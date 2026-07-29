  
09:38 · 29 กรกฎาคม 2026

กระแส AI เริ่มชะลอ หลัง LVMH ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ตลาดได้

Kathleen Brooks
·

Research Director UK

ขณะที่ตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงกลางสัปดาห์ กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ

หากมองเพียงผิวเผิน ตลาดหุ้นยังดูแข็งแกร่ง ดัชนีหลักยังเคลื่อนไหวในระดับที่ดี และหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในวันนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงร่วงลงต่อเนื่อง หลังความขัดแย้งโดยตรงระหว่าง อิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะหยุดชะงัก

ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงอีก 2% ในวันอังคาร และซื้อขายต่ำกว่า 84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยลดลงถึง 12% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แหล่งที่มาของความเสี่ยงในตลาดเปลี่ยนจากภูมิรัฐศาสตร์สู่ AI

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ต่ำลง ควรเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนความเสี่ยงของตลาดกำลังเปลี่ยนจาก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ไปสู่ ความกังวลเกี่ยวกับธีมการลงทุน AI

ภายใต้ภาพรวมตลาดที่ดูแข็งแกร่ง หนึ่งในธีมสำคัญที่สุดของตลาดโลกกำลังเริ่มเผชิญแรงกดดัน

การแข่งขันจากจีนและความกังวลด้านเงินทุน กดดันหุ้นชิป

ธีม AI กลับมาเป็นจุดสนใจ หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลงอย่างหนักในสัปดาห์นี้

ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ ซึ่งมีสัดส่วนบริษัทผู้ผลิตชิปในประเทศสูงที่สุด ปรับตัวลงถึง 10.8% ในวันนี้ จนทำให้ตลาดต้องใช้มาตรการ Circuit Breaker และหยุดการซื้อขายชั่วคราว

หุ้น

  • SK Hynix
  • Samsung

ต่างปรับตัวลงเกือบ 15%

แรงกดดันหลักมาจาก 2 ปัจจัย

  1. ความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI
  2. ความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจีน

โมเมนตัมของ AI กำลังเปลี่ยนทิศทาง

แม้ดัชนี Nasdaq จะปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ แต่หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอย่าง Nvidia ร่วงลงเกือบ 5%

และยังคงปรับตัวลงต่อในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันอังคาร โดยลดลงอีกประมาณ 1%

แรงขายใน Nvidia และหุ้นกลุ่มชิปเกิดขึ้นหลังมีรายงานว่า Nvidia อาจให้

  • วงเงินค้ำประกันทางการเงินมูลค่า 250 พันล้านดอลลาร์
  • สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล OpenAI ขนาด 10 กิกะวัตต์ในรัฐโอไฮโอ

ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่คาดว่าจะใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า Nvidia อาจสนับสนุนเงินเพิ่มเติมอีก 350 พันล้านดอลลาร์ สำหรับการซื้อชิป

ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี

ข่าวนี้สะท้อน 2 ประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนในขณะนี้

  1. เงินลงทุนที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่
  2. นักลงทุนเริ่มหมดความอดทนที่จะรอผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านี้

จีนกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความเป็นผู้นำ AI ของสหรัฐฯ

การแข่งขันจากจีนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนให้กับตลาด AI ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

หุ้น ASML ลดลง 1.6% ในวันอังคาร และร่วงลงแล้ว 11% ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา

บริษัทกำลังเผชิญแรงกดดันโดยตรงจากจีน หลังปักกิ่งประกาศว่ากำลังพัฒนาเครื่องจักร Deep Ultraviolet (DUV) Lithography ของตนเอง ซึ่งใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

หากประสบความสำเร็จ อาจส่งผลกระทบต่อการผูกขาดด้านเทคโนโลยีของ ASML และสร้างแรงกดดันต่อภาคเทคโนโลยียุโรป ซึ่งมี ASML เป็นศูนย์กลาง

การเปิดตัว CXMT สะท้อนจีนกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นสำคัญด้านชิป

นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นอย่างโดดเด่นของบริษัทผู้ผลิตชิปจีน CXMT ยังเป็นสัญญาณว่าจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

และอาจท้าทายความเป็นผู้นำ AI ของสหรัฐฯ

แม้ว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาด AI ในระยะสั้น แต่ในระยะยาว การแข่งขันมากขึ้นอาจเป็นผลดี เพราะช่วยลดต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐาน AI

แน่นอนว่า ความก้าวหน้าด้าน AI ของจีนอาจถูกจับตามองภายใต้มาตรการภาษีของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม Apple ได้ขอให้ CXMT ไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนว่า Apple อาจต้องการขยายการใช้งานชิปจากจีน

