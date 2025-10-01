ปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐาน AI: CoreWeave และ Meta สร้างหมวดตลาดใหม่

ปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐาน AI: CoreWeave จับมือ Meta สร้างหมวดตลาดใหม่
CoreWeave บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการ AI ลงนามสัญญามูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์ กับ Meta ข้อตกลงหลายปีนี้ครอบคลุมการจัดส่งกำลังประมวลผลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมโมเดล AI ขั้นสูงในระบบนิเวศของ Meta
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
ความร่วมมือนี้สะท้อนแนวโน้มความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง CoreWeave ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในเซกเตอร์ neocloud—บริษัทที่ให้เช่าชิปขั้นสูง—กำลังเสริมความแข็งแกร่งในตลาดนี้อย่างรวดเร็ว ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าอย่างมาก ทั้ง Meta และ OpenAI
สัญญาใหม่เหล่านี้ช่วยลดการพึ่งพารายได้หลักเดิมจาก Microsoft ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ซึ่งผู้เล่นหลายรายลงทุนหนักในโซลูชัน AI ของตนเอง ปีนี้ Meta วางแผนใช้จ่ายสูงสุด 72 พันล้านดอลลาร์ สำหรับศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
เช่นเดียวกับคู่แข่ง CoreWeave ระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านการออกหนี้ ซึ่งกลายเป็นแนวปฏิบัติที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้ ล่าสุดบริษัทอย่าง Meta และ Oracle ก็ทำเช่นเดียวกัน ระดมเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI
Source: xStation5