพอเพื่อรองรับมูลค่าที่สูงถึง 56 เท่าของกำไรล่วงหน้า
OpenAI วางแผนอนาคต แต่จะสร้างรายได้ได้จริงหรือไม่?
- ปัจจุบัน OpenAI มีมูลค่าประมาณ 850,000 ล้านดอลลาร์ ถือเป็น “น้องเล็ก” ของกลุ่มนี้ เนื่องจาก Anthropic มีมูลค่าสูงกว่าอยู่ที่ประมาณ 965,000 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้ประกาศ “เฟสที่สามของ OpenAI” เมื่อวันจันทร์ โดยระบุว่ากำลังทำวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) และกำลังมุ่งสู่การเป็น “บริษัทผลิตภัณฑ์” ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เพราะอาจกลายเป็นแหล่งรายได้หลักในอนาคต แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่หาก OpenAI เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ก็อาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ Apple และ Google และราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทนี้ควรจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันอังคาร
- Apple ไม่ได้เข้าร่วมการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากแรงซื้อกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่ม AI ขณะเดียวกัน Apple ยังมีแนวโน้มเปิดตลาดลดลงในวันนี้ เนื่องจากแรงรีบาวด์เริ่มอ่อนตัวลง นอกจากนี้ คู่แข่ง AI รายใหม่ในตลาดสินค้าเทคโนโลยีผู้บริโภคอาจกดดันราคาหุ้น Apple เพิ่มเติม โดยเฉพาะหลังจากบริษัทประกาศเปิดตัว Siri เวอร์ชันใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์ AI
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การเข้าตลาดหุ้น AI อาจเพิ่มอำนาจตลาดหุ้นสหรัฐฯ และความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
- โดยรวมแล้ว “ฤดู IPO” ครั้งนี้จะสร้างผลกระทบ 2 ประการ คือ (1) ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีขนาดใหญ่ขึ้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ กำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง AI ของโลก และ (2) เพิ่มความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ มากขึ้น
- ก่อนหน้านี้ การลงทุนใน AI ส่วนใหญ่เน้นไปที่บริษัทด้านคอมพิวต์และฮาร์ดแวร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน แต่ IPO ของ SpaceX, Anthropic และ OpenAI ไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนในธุรกิจอีกต่อไป แต่เป็นการลงทุนใน “แนวคิด”
IPO SpaceX: การซื้อ “ไอเดีย” มากกว่าธุรกิจ
- “ไอเดียของ AI” กำลังขายได้ดีมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ SpaceX, Anthropic และ OpenAI เร่งเข้าตลาด คำถามสำคัญคือ แนวคิดเหล่านี้จะสามารถแปลงเป็นรายได้จริงได้หรือไม่ ก่อนที่นักลงทุนจะหมดความอดทน นี่อาจไม่ใช่คำถามที่ต้องตอบในตอนนี้ แต่สามารถกลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของตลาดในอนาคต หาก “เรื่องราว AI” ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังการเทขายเมื่อวันศุกร์ Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.2% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8% ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 2.2% ในวันจันทร์ ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ยังปรับตัวขึ้นต่อในเช้าวันนี้ และตลาดหุ้นเอเชียก็ฟื้นตัวแข็งแกร่งเช่นกัน การรีบาวด์เมื่อวันจันทร์ได้ชดเชยการร่วงลงเมื่อวันศุกร์บางส่วน แต่ตลาดยังคงติดลบเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ดังนั้น หาก S&P 500 ต้องการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น การฟื้นตัวครั้งนี้ยังต้องดำเนินต่อไป
FTSE 100: โฟกัสกลุ่มเฮลท์แคร์
- FTSE 100 จะเป็นที่จับตาในช่วงเช้านี้เช่นกัน ฟิวเจอร์สชี้ว่าดัชนีอังกฤษมีแนวโน้มเปิดบวกอีกครั้ง โดยกลุ่มเฮลท์แคร์เป็นจุดสนใจ หลัง AstraZeneca รายงานผลเชิงบวกเกี่ยวกับยาลดน้ำหนัก นอกจากนี้ GSK ยังประกาศเจรจาซื้อกิจการ Nuvalent บริษัทไบโอเทคด้านมะเร็ง มูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นดีลใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ ทั้งสองบริษัทมีราคาหุ้นปรับขึ้นในปีที่ผ่านมา โดย GSK เพิ่มขึ้นมากกว่า 26% ภายใต้ผู้บริหารคนใหม่
- ดีลเหล่านี้ตอกย้ำข้อได้เปรียบด้านการกระจายความเสี่ยงของ FTSE 100 เมื่อเทียบกับดัชนีสหรัฐฯ ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยี
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ราคาน้ำมันลดลง หลังข้อตกลงหยุดยิงยังคงเปราะบาง
- ราคาน้ำมันช่วยหนุนบรรยากาศตลาดต้นสัปดาห์ โดยลดลงหลังจากเคยปรับขึ้นช่วงต้น และปิดต่ำกว่า 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อิหร่านและอิสราเอลต่างประกาศว่าจะหยุดโจมตีกัน และในขณะนี้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงมีผลอยู่ ราคาน้ำมันยังลดลงต่อในวันอังคาร โดยน้ำมันเบรนท์อยู่ต่ำกว่า 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านลบของราคาน้ำมันอาจถูกจำกัด เนื่องจากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปราะบาง และการเจรจาสันติภาพยังไม่คืบหน้าอย่างชัดเจน
- โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ และกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขาไม่คิดว่าอิสราเอลจะกลับไปทำสงครามกับอิหร่าน แม้จะมีการคาดการณ์เรื่องข้อตกลงมาหลายเดือนแล้ว แต่ตลาดอาจตอบรับเชิงบวกต่อถ้อยแถลงนี้ ทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวและตลาดหุ้นยังฟื้นตัวต่อได้
ตลาดรอ CPI สหรัฐฯ และ IPO SpaceX
- เราคาดว่าวันอังคารจะเป็นวันที่ค่อนข้างเงียบ เนื่องจากตลาดกำลังรอเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ CPI สหรัฐฯ และ IPO ของ SpaceX ในปลายสัปดาห์นี้ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพุธคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในเดือนพฤษภาคม จาก 3.8% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของตลาด เพราะจะกำหนดทิศทางการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า
- หาก CPI สูงกว่า 4% จะทำให้แนวคิดการลดดอกเบี้ยทำได้ยากขึ้น ในขณะที่เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของเฟดมาก และการจ้างงานยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสามของการเติบโตการจ้างงานเดือนที่แล้วมาจากภาครัฐ ซึ่งอาจไม่ยั่งยืน ดังนั้นเฟดอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต
- แรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์ และ USD/JPY ยังอยู่เหนือระดับ 160.00
- โดย Kathleen Brooks ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยที่ XTB
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