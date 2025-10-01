อ่านเพิ่มเติม

ปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐาน AI: CoreWeave และ Meta สร้างหมวดตลาดใหม่

08:32 1 ตุลาคม 2025

ปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐาน AI: CoreWeave จับมือ Meta สร้างหมวดตลาดใหม่

CoreWeave บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการ AI ลงนามสัญญามูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์ กับ Meta ข้อตกลงหลายปีนี้ครอบคลุมการจัดส่งกำลังประมวลผลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมโมเดล AI ขั้นสูงในระบบนิเวศของ Meta

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ความร่วมมือนี้สะท้อนแนวโน้มความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง CoreWeave ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในเซกเตอร์ neocloud—บริษัทที่ให้เช่าชิปขั้นสูง—กำลังเสริมความแข็งแกร่งในตลาดนี้อย่างรวดเร็ว ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าอย่างมาก ทั้ง Meta และ OpenAI

สัญญาใหม่เหล่านี้ช่วยลดการพึ่งพารายได้หลักเดิมจาก Microsoft ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ซึ่งผู้เล่นหลายรายลงทุนหนักในโซลูชัน AI ของตนเอง ปีนี้ Meta วางแผนใช้จ่ายสูงสุด 72 พันล้านดอลลาร์ สำหรับศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

เช่นเดียวกับคู่แข่ง CoreWeave ระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านการออกหนี้ ซึ่งกลายเป็นแนวปฏิบัติที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้ ล่าสุดบริษัทอย่าง Meta และ Oracle ก็ทำเช่นเดียวกัน ระดมเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI

 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

03.10.2025
13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...

 13:14

สรุปข่าวเช้า

ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...

 08:29

ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก