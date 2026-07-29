กระแส AI เริ่มชะลอ หลัง LVMH ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ตลาดได้

ขณะที่ตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ
หากมองเพียงผิวเผิน ตลาดหุ้นยังดูแข็งแกร่ง ดัชนีหลักยังเคลื่อนไหวในระดับที่ดี และหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงร่วงลงต่อเนื่อง หลังความขัดแย้งโดยตรงระหว่าง อิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะหยุดชะงัก
ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงอีก 2% ในวันอังคาร และซื้อขายต่ำกว่า 84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยลดลงถึง 12% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
แหล่งที่มาของความเสี่ยงในตลาดเปลี่ยนจากภูมิรัฐศาสตร์สู่ AI
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ต่ำลง ควรเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนความเสี่ยงของตลาดกำลังเปลี่ยนจาก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ไปสู่ ความกังวลเกี่ยวกับธีมการลงทุน AI
ภายใต้ภาพรวมตลาดที่ดูแข็งแกร่ง หนึ่งในธีมสำคัญที่สุดของตลาดโลกกำลังเริ่มเผชิญแรงกดดัน
การแข่งขันจากจีนและความกังวลด้านเงินทุน กดดันหุ้นชิป
ธีม AI กลับมาเป็นจุดสนใจ หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลงอย่างหนักในสัปดาห์นี้
ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ ซึ่งมีสัดส่วนบริษัทผู้ผลิตชิปในประเทศสูงที่สุด ปรับตัวลงถึง 10.8% ในวันนี้ จนทำให้ตลาดต้องใช้มาตรการ Circuit Breaker และหยุดการซื้อขายชั่วคราว
หุ้น
- SK Hynix
- Samsung
ต่างปรับตัวลงเกือบ 15%
แรงกดดันหลักมาจาก 2 ปัจจัย
- ความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI
- ความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจีน
โมเมนตัมของ AI กำลังเปลี่ยนทิศทาง
แม้ดัชนี Nasdaq จะปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ แต่หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอย่าง Nvidia ร่วงลงเกือบ 5%
และยังคงปรับตัวลงต่อในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันอังคาร โดยลดลงอีกประมาณ 1%
แรงขายใน Nvidia และหุ้นกลุ่มชิปเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่า Nvidia อาจให้
- วงเงินค้ำประกันทางการเงินมูลค่า 250 พันล้านดอลลาร์
- สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล OpenAI ขนาด 10 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่คาดว่าจะใหญ่ที่สุดในโลก
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า Nvidia อาจสนับสนุนเงินเพิ่มเติมอีก 350 พันล้านดอลลาร์ สำหรับการซื้อชิป
ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี
ข่าวนี้สะท้อน 2 ประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนในขณะนี้
- เงินลงทุนที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่
- นักลงทุนเริ่มหมดความอดทนที่จะรอผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านี้
จีนกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความเป็นผู้นำ AI ของสหรัฐฯ
การแข่งขันจากจีนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนให้กับตลาด AI ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
หุ้น ASML ลดลง 1.6% ในวันอังคาร และร่วงลงแล้ว 11% ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา
บริษัทกำลังเผชิญแรงกดดันโดยตรงจากจีน หลังปักกิ่งประกาศว่ากำลังพัฒนาเครื่องจักร Deep Ultraviolet (DUV) Lithography ของตนเอง ซึ่งใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
หากประสบความสำเร็จ อาจส่งผลกระทบต่อการผูกขาดด้านเทคโนโลยีของ ASML และสร้างแรงกดดันต่อภาคเทคโนโลยียุโรป ซึ่งมี ASML เป็นศูนย์กลาง
การเปิดตัว CXMT สะท้อนจีนกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นสำคัญด้านชิป
นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นอย่างโดดเด่นของบริษัทผู้ผลิตชิปจีน CXMT ยังเป็นสัญญาณว่าจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
และอาจท้าทายความเป็นผู้นำ AI ของสหรัฐฯ
แม้ว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาด AI ในระยะสั้น แต่ในระยะยาว การแข่งขันมากขึ้นอาจเป็นผลดี เพราะช่วยลดต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐาน AI
แน่นอนว่า ความก้าวหน้าด้าน AI ของจีนอาจถูกจับตามองภายใต้มาตรการภาษีของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม Apple ได้ขอให้ CXMT ไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนว่า Apple อาจต้องการขยายการใช้งานชิปจากจีน
ธีม AI กำลังเปลี่ยนผ่านในไตรมาส 3
โดยรวม ความผันผวนล่าสุดในกลุ่มชิปสะท้อนว่า ธีม AI กำลังเปลี่ยนแปลงหลังจากสร้างผลตอบแทนอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2
ตัวอย่างเช่น
- ASML ลดลง 11% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- แต่ยังเพิ่มขึ้น 52% ตั้งแต่ต้นปี
- ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 42% ตั้งแต่ต้นปี
- และยังเป็นดัชนีหุ้นหลักที่ทำผลงานดีที่สุดในปีนี้
ในระยะข้างหน้า หุ้นกลุ่มชิปสหรัฐฯ มีแนวโน้มยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้ว่าการลดลงของตลาดหุ้นโดยรวมในวันนี้จะไม่รุนแรงเท่าวันจันทร์
นักลงทุนกำลังจับตาผลประกอบการของบริษัทใหญ่ ได้แก่
- Apple
- Meta
- Microsoft
- Amazon
โดยประเด็นสำคัญคือ
- ระดับการใช้จ่ายด้าน AI
- ความสามารถในการทำกำไร
ตลาดในขณะนี้ไม่พร้อมรับความผิดหวัง ดังนั้นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะต้องรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าความคาดหวังที่สูงอยู่แล้ว เพื่อช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับธีม AI
LVMH ไม่สามารถสร้างความประทับใจ
ผลประกอบการในยุโรปก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตา
LVMH รายงานการเติบโตครั้งแรกในธุรกิจแฟชั่นและเครื่องหนังในรอบ 2 ปี
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นลดลง 0.9% ในวันนี้ หลังยอดขายเติบโตเพียง 1%
ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.7%
ภาพรวมยอดขายถือว่ายังอยู่ในระดับดี โดยยอดขายนาฬิกาเพิ่มขึ้น 11% จากแรงหนุนของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ยังมีกำลังซื้อสูง
แต่ผลลัพธ์ดังกล่าวไม่น่าจะเปลี่ยนมุมมองของตลาดต่อหุ้น LVMH ได้มากนัก
หุ้น LVMH ลดลง 27% ตั้งแต่ต้นปี และเป็นหุ้นที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มสินค้าหรู
แม้ LVMH จะอ่อนตัวลงในวันนี้ แต่หุ้น
- Hermès เพิ่มขึ้นประมาณ 1%
- Kering เพิ่มขึ้นประมาณ 2%
สะท้อนว่าตลาดไม่ได้มองปัญหาของ LVMH เป็นความกังวลต่ออุตสาหกรรมสินค้าหรูโดยรวม แต่เป็นปัญหาเฉพาะของบริษัท
แม้แบรนด์หลักอย่าง Louis Vuitton ยังคงได้รับความนิยม แต่ความโดดเด่นของแบรนด์เริ่มลดลงในสายตาผู้บริโภคทั้งสหรัฐฯ และเอเชีย
ตลาดจับตา Fed และหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ
โดยรวม การเคลื่อนไหวของตลาดยุโรปในเช้าวันอังคารยังค่อนข้างสงบ
แต่ทุกสายตาจะจับไปที่ภาคเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังตลาดเปิดทำการ
ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณความตึงเครียดในธีม AI เพิ่มขึ้น รวมถึงในตลาด CDS ของบริษัท AI รายใหญ่และผู้ผลิตชิปบางราย
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่สะท้อนชัดเจนในระดับดัชนี
- ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า
- Futures ของสหรัฐฯ ชี้ว่า S&P 500 อาจลดลงเล็กน้อย
- Nasdaq อาจลดลงประมาณ 0.7%
ปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดโดยรวมจะอยู่ที่การประชุม FOMC ในวันพุธ
ปัจจุบันตลาดประเมินโอกาสประมาณ 33% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้
กราฟ 1: Nasdaq 100 ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน สะท้อนว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในทิศทางขาลง
ที่มา: XTB
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