ธีม AI กำลังเปลี่ยนผ่านในไตรมาส 3

โดยรวม ความผันผวนล่าสุดในกลุ่มชิปสะท้อนว่า ธีม AI กำลังเปลี่ยนแปลงหลังจากสร้างผลตอบแทนอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2

ตัวอย่างเช่น

  • ASML ลดลง 11% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
    • แต่ยังเพิ่มขึ้น 52% ตั้งแต่ต้นปี
  • ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 42% ตั้งแต่ต้นปี
    • และยังเป็นดัชนีหุ้นหลักที่ทำผลงานดีที่สุดในปีนี้

ในระยะข้างหน้า หุ้นกลุ่มชิปสหรัฐฯ มีแนวโน้มยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้ว่าการลดลงของตลาดหุ้นโดยรวมในวันนี้จะไม่รุนแรงเท่าวันจันทร์

นักลงทุนกำลังจับตาผลประกอบการของบริษัทใหญ่ ได้แก่

  • Apple
  • Meta
  • Microsoft
  • Amazon

โดยประเด็นสำคัญคือ

  • ระดับการใช้จ่ายด้าน AI
  • ความสามารถในการทำกำไร

ตลาดในขณะนี้ไม่พร้อมรับความผิดหวัง ดังนั้นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะต้องรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าความคาดหวังที่สูงอยู่แล้ว เพื่อช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับธีม AI

LVMH ไม่สามารถสร้างความประทับใจ

ผลประกอบการในยุโรปก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตา

LVMH รายงานการเติบโตครั้งแรกในธุรกิจแฟชั่นและเครื่องหนังในรอบ 2 ปี

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นลดลง 0.9% ในวันนี้ หลังยอดขายเติบโตเพียง 1%

ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.7%

ภาพรวมยอดขายถือว่ายังอยู่ในระดับดี โดยยอดขายนาฬิกาเพิ่มขึ้น 11% จากแรงหนุนของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ยังมีกำลังซื้อสูง

แต่ผลลัพธ์ดังกล่าวไม่น่าจะเปลี่ยนมุมมองของตลาดต่อหุ้น LVMH ได้มากนัก

หุ้น LVMH ลดลง 27% ตั้งแต่ต้นปี และเป็นหุ้นที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มสินค้าหรู

แม้ LVMH จะอ่อนตัวลงในวันนี้ แต่หุ้น

  • Hermès เพิ่มขึ้นประมาณ 1%
  • Kering เพิ่มขึ้นประมาณ 2%

สะท้อนว่าตลาดไม่ได้มองปัญหาของ LVMH เป็นความกังวลต่ออุตสาหกรรมสินค้าหรูโดยรวม แต่เป็นปัญหาเฉพาะของบริษัท

แม้แบรนด์หลักอย่าง Louis Vuitton ยังคงได้รับความนิยม แต่ความโดดเด่นของแบรนด์เริ่มลดลงในสายตาผู้บริโภคทั้งสหรัฐฯ และเอเชีย

ตลาดจับตา Fed และหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ

โดยรวม การเคลื่อนไหวของตลาดยุโรปในเช้าวันอังคารยังค่อนข้างสงบ

แต่ทุกสายตาจะจับไปที่ภาคเทคโนโลยีสหรัฐฯ หลังตลาดเปิดทำการ

ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณความตึงเครียดในธีม AI เพิ่มขึ้น รวมถึงในตลาด CDS ของบริษัท AI รายใหญ่และผู้ผลิตชิปบางราย

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่สะท้อนชัดเจนในระดับดัชนี

  • ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า
  • Futures ของสหรัฐฯ ชี้ว่า S&P 500 อาจลดลงเล็กน้อย
  • Nasdaq อาจลดลงประมาณ 0.7%

ปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดโดยรวมจะอยู่ที่การประชุม FOMC ในวันพุธ

ปัจจุบันตลาดประเมินโอกาสประมาณ 33% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้

กราฟ 1: Nasdaq 100 ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน สะท้อนว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในทิศทางขาลง

 

ที่มา: XTB

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

ไปที่หน้าผู้เชี่ยวชาญ 

เปิดบัญชีฟรี

เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี  ดาวน์โหลดแอป 
27 กรกฎาคม 2026, 11:05

🔴Live: ทองจะร่วงต่อ หรือกลับ $4,200?
24 กรกฎาคม 2026, 15:40

GOLD: แรงกดดันฝั่งขายกลับมา ทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ $3,960
24 กรกฎาคม 2026, 11:06

🔴Live: ทองโลกกลับ$3,900 ไหม?!
20 กรกฎาคม 2026, 17:34

สัปดาห์ข้างหน้า: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นเผชิญบททดสอบจากผลประกอบการ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก