หุ้น Apple ปรับตัวลงระหว่างการประชุม WWDC 📉 หลังตลาดมองว่าอาจยังไม่มี “AI breakthrough” ที่ชัดเจนตามความคาดหวังของนักลงทุน

ในงาน WWDC ล่าสุด Apple Inc. ได้เปิดตัว iOS 27 ซึ่งยังคงรองรับ iPhone 11 รวมถึง macOS 27 “Golden Gate” ระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับ Mac โดย Tim Cook ระบุว่าไฮไลต์สำคัญของปีนี้อยู่ที่ Apple Intelligence และการพัฒนาเกี่ยวกับ Siri
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หลายอย่าง ตลาดกลับตอบสนองอย่างระมัดระวัง โดยหุ้น Apple ปรับตัวลงระหว่างงานสะท้อนความผิดหวังของนักลงทุนที่มองว่ายังไม่มี “AI breakthrough” ที่ชัดเจนเพียงพอ
ในมุมมองของตลาด Apple อาจยังไม่ถูกมองว่าเป็นผู้นำหลักใน AI race ในระยะนี้ แต่เป็นบริษัทที่น่าจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจาก AI ผ่าน ecosystem ของตัวเองมากกว่า นักลงทุนจึงอาจคาดหวังกลยุทธ์ AI ที่ก้าวร้าวกว่านี้ หรือการประกาศนวัตกรรมที่เปลี่ยนเกมได้จริง เพื่อยกระดับการแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีรายอื่น
อีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของ John Ternus ซึ่งเริ่มมีบทบาทต่อภาพลักษณ์สาธารณะมากขึ้น สะท้อนการเปลี่ยนผ่านผู้นำภายในบริษัท โดยตลาดจะเริ่มประเมินไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ของ Apple แต่รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำรุ่นใหม่ด้วย
ขณะเดียวกัน งานปีนี้ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากถือเป็น WWDC ครั้งสุดท้ายของ Tim Cook ในตำแหน่ง CEO นักลงทุนจึงจับตาความต่อเนื่องของกลยุทธ์ควบคู่ไปกับความคาดหวังว่า leadership ชุดใหม่จะตอบสนองต่อการแข่งขันด้าน AI ได้ดุดันมากขึ้น
ในด้านผลิตภัณฑ์ Apple เน้นการอัปเดตเชิงวิวัฒนาการมากกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เช่น macOS 27 “Golden Gate” และการปรับปรุง Liquid Glass UI ที่เน้นความลื่นไหล การปรับแต่ง และประสิทธิภาพ
ส่วน Siri ถูกยกระดับเป็น “Siri AI” โดย Apple พยายามผลักดันให้เป็นผู้ช่วยที่เข้าใจบริบทส่วนบุคคลมากขึ้น รองรับการโต้ตอบแบบสนทนา และทำงานร่วมกับแอปต่าง ๆ ได้ลึกขึ้น รวมถึงฟีเจอร์ด้าน AI อื่น ๆ เช่น การจัดการรหัสผ่านอัตโนมัติ การค้นหา Spotlight ที่ดีขึ้น และระบบควบคุมผู้ปกครอง
แม้ทั้งหมดนี้จะสะท้อนทิศทาง AI อย่างชัดเจน แต่ภาพรวมของตลาดยังมองว่า Apple ยังไม่ได้แสดง “ก้าวกระโดด” ที่เพียงพอ ทำให้แรงซื้อในหุ้นถูกจำกัดและเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นในระหว่างงานประชุม
Source: xStation5
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